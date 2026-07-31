Thaiholdings bắt tay công ty của Vingroup xây tòa tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới, vốn đầu tư 3 - 3,5 tỷ USD

Ngày 8/7/2026, Liên danh nhà đầu tư bao gồm Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên – Công ty Cổ phần Thaiholdings – Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup) đã chính thức đề xuất UBND Thành phố Hà Nội xem xét, phê duyệt quy hoạch và cho phép lập dự án đầu tư Hanoi Twin Towers 99.

Nằm tại vị trí số 5-7 Đào Duy Anh, Hà Nội, dự án Hanoi Twin Towers 99 được kỳ vọng sẽ trở thành công trình biểu tượng mới của Thủ đô, xác lập kỷ lục thế giới.

Liên danh cam kết sẽ chính thức khởi công dự án vào ngày 02/09/2026 và dự kiến hoàn thành vào quý III - IV/2030.﻿

Với tổng vốn đầu tư từ 3,0-3,5 tỷ USD , dự án được quy hoạch trên diện tích đất 34.936 m² tại số 5-7 Đào Duy Anh, sở hữu chiều cao ấn tượng 568m với 99 tầng nổi và 06 tầng hầm. Khi hoàn thiện, Hanoi Twin Towers 99 sẽ vượt qua Petronas Twin Towers của Malaysia (452m) để trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới và là công trình cao thứ 6 trên toàn cầu.

Theo như đề xuất, ﻿siêu dự án này còn đặt mục tiêu xác lập 5 kỷ lục thế giới khác bao gồm ﻿ Tháp đôi cao nhất thế giới (568m); ﻿Hai sân đỗ trực thăng ở độ cao lớn nhất thế giới; ﻿Sky Ballroom (Đại sảnh trên không) lớn nhất thế giới; ﻿Vườn nhiệt đới ở độ cao lớn nhất thế giới; ﻿Digital Art Museum (Bảo tàng nghệ thuật và kỹ thuật số) ở độ cao lớn nhất thế giới.

Đáng chú ý, theo thông tin từ doanh nghiệp, 100% nguồn vốn đầu tư dự án là vốn tự có của liên danh và được thu xếp từ các tổ chức tài chính nước ngoài.

Hanoi Twin Towers 99 có tổng diện tích sàn xây dựng (không bao gồm tầng hầm) khoảng 880.000 m², mật độ xây dựng khoảng 35%.

Công trình là một tổ hợp đa chức năng bao gồm: Trung tâm hội nghị quốc tế, Trung tâm biểu diễn nghệ thuật, Casino, Trung tâm thương mại, Văn phòng hạng A, Khách sạn 6 sao và khu Nhà ở cao cấp… Song song đó, việc triển khai dự án còn đồng bộ với định hướng chỉnh trang đô thị tại góc đường Lê Duẩn và hầm chui Kim Liên.﻿

Ở nhiều thành phố lớn trên thế giới, những khu vực giao cắt giữa đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia và các tuyến giao thông chính thường được quy hoạch theo mô hình TOD (Transit Oriented Development) - phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng. Đây cũng là mô hình được đánh giá giúp gia tăng hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và hình thành các trung tâm kinh tế mới.

Để hiện thực hóa công trình mang tầm vóc kỷ lục, Liên danh nhà đầu tư đã hợp tác với các đơn vị tư vấn, thiết kế và thi công hàng đầu thế giới – những cái tên đã từng tham gia thực hiện 90% số lượng các tòa nhà cao trên 80 tầng trên toàn cầu.

Theo đó, ﻿ ﻿ đơn vị thiết kế là Viện Thiết kế Kiến trúc Tây Nam Trung Quốc. Tổng thầu thi công là Tổng Công ty Xây dựng Công trình số 3 Trung Quốc (CSCEC3) – đơn vị nổi danh thế giới với năng lực thi công 8 tòa tháp cao trên 500m và hơn 50 tòa tháp cao trên 300m.

Đơn vị thi công trong nước là Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

