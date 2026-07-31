PNJ duy trì đà tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu trang sức bán lẻ của PNJ tăng 13,6% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng ở cả khách hàng mới và hiện hữu, danh mục sản phẩm linh hoạt, hiệu quả từ kênh Omni cùng các chiến dịch bán hàng dịp Tết và lễ lớn. Đặc biệt, các dòng vàng trang sức kết hợp giá trị thẩm mỹ và tích lũy với thiết kế đa dạng, hiện đại tiếp tục được thị trường đón nhận tích cực.

Song song đó, công ty tiếp tục đổi mới danh mục sản phẩm thông qua việc ra mắt các dòng trang sức ứng dụng công nghệ thiết kế và công nghệ sản xuất hiện đại nhằm nâng cao giá trị thẩm mỹ và đáp ứng xu hướng tiêu dùng. Ở phân khúc trang sức cưới, công ty tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu thông qua các bộ sưu tập mới và mở rộng danh mục sản phẩm. Các thương hiệu thời trang và Lifestyle cũng duy trì sức hút với nhóm khách hàng trẻ.

Doanh thu trang sức bán sỉ trong 6 tháng năm 2026 cũng ghi nhận tăng trưởng 28% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp trung bình trong 6 tháng năm 2026 đạt 19,4%, giảm nhẹ so với mức 21,4% cùng kỳ năm 2025.

Biên lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm đạt 19,4% (so với 21,4% cùng kỳ). Biên lợi nhuận ròng đạt 4,6% (so với 6,5% cùng kỳ), phản ánh việc Công ty chủ động trích lập dự phòng 865 tỷ đồng liên quan đến hoạt động mua lại phát sinh trong tháng 7/2026. Việc trích lập dự phòng thể hiện nguyên tắc quản trị rủi ro thận trọng, đảm bảo tính minh bạch của báo cáo tài chính và bảo vệ lợi ích dài hạn của cổ đông.

Kết quả kinh doanh Quý II/2026

Riêng quý II/2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.484 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 283 tỷ đồng (Khoản lỗ trong Quý II chủ yếu đến từ việc chủ động trích lập dự phòng theo nguyên tắc thận trọng, không phản ánh sự suy giảm của hoạt động kinh doanh cốt lõi).

Trong Quý II/2026, PNJ ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu tăng 12% so với cùng kỳ. Tổng số lượng khách hàng tiếp tục tăng ở cả nhóm khách hàng mới và hiện hữu. Các nhãn hàng duy trì đà tăng trưởng nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường; đặc biệt, các thương hiệu mới ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật nhờ sản phẩm phù hợp xu hướng tiêu dùng và chiến lược truyền thông hiệu quả với nhóm khách hàng trẻ.

Số lượng khách hàng tiếp tục tăng ở cả nhóm khách hàng mới và hiện hữu (Ảnh: Tấn Kiệt)

Cũng trong Quý II/2026, PNJ cũng tiếp tục ghi danh tại các bảng xếp hạng và giải thưởng uy tín như: Lần thứ ba liên tiếp vào danh sách Fortune 500 Đông Nam Á; Dẫn đầu trong Top doanh nghiệp bán lẻ (VIX50); Là doanh nghiệp niêm yết duy nhất được vinh danh Lãnh đạo Tầm nhìn xanh và đồng thời lập cú "hat-trick" ở cả ba trụ cột E-S và G tại bảng xếp hạng Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu (CSA) 2026.

Tính đến cuối tháng 6/2026, PNJ sở hữu 430 cửa hàng trên toàn quốc. Trong đó, gồm 422 CH PNJ, 3 CH Style by PNJ, 4 CH CAO Fine Jewellery và 1 Trung tâm kinh doanh sỉ.