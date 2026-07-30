Vinpearl báo lãi sau thuế 6T2026 đạt 2.100 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ

Ngày 30/7/2026, Công ty Cổ phần Vinpearl (HOSE: VPL) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2026 theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS). Theo đó, Công ty hoàn thành 71% mục tiêu lợi nhuận năm 2026 sau 6 tháng đầu năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 6.795 tỷ đồng, trong đó hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong nửa đầu năm 2026 là 2.140 tỷ đồng, tăng gấp 8 lần kết quả ghi nhận tại 6 tháng đầu năm 2025.

Tại thời điểm 30/06/2026, Vinpearl tiếp tục duy trì năng lực tài chính với tổng tài sản đạt 119,2 nghìn tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 45,3 nghìn tỷ đồng, lần lượt tăng 37% và 24% so với thời điểm cuối năm 2025.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt, tăng trưởng tích cực, cho thấy sức bật của ngành du lịch và hiệu quả của các chính sách xúc tiến, mở rộng kết nối hàng không và tạo thuận lợi về thị thực.

Hưởng lợi từ đà tăng trưởng chung của thị trường, trong Quý II năm 2026, doanh thu từ hoạt động kinh doanh khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Vinpearl đạt 1.596 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng nổi bật đến từ tổ hợp điểm đến tại Nha Trang, với doanh thu tăng 51% nhờ nhu cầu du lịch gia tăng trong mùa cao điểm hè. Công suất phòng bình quân cả hệ thống khách sạn do Công ty sở hữu và quản lý vận hành duy trì ở mức 63%. Kết quả này được hỗ trợ bởi lượng khách quốc tế tăng trưởng tốt, đặc biệt từ Nga và các nước CIS, Ấn Độ, Hoa Kỳ và Canada, cùng nhu cầu ổn định của phân khúc khách lưu trú dài ngày.

Bên cạnh đó, VinWonders tiếp đà tăng tích cực, ghi nhận doanh thu 1.561 tỷ đồng trong Quý II năm 2026, tăng 26% so với cùng kỳ. Trong mùa cao điểm hè, toàn hệ thống đón 3,3 triệu lượt khách; mức chi tiêu bình quân trên mỗi khách cũng được cải thiện nhờ việc bổ sung các sản phẩm và dịch vụ mới mẻ tại từng điểm đến.