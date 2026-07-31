Taseco Land thâu tóm 75% vốn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản của công ty doanh nhân Bùi Tố Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/07/2026 về việc phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Hạ tầng Plaschem từ cổ đông Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Plaschem Hà Nam.

Cụ thể, tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng hơn 2,6 triệu cổ phần, chiếm 75% vốn điều lệ Hạ tầng Plaschem. Giá trị theo mệnh giá (mệnh giá cổ phần 100.000 đồng/1 cổ phần) là 262,5 tỷ đồng.﻿

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch trong tháng 7/2026.﻿

Sau giao dịch, Hạ tầng Plaschem sẽ trở thành công ty con của Taseco Land.﻿

HĐQT phê duyệt cử ông Nguyễn Văn Nghĩa là người đại diện theo uỷ quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của công ty tại Hạ tầng Plaschem. Thời hạn uỷ quyền 5 năm kể từ ngày nhận chuyển nhượng cổ phần.﻿

Theo thay đổi đăng ký kinh doanh ngày 29/7, ông Nguyễn Văn Nghĩa đã thay ông Bùi Tố Minh (biệt danh Minh Nhựa) làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Hạ tầng Plaschem.

﻿ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Hạ tầng Plaschem được thành lập từ tháng 6/2022. Khi mới thành lập công ty có vốn điều lệ 200 tỷ, trong đó, CTCP Tập đoàn Hóa chất nhựa (Plaschem) góp 70%, Công ty TNHH Khách sạn Silk Path góp 20% và ông Bùi Tố Minh góp 10%. Đến tháng 8/2025, vốn điều lệ công ty tăng lên 350 tỷ đồng.

Bên chuyển nhượng là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Plaschem Hà Nam, thuộc sở hữu của Tập đoàn Plaschem.

Plaschem được thành lập từ năm 1999, hiện có vốn điều lệ hơn 3,966 tỷ đồng, do ông Bùi Tố Minh làm Chủ tịch HĐQT.

Theo giới thiệu trên website, Plaschem kinh doanh và tập trung vào bốn lĩnh vực chính: Bao bì, bạt nhựa khổ lớn, kinh doanh dịch vụ vận tải, khách sạn, văn phòng cho thuê, kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

Với nhiều Công ty thành viên trong hệ sinh thái ngành nhựa, Plaschem đã đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, Ả Rập, Hoa Kỳ, Malaysia, Singapore, Ấn Độ…

Sau một thời gian dài tích lũy trong ngành nhựa, Công ty đã thành công đa dạng hóa các hạng mục đầu tư và phát triển thương hiệu “Silk Path” trong lĩnh vực khách sạn nghỉ dưỡng, cũng như bổ sung thêm vào hệ sinh thái của mình với các dự án bất động sản, phát triển hạ tầng khu công nghiệp rộng khắp Việt Nam.