Quá nhanh: Hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức có mặt tại châu Âu

Ngày 30 tháng 7 năm 2026, Green SM chính thức ra mắt dịch vụ taxi thuần điện tại Copenhagen, lần đầu tiên thương hiệu có mặt tại thị trường châu Âu.

Lễ ra mắt có sự tham dự của ông Đỗ Quang Thái, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Đan Mạch; cùng đại diện các hiệp hội, tổ chức uy tín của Đan Mạch như 3F, Dansk Erhverv, DPT và Carnegie Investment Bank, các đối tác chiến lược, cùng đại diện doanh nghiệp và tổ chức trong các lĩnh vực giao thông, công nghệ, năng lượng, tài chính và hạ tầng.

Green SM lựa chọn Copenhagen, thành phố tiên phong về giao thông đô thị bền vững, là địa điểm đầu tiên triển khai dịch vụ tại châu Âu. Tại đây, Green SM mang đến thêm một lựa chọn di chuyển thuần điện đáng tin cậy, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái giao thông hiện có của thành phố, phục vụ cả người dân địa phương và du khách.

Tại Đan Mạch, Green SM đưa vào vận hành đội xe thuần điện gồm VinFast VF 6 và VF 8, đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Green SM trực tiếp sở hữu, quản lý đội xe và điều hành hoạt động của đội ngũ tài xế nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng một cách đồng nhất. Trong giai đoạn đầu, Green SM sẽ tập trung xây dựng nền tảng vận hành ổn định, tuân thủ đầy đủ các quy định của Đan Mạch, đồng thời liên tục hoàn thiện dịch vụ trên cơ sở lắng nghe ý kiến từ khách hàng, tài xế và các bên liên quan.

Khách hàng có thể đặt xe thông qua ứng dụng Green SM trên App Store và Google Play. Giá cước được hiển thị trước khi xác nhận chuyến đi và hóa đơn điện tử được gửi tự động sau khi kết thúc hành trình. Nhân dịp ra mắt tại Copenhagen, Green SM dành tặng khách hàng đăng ký mới 05 mã ưu đãi trong giai đoạn từ 30/7/2026 đến 30/09/2026, mỗi mã giảm 25% giá trị chuyến đi, với mức giảm tối đa 100 DKK cho mỗi chuyến.

Được thành lập tại Việt Nam vào năm 2023, Green SM hiện hoạt động tại Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Kazakhstan.