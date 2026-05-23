Giám đốc Điều hành tập đoàn resort hàng đầu thế giới: Việt Nam cần cân bằng giữa phát triển và bảo tồn tính nguyên bản

Ngày 18/5/2026, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam ghi nhận bước đi chiến lược mới của Meliá Hotels International. Theo các báo cáo tài chính mới nhất, đây là tập đoàn khách sạn lớn nhất Tây Ban Nha và giữ vị thế dẫn đầu thế giới trong phân khúc quản lý các khu nghỉ dưỡng (resort).

Hợp tác cùng nhà phát triển Tanzanite International - đơn vị sở hữu 1,1 km đường bờ biển Hồ Tràm, tập đoàn Địa Trung Hải này chính thức công bố chiến lược mở rộng quy mô lớn cho Meliá Hồ Tràm với dự án The Indochine Residences. Với lịch sử hoạt động từ năm 1956, sở hữu danh mục hơn 400 khách sạn tại 44 quốc gia cùng 9 thương hiệu toàn cầu, Meliá hiện giữ vị trí top đầu về phát triển bền vững và đạt chứng chỉ Nhà tuyển dụng hàng đầu năm 2026 tại Việt Nam.

Giữa làn sóng đổ bộ của các thương hiệu quốc tế tại Hồ Tràm, sự mở rộng của Meliá không chỉ khẳng định sức hút của điểm đến, mà còn mở ra những thảo luận về chiến lược cạnh tranh và khả năng bứt phá trong bối cảnh thị trường đang thay đổi mạnh mẽ.

Là một người đã có nhiều cơ hội đến Việt Nam, ông cảm thấy thế nào về sự phát triển của Việt Nam trong 20 năm qua?

André P. Gerondeau: Bản thân tôi đã có nhiều cơ hội đến Việt Nam trong những năm qua, cả vì công việc lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình, những người mà tôi rất đam mê và hào hứng với đất nước của các bạn. Trong vài năm qua, Việt Nam thực sự đã mở cửa với đấu trường quốc tế trên nhiều phương diện, và chắc chắn trong đó có du lịch.

Các bạn sở hữu một trong những vị trí đẹp nhất khu vực, với sự kết hợp phi thường giữa văn hóa và cảnh quan, từ miền Bắc, miền Nam cho đến toàn bộ đường bờ biển đều mang lại những cơ hội tuyệt vời. Chúng tôi tin rằng có rất nhiều "Việt Nam" hội tụ trong một nước; vẻ đẹp của nơi này nằm ở chỗ du khách đến đây có thể dành nhiều ngày để tham quan các vùng khác nhau, chứ không chỉ đến một nơi rồi rời đi. Thứ hai, đây là một đất nước tuyệt vời để quay lại nhiều lần và tiếp tục khám phá.

Giá trị của Việt Nam trong bức tranh toàn cảnh của tập đoàn Meliá (MHI) là gì? Tầm nhìn và chiến lược của MHI về Việt Nam tại khu vực APAC ra sao?

Có một vài điều cần phải nói. Đầu tiên, chúng tôi tin rằng sự phát triển của MHI tại quốc gia này bắt đầu cùng thời điểm với sự phát triển của Việt Nam. Chúng tôi là một phần của lịch sử du lịch đương đại tại Việt Nam, và Việt Nam cũng là một phần rất quan trọng trong lịch sử của chúng tôi tại Đông Nam Á. Hiện chúng tôi có 20 khách sạn đang hoạt động, 6 khách sạn sắp ra mắt và là một trong những công ty khách sạn hàng đầu tại Việt Nam.

Đồng thời, đây cũng là quốc gia có số lượng khách sạn Meliá lớn nhất tại Đông Nam Á. Điều đó cho bạn thấy Việt Nam quan trọng như thế nào đối với chúng tôi.

Chia sẻ một chút về các con số, thị trường Việt Nam đóng góp như thế nào vào tổng doanh thu khu vực APAC của Meliá? Làm thế nào tập đoàn cân bằng hiệu suất vận hành tại đây thông qua việc điều phối tệp khách hàng đa quốc gia?

Hiện nay, APAC tạo ra hơn 15 phần trăm tổng hoạt động kinh doanh của công ty, điều này nhờ việc thấu hiểu thị trường Châu Á.

