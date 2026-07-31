Bán dừa, nha đam, trái cây khắp thế giới, DN Việt thu hơn 8.200 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 72% sau 6T2026

Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (AIG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026.

Trong quý II, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.237 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 446 tỷ đồng, tăng 88% so với mức gần 237 tỷ đồng của quý II/2025.

Theo giải trình của AIG, lợi nhuận tăng mạnh nhờ doanh số bán hàng cải thiện, trong khi giá nguyên vật liệu đầu vào có xu hướng giảm.

Lợi nhuận gộp trong quý tăng khoảng 59%, nhanh hơn đáng kể so với tốc độ tăng doanh thu.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, AIG đạt doanh thu thuần hợp nhất gần 8.221 tỷ đồng, tăng 17,8% và hoàn thành khoảng 49% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 844 tỷ đồng, tăng 72,4% và tương đương khoảng 67% mục tiêu năm. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 674 tỷ đồng, tăng khoảng 66% so với cùng kỳ.

Biên lợi nhuận gộp trong nửa đầu năm được cải thiện từ 15,2% lên 19,5%. Biên lợi nhuận sau thuế đạt 10,3%, cao hơn mức 7% của cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu thu hơn 1.700 tỷ đồng

Một trong những điểm đáng chú ý trong kết quả kinh doanh của AIG là sự tăng trưởng của hoạt động xuất khẩu.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu xuất khẩu của tập đoàn đạt khoảng 1.724 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ và chiếm gần 21% tổng doanh thu hợp nhất. Tính bình quân, hoạt động xuất khẩu mang về cho AIG khoảng 9,5 tỷ đồng doanh thu mỗi ngày.

Các thị trường xuất khẩu chính gồm Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Quốc và một số nước trong khu vực.

AIG tập trung vào nông sản chế biến sâu, chủ lực là các sản phẩm từ dừa như cơm dừa sấy, sữa dừa, nước cốt dừa, dầu dừa và nước dừa. Doanh nghiệp cũng sản xuất nha đam, thạch dừa, trái cây nhiệt đới, tinh dầu và nguyên liệu cho thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, chăm sóc sức khỏe.

Hoạt động sản xuất là động lực tăng trưởng chính, nhờ nhu cầu tích cực và đóng góp từ GC Food sau hợp nhất. GC Food chuyên về nha đam và thạch dừa, còn Công ty Cổ phần Chế biến Dừa Á Châu sản xuất các sản phẩm từ dừa phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Gần 24% tài sản là tiền và tiền gửi ngân hàng

Cùng với tăng trưởng lợi nhuận, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của AIG cũng cải thiện rõ rệt.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 941 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ở mức âm. Kết quả này chủ yếu đến từ lợi nhuận tăng và việc cải thiện quản trị vốn lưu động.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của AIG đạt hơn 12.385 tỷ đồng. Doanh nghiệp nắm gần 2.926 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng, tương đương 23,6% tổng tài sản.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 808 tỷ đồng. Ngoài ra, AIG có hơn 2.118 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 3–12 tháng, lãi suất 4,75%–9,5%/năm.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả giảm từ hơn 4.726 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn khoảng 4.198 tỷ đồng. Dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm hơn 730 tỷ đồng, còn gần 1.767 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt gần 8.188 tỷ đồng, tăng hơn 704 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu nhờ lợi nhuận tích lũy trong kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu AIG đang giao dịch quanh mức 51.900 đồng/cổ phiếu trong phiên 30/7/2026, tăng 4,43%. So với vùng giá khoảng 45.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu tháng 5.