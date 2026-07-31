Chủ sở hữu chuỗi Kichi-Kichi, Gogi... lên tiếng về việc bị hủy tư cách công ty đại chúng

Vào ngày 31/7/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate đã nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty theo quy định của Luật Chứng khoán. Theo đó, Golden Gate không còn là công ty đại chúng và sẽ hoạt động theo mô hình công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

Golden Gate cho biết, ﻿việc thay đổi tư cách công ty đại chúng là một thay đổi về mặt pháp lý theo quy định hiện hành, phát sinh từ việc Công ty chưa thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cũng như đăng ký giao dịch cổ phiếu theo quy định.

Quyết định này không phản ánh sự thay đổi trong hoạt động kinh doanh, năng lực tài chính, chất lượng quản trị hay chiến lược phát triển của Golden Gate. Đồng thời, quyết định này không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty, quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, cũng như các cam kết đối với khách hàng, đối tác và người lao động.

Golden Gate cho biết, trong quá trình chuẩn bị cho phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO) và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Công ty chưa triển khai thủ tục đăng ký chứng khoán tại VSDC và đăng ký giao dịch cổ phiếu theo lộ trình trước đó.

Việc này xuất phát từ định hướng của Ban Lãnh đạo trong việc tiếp tục hoàn thiện kế hoạch IPO, nhằm lựa chọn thời điểm phù hợp để tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp và mang lại lợi ích dài hạn cho các cổ đông.

Golden Gate luôn xác định việc tham gia thị trường vốn là một định hướng chiến lược dài hạn. Công ty ưu tiên xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động và tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị theo các chuẩn mực cao trước khi triển khai IPO.

Việc thay đổi tư cách công ty đại chúng không làm thay đổi định hướng IPO của Golden Gate trong dài hạn. Khi điều kiện thị trường và kế hoạch phát triển của Công ty phù hợp, Golden Gate sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để tham gia thị trường vốn.

Ông Đào Thế Vinh, Tổng Giám đốc Golden Gate, chia sẻ: “Quyết định thay đổi tư cách công ty đại chúng không làm thay đổi định hướng phát triển dài hạn của Golden Gate.

Golden Gate sẽ tiếp tục chuẩn bị cho kế hoạch IPO khi các điều kiện phù hợp nhằm mang lại giá trị tốt nhất cho các cổ đông cũng như đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam.”