Tại Việt Nam, khoảng 70 phần trăm hoạt động kinh doanh là thị trường nội khối (intra-regional market), giúp chúng tôi thiết lập vị thế vững chắc. 30 phần trăm còn lại đến từ Châu Âu và các quốc gia khác.

Tỷ lệ này tạo ra sự cân bằng hoàn hảo trong suốt cả năm với các mùa cao điểm và thấp điểm khác nhau. Ý tưởng là đảm bảo chúng tôi có nhiều cơ hội khác nhau ở các thời điểm.

Chẳng hạn, trên kênh đặt phòng trực tiếp của chúng tôi, Việt Nam hiện là thị trường hàng đầu thứ hai trong khu vực. Chúng tôi đang trở nên rất mạnh không chỉ ở các thị trường quốc tế mà còn đang mang thị trường Châu Á đến các khách sạn Châu Á của chính mình.

Với dự án tiếp theo tại Hồ Tràm, đâu là giá trị cốt lõi mang lại sự thành công? Khu vực ven biển phía Nam này từng đối mặt rào cản lớn về thời gian di chuyển từ 2 đến 3 tiếng. Khi Sân bay Quốc tế Long Thành cùng hệ thống cao tốc hoàn thiện, rút ngắn hành trình chỉ còn hơn một tiếng, Meliá kỳ vọng gì vào khả năng thu hút nguồn khách quốc tế lưu trú dài ngày cũng như thiết lập các vòng du lịch khép kín tại Việt Nam?

Như bạn đã nghe từ đối tác Tanzanite của chúng tôi, chúng tôi tham gia phát triển một điểm đến (destination). Ban đầu, khả năng kết nối và khoảng cách là một thách thức, vì vậy chúng tôi cần tạo ra một khu nghỉ dưỡng khép kín mang lại nhiều giá trị không chỉ về bất động sản mà còn về trải nghiệm khách sạn.

Chúng tôi đã làm việc cùng nhau để tạo ra một "điểm đến bên trong điểm đến" và phát triển cùng khách sạn trong vài năm qua. Chúng tôi rất hào hứng khi đối tác Tanzanite tiếp tục tin tưởng giao cho chúng tôi phát triển khu phức hợp này.

Mọi thứ sẽ hoàn toàn lột xác khi sân bay hoàn thiện. Tuyệt vời là khoảng cách đang ngày càng được thu hẹp nhờ một đoạn đường cao tốc đã được mở, giúp giảm thời gian di chuyển từ TP.HCM.

TP.HCM đang phát triển vô cùng mạnh mẽ, nên đây sẽ là một tác động kép: lượng khách từ TP.HCM sẽ đến nhiều hơn, và đồng thời hạ tầng sân bay cũng sẽ đưa Hồ Tràm xích lại gần hơn.

Về nguồn khách quốc tế, tôi muốn nhấn mạnh hai điều. Chúng tôi vốn đã có rất nhiều khách hàng quốc tế vì Meliá có mặt ở 44 quốc gia với gần 400 khách sạn, phục vụ từ 25 đến 30 quốc tịch ở các thị trường khác nhau.

Đến Việt Nam, chúng tôi không chỉ thúc đẩy nguồn khách nội địa mà giá trị chúng tôi mang lại còn là đưa rất nhiều du khách Châu Âu và Australia đến đây, cùng với các khu vực khác của Châu Á.

Chúng tôi đang kéo dài tính thời gian du lịch và tạo ra một hành trình mà khách đến Việt Nam trong 10-12 ngày: họ ở TP.HCM, đến Hồ Tràm, rồi đi lên phía Bắc hoặc xuống phía Nam tới Phú Quốc.

Chúng tôi đang tạo ra một vòng du lịch khép kín và Hồ Tràm sẽ nằm ở vị trí trung tâm của trải nghiệm đó. Chúng tôi không chỉ đưa khách hàng đến Hồ Tràm mà còn cố gắng mở rộng sự hiện diện của họ trên khắp Việt Nam.

Việc cao tốc Bến Lức – Long Thành kết nối trực tiếp với khu vực ĐBSCL - thị trường 20 triệu dân - sẽ thay đổi đáng kể bản đồ khách hàng tại Hồ Tràm. Ông có thể chia sẻ cụ thể về cách một thương hiệu quốc tế như Meliá tạo dựng niềm tin và sự kết nối với cộng đồng khách hàng nội địa?

Trước tiên, ