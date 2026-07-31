Một công ty nông nghiệp “tất tay” hơn 220 tỷ đồng vào cổ phiếu VIC

Báo cáo tài chính quý II/2026 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang – Afiex (mã chứng khoán AFX) cho thấy doanh nghiệp đang ghi nhận khoản đầu tư hơn 220,8 tỷ đồng vào cổ phiếu Tập đoàn Vingroup (mã VIC).

Đáng chú ý, đây là khoản đầu tư duy nhất trong danh mục chứng khoán kinh doanh của AFX tại ngày 30/6/2026. Giá trị hợp lý của khoản đầu tư được ghi nhận tương đương giá gốc, cùng ở mức 220,8 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại thời điểm đầu năm, AFX chưa ghi nhận khoản đầu tư vào VIC mà sở hữu danh mục hơn 220,2 tỷ đồng tại ba doanh nghiệp, gồm Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Liên Hiệp và Công ty CP Sàn giao dịch Bất động sản Sài Gòn Anpha.

Đến cuối quý II, các khoản đầu tư trên không còn xuất hiện, còn toàn bộ danh mục chứng khoán kinh doanh được chuyển sang cổ phiếu VIC. Tổng giá trị danh mục chỉ tăng khoảng 577 triệu đồng so với đầu năm.

Như vậy, AFX nhiều khả năng đã cơ cấu toàn bộ danh mục cũ để tập trung hơn 220 tỷ đồng vào cổ phiếu Vingroup, thay vì chi thêm mới toàn bộ số tiền này trong quý II.

Khoản đầu tư vào VIC tương đương khoảng 14% tổng tài sản, hơn 40% vốn chủ sở hữu và 63% vốn điều lệ của AFX tại cuối quý II/2026.

Tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 1.566 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu ở mức hơn 545 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, quý II/2026, AFX ghi nhận doanh thu thuần gần 705 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 8,9 tỷ đồng, tăng khoảng 39%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt gần 1.589 tỷ đồng, tăng 56%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 26,9 tỷ đồng, gấp hơn 2,4 lần cùng kỳ năm trước.

AFX hiện có vốn điều lệ 350 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực mua bán, chế biến lương thực, nông sản, thủy sản, sản xuất thức ăn chăn nuôi và chế biến lâm sản.

Trên thị trường, cổ phiếu VIC đang giao dịch quanh mức 216.000 đồng/cổ phiếu trong phiên 31/7, tăng khoảng 65% so với đầu tháng 2/2026. ﻿