Điện Máy Xanh mua hàng từ đâu: Apple tăng 75% lên gần 26.000 tỷ đồng, Samsung đi lùi

Yên Chi | 23-05-2026 - 09:30 AM | Doanh nghiệp

Theo bản cáo bạch của CTCP đầu tư Điện Máy Xanh, cơ cấu nhà cung cấp lớn của công ty cho biết nhóm doanh nghiệp liên quan đến điện thoại, thiết bị công nghệ và phân phối thiết bị đang chiếm tỷ trọng áp đảo trong tổng giá trị mua hàng của doanh nghiệp trong giai đoạn 2024 – quý I/2026.

Theo danh sách các nhà cung cấp lớn được DMX công bố, nhóm điện thoại/laptop/thiết bị gồm Apple Việt Nam, Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên – Chi nhánh TP.HCM, Thế Giới Số, Kỹ Thuật & Khoa Học Vĩnh Khang, Synnex FPT và Viettel Trung Tâm Phân Phối.

Năm 2025, tổng tỷ trọng mua hàng của 6 doanh nghiệp thuộc nhóm này đạt khoảng 55% tổng giá trị mua hàng của DMX.

Đứng đầu là Apple Việt Nam với giá trị giao dịch gần 25.967 tỷ đồng với tỷ trọng mua hàng tăng mạnh lên 24,4%, trong khi năm 2024 chỉ chiếm 17,4%.

Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên – Chi nhánh TP.HCM duy trì tỷ trọng 9,4%, trong khi năm trước là 11,6%.

Ở chiều ngược lại, nhóm điện tử điện lạnh giảm xuống còn khoảng 13,7% tổng mua hàng trong năm 2025. Trong đó, Samsung HCMC CE Complex chiếm 5,2%, LG Electronics Việt Nam Hải Phòng 2,7%, Panasonic Việt Nam 2,2% và Toshiba Việt Nam 3,6%.

Dữ liệu quý I/2026 cho thấy xu hướng này tiếp tục duy trì. Nhóm điện thoại/thiết bị chiếm khoảng 44% tổng giá trị mua hàng, trong khi nhóm điện tử điện lạnh đạt khoảng 18,9%.

Apple Việt Nam tiếp tục là nhà cung cấp lớn nhất của DMX trong quý đầu năm với giá trị giao dịch hơn 4.657 tỷ đồng, tương ứng 16,1% tổng mua hàng. Ở nhóm điện tử điện lạnh, LG Electronics Việt Nam Hải Phòng là doanh nghiệp có tỷ trọng cao nhất, đạt 7,3%.

