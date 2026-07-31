Điện Máy Xanh bắt tay Kredivo, khai thác thị trường 31 tỷ USD tại Việt Nam

Ngày 30 tháng 07 năm 2026, Công ty Cổ phần Kredivo Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh chính thức công bố quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện.

Nền kinh tế số của Việt Nam đang tiếp tục phát triển nhanh chóng. Theo Bộ Công Thương, thương mại điện tử tăng trưởng khoảng 25% mỗi năm, đạt 31 tỷ USD vào năm 2025, trong khi các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt và qua thiết bị di động lần lượt tăng 42,21% và 36,62%.

Thông qua Kredivo, người tiêu dùng có thể trải nghiệm quy trình đăng ký số nhanh chóng, phê duyệt trong vài phút, hạn mức tín dụng lên đến 50 triệu đồng, các điều khoản minh bạch và lãi suất hàng tháng cạnh tranh mà không cần trả trước.

Quan hệ hợp tác đặt mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị giao dịch (GMV) ở mức ba chữ số trong năm 2026, với động lực đến từ việc tăng cường tích hợp trên các kênh trực tuyến và tại cửa hàng của DMX, đồng thời tiếp tục cải thiện trải nghiệm thanh toán cho khách hàng.

Kredivo cũng sẽ tích hợp với hệ sinh thái khách hàng thân thiết của DMX, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ mua trước trả sau trên cả kênh trực tuyến và tại cửa hàng, cùng các khoản vay tiền mặt đến 20 triệu khách hàng đủ điều kiện.

Trong giai đoạn đầu, quan hệ hợp tác sẽ tập trung vào Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh và TopZone, đồng thời tạo cơ hội mở rộng sang các thương hiệu khác thuộc hệ sinh thái DMX trong tương lai, bao gồm AVAKids, Nhà thuốc An Khang và Bách Hóa Xanh.

Ông Trương Hồng Hoàng nhấn mạnh sự hợp tác với Kredivo sẽ giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm và tài chính số cho người tiêu dùng.

Ông Krishnadas M chia sẻ về định hướng hợp tác chiến lược cùng DMX nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tài chính số tại Việt Nam.

Kredivo là nền tảng tín dụng số hàng đầu Đông Nam Á, cung cấp cho khách hàng các giải pháp tín dụng tức thời để mua sắm trên các nền tảng thương mại điện tử và tại cửa hàng, cũng như các khoản vay cá nhân, dựa trên hệ thống xét duyệt theo thời gian thực.

Người dùng Kredivo có thể sử dụng dịch vụ mua trước trả sau với mức lãi suất và hạn mức tín dụng thuộc nhóm cạnh tranh trong số các nhà cung cấp tín dụng số tại Việt Nam. Các đối tác bán lẻ của Kredivo cũng được hưởng lợi từ giải pháp tài chính tức thời tại điểm bán, với quy trình thanh toán chỉ trong hai thao tác.

Kredivo được điều hành bởi Kredivo Group, công ty công nghệ tài chính có trụ sở chính tại Singapore, được đầu tư bởi các nhà đầu tư hàng đầu như Mizuho Bank, Amazon, Square Peg Capital, Asia Partners, Cathay Innovation, Jungle Ventures, Mirae Asset và một số tổ chức khác. Công ty Cổ phần Kredivo Việt Nam là liên doanh với Phoenix Holdings – một công ty có hoạt động đầu tư đa dạng trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, bán lẻ và tiêu dùng.