Vietjet tăng trưởng mạnh mẽ nửa đầu năm 2026, đầu tư đội tàu hơn 600 máy bay đến 2030 và hoàn thiện hệ sinh thái hàng không

Ngày 30/7/2026, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) công bố kết quả kinh doanh quý II và sáu tháng đầu năm 2026 với tăng trưởng tích cực trên nhiều chỉ tiêu. Động lực tăng trưởng đến từ mạng bay quốc tế tiếp tục mở rộng, nhu cầu vận tải duy trì cao, cùng chiến lược đầu tư dài hạn vào đội tàu hơn 600 tàu bay thế hệ mới và phát triển hệ sinh thái hàng không đồng bộ gồm vận tải hành khách, dịch vụ mặt đất, vận tải hàng hóa, đào tạo, kỹ thuật, tài chính và công nghệ.

Trong quý II/2026 và lũy kế sáu tháng đầu năm, Vietjet vận chuyển lần lượt hơn 6,2 triệu hành khách trên gần 33.000 chuyến bay và hơn 13,4 triệu hành khách trên 72.000 chuyến bay; sản lượng hàng hóa đạt gần 41.000 tấn.

Vietjet hiện khai thác 213 đường bay, gồm 46 đường bay nội địa và 167 đường bay quốc tế. Trong sáu tháng đầu năm, hãng tiếp tục mở các đường bay mới tới Trung Quốc, Sri Lanka, Kazakhstan và Cộng hòa Séc, mở rộng hiện diện tại Nam Á, Trung Á và đặc biệt là châu Âu, góp phần thúc đẩy kết nối giao thương, đầu tư và du lịch giữa Việt Nam với thế giới.

Trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu tiếp tục chịu tác động của biến động địa chính trị, giá nhiên liệu và chi phí khai thác, Vietjet vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu nhờ mở rộng mạng bay quốc tế, gia tăng sản lượng vận chuyển, tối ưu khai thác đội tàu, đồng thời triển khai hiệu quả các giải pháp thương mại, tài chính và quản trị.

Nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, Vietjet tiếp tục phát triển hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ với các hạng vé Business, SkyBoss, Deluxe và Eco; các suất ăn nóng, VikkiCafe, Duty Free, SIM SkyFi, dịch vụ đổi ngoại tệ, chương trình khách hàng thân thiết SkyJoy cùng nhiều tiện ích số trên toàn bộ hành trình khách hàng, từ đặt vé, làm thủ tục đến các dịch vụ cá nhân hóa.

Vietjet không ngừng phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ hiện đại với đa dạng hạng vé Business, SkyBoss, Deluxe, Eco cùng các món ăn nóng tươi ngon.

Song song với hoạt động vận tải hàng không, Vietjet tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái hàng không theo mô hình tập đoàn hàng không tích hợp. AirportNEO đã chính thức cung cấp dịch vụ mặt đất tại các sân bay lớn nhất Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và tỷ lệ đúng giờ. Hoạt động vận tải hàng hóa (Cargo) tiếp tục tăng trưởng cùng nhu cầu logistics khu vực. Học viện Hàng không Vietjet mở rộng quy mô đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, trong khi doanh nghiệp kỹ thuật tàu bay (MRO) đang được chuẩn bị đưa vào hoạt động, từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị từ khai thác, đào tạo, phục vụ mặt đất, logistics đến bảo dưỡng kỹ thuật, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững.

Vietjet Thái Lan tiếp tục mở rộng mạng bay và hoạt động hiệu quả tại thị trường Thái Lan với đội tàu Boeing 737-8 hiện đại. Vietjet Qazaqstan cũng ghi nhận kết quả tích cực trên các đường bay, góp phần thúc đẩy kết nối và phát triển kinh tế khu vực Trung Á.

