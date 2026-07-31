Chi phí giá vốn tăng gần 60%, Vietnam Airlines báo lỗ sau thuế hơn 600 tỷ đồng trong quý 2/2026

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - Mã chứng khoán: HVN) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026.

Trong quý 2/2026, Vietnam Airlines đạt 38.303 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025. Áp lực từ chi phí đầu vào gia tăng đáng kể, giá vốn hàng bán trong quý vọt lên 36.601 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ.

Sự gia tăng nhanh của giá vốn khiến lợi nhuận gộp quý 2/2026 bị thu hẹp xuống còn 1.702 tỷ đồng, giảm 66% so với mức 4.948 tỷ đồng đạt được trong quý 2/2025.

Chi phí bán hàng quý 2/2026 ghi nhận 1.606 tỷ đồng (so với 1.043 tỷ đồng cùng kỳ), trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên 716 tỷ đồng (so với 551 tỷ đồng cùng kỳ).

Trừ đi các chi phí và thuế, Vietnam Airlines báo lỗ trước thuế 441 tỷ đồng, và lỗ sau thuế 606 tỷ đồng trong quý 2/2026 (cùng kỳ năm 2025 lãi 2.923 tỷ đồng), lần đầu tiên báo lỗ kể từ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận mức lỗ 735 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất Vietnam Airlines đạt 75.186 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đạt 3.852 tỷ đồng, giảm 40% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Tính đến ngày 30/06/2026, lỗ lũy kế của doanh nghiệp giảm xuống còn 23.148 tỷ đồng, so với mức lỗ lũy kế 26.686 tỷ đồng ghi nhận tại thời điểm đầu năm.

Tại ngày 30/06/2026, tổng tài sản hợp nhất của Vietnam Airlines đạt 79.486 tỷ đồng, tăng khoảng 8,6% so với đầu năm. Trong đó, tổng lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng gần 19.195 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối quý 2/2026 đứng ở mức 69.219 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn với 58.665 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính (bao gồm cả ngắn hạn và dài hạn) ghi nhận 12.894 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines tại ngày 30/06/2026 đạt 10.267 tỷ đồng.