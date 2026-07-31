Trung thu 2026: Vì sao loạt tên tuổi lớn vẫn “chọn mặt gửi vàng” tại KIDO?’

Bước sang mùa vụ 2026, khi tiêu chuẩn thưởng thức của người nhận ngày càng nâng cao, bài toán đặt ra cho các nhà quản trị không chỉ là tìm kiếm một món quà chỉn chu về hình thức, mà phải trao gửi được giá trị thực tế, sự tinh tế và tình cảm chân thành qua từng sản phẩm.

Một cuộc khảo sát thực tế tại các Công ty/ Khu công nghiệp/Khu chế xuất cho thấy: Tiêu chí chọn đối tác cung ứng năm nay đã dịch chuyển từ "giá tối ưu nhất" sang "năng lực cung ứng an toàn, uy tín và thiết thực nhất". Giữa bối cảnh nhiều đơn vị sản xuất quy mô nhỏ đang chật vật cân đối dòng vốn và đối mặt với rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, Tập đoàn KIDO lại ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng ngược dòng đầy ấn tượng. Ngay từ giai đoạn rục rịch khởi động mùa vụ, hệ thống phân phối B2B của KIDO đã liên tiếp tiếp nhận các đơn đặt hàng với số lượng lớn lên đến hàng ngàn sản phẩm từ khối cơ quan, xí nghiệp và các đối tác lâu năm trên cả nước.

Nhiều khách hàng đã bắt đầu mua bánh trung thu dùng thử đầu vụ. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp cũng đã chốt đơn sớm các đơn hàng biếu tặng nhân viên trước thềm các dịp lễ lớn sắp tới để có chiết khấu tốt nhất

Khi doanh nghiệp thắt chặt chi tiêu: Tìm giá trị thực thay vì sự hào nhoáng

Trong nghệ thuật giao hảo doanh nghiệp, một hộp quà Trung thu đạt chuẩn không chỉ dừng lại ở diện mạo sang trọng bên ngoài. Hình thức chỉn chu, tinh tế là ấn tượng ban đầu, nhưng chất lượng đỉnh cao và độ ngon của từng chiếc bánh mới là giá trị cốt lõi tạo nên sự cảm động cho người thưởng thức. Một hộp bánh dù có thương hiệu hay thiết kế lộng lẫy đến đâu nhưng nếu không ngon thì cũng không thể tải hết cái "tâm" và tấm lòng của người trao tặng.

Chính định hướng tập trung vào chất lượng thực đã giúp KIDO trở thành điểm tựa tin cậy cho hàng loạt đơn vị lớn trong mỗi mùa trăng tròn. Đại diện một đối tác lâu năm của KIDO chia sẻ:

"Mỗi năm chúng tôi chuẩn bị hàng ngàn phần quà Trung thu cho hàng ngàn cán bộ công nhân viên lẫn các đối tác chiến lược. Tiêu chuẩn của chúng tôi là hộp quà phải sang trọng để nâng tầm thương hiệu, nhưng quan trọng nhất là bánh phải thực sự NGON. Khi nhân viên hay đối tác mang về nhà cùng gia đình thưởng thức và khen ngon, lúc đó món quà mới thực sự trọn vẹn ý nghĩa. KIDO's Bakery chinh phục chúng tôi chính nhờ hương vị chuẩn vị và sự tinh tế trong từng chiếc bánh."

Cùng chung góc nhìn về giá trị trọn vẹn của món quà biếu, anh Anh Dũng – Giám đốc Nhân sự một công ty sản xuất tại Khu công nghiệp Hiệp Phước (Nhà Bè) cho biết thêm:

"Uy tín thương hiệu của đối tác là bảo chứng cao nhất đối với chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng chỉ những tập đoàn có năng lực quản trị chuỗi cung ứng cực tốt mới có thể cam kết bình ổn giá từ đầu mùa vụ, đồng thời hỗ trợ tối đa việc cá nhân hóa, in ấn logo doanh nghiệp lên hộp quà một cách chỉn chu, chuyên nghiệp để gửi tặng các khách hàng VIP.

Một điểm bán Trung thu tại Đồng Nai đã sáng đèn từ sớm, phục vụ nhu cầu biếu tặng mùa trăng năm nay

"Lời giải" nằm ở năng lực chuỗi cung ứng và cấu trúc logistics tự vận hành

Vì sao KIDO giữ vững và mở rộng được niềm tin theo cấp số nhân từ các đối tác lớn như REE, Nệm Vạn Thành, Đồng Tâm Group, Glotrans... qua từng năm? Câu trả lời nằm ở uy tín thương hiệu được bồi đắp xuyên suốt gần 33 năm kinh nghiệm trong ngành thực phẩm, cùng sự chuyên nghiệp tuyệt đối trong năng lực vận hành.

Khi có biến động giá nguyên liệu thế giới, các doanh nghiệp sản xuất tự phát hoặc quy mô nhỏ lập tức rơi vào thế bị động, dẫn đến hiện tượng trượt giá hoặc buộc phải giảm chất lượng nhân bánh để bù chi phí. Ngược lại, KIDO tận dụng lợi thế quy mô của một Tập đoàn thực phẩm hàng đầu để chốt nguồn cung ứng nguyên liệu sạch, cao cấp từ nhiều tháng trước mùa vụ. Từ các dòng nhân xốt thượng hạng như Cua tuyết xốt hoàng kim, Tôm hùm xốt tiêu đen, Bào ngư xốt Hồng Kông cho đến các dòng bánh ngọt thanh như Trà xanh phô mai, Dâu nam việt quất phô mai đều được chuẩn bị đồng bộ.

Sở hữu công nghệ sản xuất hàng đầu giúp các sản phẩm KIDO’s Bakery đồng bộ và chuẩn chỉnh chất lượng

Bên cạnh đó, việc sở hữu hệ thống logistics tự vận hành và mạng lưới kênh phân phối GT vững chắc giúp KIDO giảm thiểu tối đa các chi phí trung gian. Chi phí vận chuyển và kho bãi được tối ưu hóa đồng bộ, tạo ra một rào chắn vững chắc bảo vệ quyền lợi về giá cho các khách hàng doanh nghiệp đặt hàng sớm thông qua chính sách "Early Bird". Với dải sản phẩm phong phú từ các hộp quà biếu cao cấp như Mỹ Vị Kim Cương, Mỹ Vị Ngọc Bích cho đến các dòng hộp quà thiết thực như Mỹ Vị An Khang hay Mỹ Vị Cát Tường, KIDO đáp ứng linh hoạt và trọn vẹn mọi nhu cầu quà biếu đa dạng của khối doanh nghiệp.

Nhà máy bánh KIDO’s Bakery công suất lớn thuộc Tập đoàn KIDO

Việc hàng loạt tên tuổi lớn quyết định ký kết các đơn hàng công suất lớn với KIDO ngay từ đầu mùa không chỉ đơn thuần là câu chuyện mua bán thương mại. Đó là sự khẳng định niềm tin vào uy tín vững chắc của một tập đoàn dẫn dắt, một điểm tựa an toàn giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí vận hành nhưng vẫn trao gửi trọn vẹn giá trị thân thương đến người lao động và đối tác trong mùa trăng 2026.