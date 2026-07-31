Doanh nghiệp họ dầu khí thứ 2 báo lỗ, doanh thu thuần tăng 126% lên hơn 90.000 tỷ

Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần (PVOIL - mã CK: OIL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026.

Trong quý 2/2026, doanh thu thuần của PVOIL đạt 90.003 tỷ đồng, tăng 126% so với mức 39.908 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Mặc dù doanh thu tăng mạnh, giá vốn hàng bán cũng tăng 129% lên mức 88.725 tỷ đồng. Điều này khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng 10%, đạt 1.278 tỷ đồng so với 1.164 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Các chi phí gia tăng đáng kể trong kỳ. Chi phí tài chính tăng lên 244 tỷ đồng (quý 2/2025 là 103 tỷ đồng), trong đó chi phí đi vay chiếm 185 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng lên 1.013 tỷ đồng so với 750 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận 354 tỷ đồng, tăng so với mức 293 tỷ đồng của quý 2/2025.

Kết quả, PVOIL báo lỗ sau thuế hợp nhất 95 tỷ đồng trong quý 2 năm 2026, trong khi cùng kỳ năm 2025 lãi 206 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh, PVOIL cho biết hoạt động kinh doanh chịu ảnh hưởng bất lợi từ diễn biến tăng mạnh của giá dầu thế giới. Giá dầu Brent DTD trung bình quý 2 năm 2026 đạt 104,5 USD/thùng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước và tăng 30% so với quý 1/2026, trung bình 6 tháng đầu năm 2026 đạt 92,6 USD/thùng, tăng 29% so với cùng kỳ và 34% so với trung bình năm 2025.

Trung bình giá các sản phẩm xăng cũng tăng từ 34% - 36%, giá sản phẩm dầu tăng 58% so với cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này làm giá nhập khẩu và giá vốn hàng bán tăng 123% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng doanh thu (117%).

Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng 177,2 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu do lãi suất tăng làm chi phí lãi vay tăng mạnh so với cùng kỳ.

Tính chung lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, PVOIL ghi nhận doanh thu thuần đạt 134.867 tỷ đồng, tăng 86% so với mức 72.696 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2025.

Nhờ kết quả tích cực của quý 1, lợi nhuận sau thuế hợp nhất lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 vẫn đạt 476 tỷ đồng, tăng 105% so với mức 232 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30 tháng 6 năm 2026, tổng tài sản của PVOIL đạt 49.225 tỷ đồng, tăng so với mức 45.605 tỷ đồng hồi đầu năm. Nợ phải trả ở mức 37.167 tỷ đồng, tăng so với số đầu năm là 34.055 tỷ đồng. Tổng nợ vay (bao gồm vay ngắn hạn và dài hạn) giảm về mức 7.780 tỷ đồng so với 10.880 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm 2026.