Trong quý II/2026, doanh thu công ty mẹ và hợp nhất của Vietjet lần lượt đạt 25.542 tỷ đồng và 30.499 tỷ đồng, tăng 44% và 71% so với cùng kỳ. Lũy kế sáu tháng đầu năm, doanh thu đạt 45.030 tỷ đồng và 51.536 tỷ đồng, tăng tương ứng 26% và 44%, hoàn thành 58,5% và 59,4% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế quý II của công ty mẹ và hợp nhất lần lượt đạt 204 tỷ đồng và 349 tỷ đồng. Lũy kế sáu tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 1.126 tỷ đồng và 1.372 tỷ đồng, hoàn thành 55,9% và 64,5% kế hoạch năm.

Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản Vietjet đạt 149.093 tỷ đồng; tỷ lệ nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu ở mức 2,37 lần và chỉ số thanh khoản 1,36 lần, tiếp tục thuộc nhóm an toàn của ngành. Trong sáu tháng đầu năm, Vietjet đã đóng góp hơn 3.950 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Vietjet là thành viên sáng lập đã công bố Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á – Thái Bình Dương, tạo điều kiện để các nhà đầu tư tham gia sâu hơn vào các phân khúc giá trị cao của ngành hàng không.

Vietjet tiếp tục đầu tư mạnh vào đội tàu hiện đại với tổng đơn hàng hơn 600 tàu bay Airbus và Boeing, thuộc nhóm lớn nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Trong kỳ, hãng ký các thỏa thuận cung cấp động cơ GTF của Pratt & Whitney cho 44 tàu bay Airbus A320neo và thu xếp tài chính cho 12 tàu bay Boeing 737-8, tạo nền tảng cho chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế và tăng trưởng dài hạn trong nhiều năm tới.

Tại Singapore Airshow 2026, Vietjet với vai trò thành viên sáng lập đã công bố Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á – Thái Bình Dương, thu hút các định chế tài chính và doanh nghiệp hàng không quốc tế đến Việt Nam để cùng xây dựng một trung tâm hàng không mới của khu vực.

Hãng cũng tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị, khai thác và hợp tác với OpenAirlines, Satair cùng nhiều đối tác quốc tế nhằm tối ưu nhiên liệu, nâng cao hiệu quả vận hành và giảm phát thải.

Trong lĩnh vực đào tạo, Vietjet hợp tác với Australia Aviation, trường bay F Air và là đối tác đào tạo của IATA. Học viện Hàng không Vietjet đã tổ chức 9.662 khóa học cho hơn 99.000 lượt học viên, bao gồm phi công, tiếp viên, kỹ sư, điều phái và nhiều chuyên gia hàng không khác, góp phần chủ động nguồn nhân lực chất lượng cao cho Vietjet và ngành hàng không.

Theo Brand Finance, tính đến tháng 5/2026, giá trị thương hiệu Vietjet đạt 906 triệu USD, tiếp tục khẳng định vị thế của hãng trên thị trường quốc tế.

Trong sáu tháng đầu năm, Vietjet tiếp tục được vinh danh là Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới, Top 10 hãng hàng không chi phí thấp an toàn nhất năm 2026, Nơi làm việc tốt nhất toàn cầu, Nơi làm việc tốt nhất châu Á, đồng thời nằm trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam và được Cirium ghi nhận là hãng hàng không có mức phát thải thấp nhất trên các chuyến bay tại Đông Nam Á.

Kết quả sáu tháng đầu năm 2026 tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển dài hạn của Vietjet từ một hãng hàng không thế hệ mới trở thành tập đoàn hàng không tích hợp với mạng bay quốc tế rộng khắp, đội tàu hiện đại gồm hơn 600 tàu bay đặt hàng và hệ sinh thái ngày càng hoàn thiện, bao gồm vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, dịch vụ mặt đất, đào tạo, kỹ thuật tàu bay, tài chính hàng không và các nền tảng công nghệ. Nền tảng này giúp Vietjet đa dạng hóa nguồn thu, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo động lực tăng trưởng bền vững và gia tăng giá trị cho cổ đông, đồng thời góp phần đưa Việt Nam trở thành một trung tâm hàng không mới của khu vực và thế giới.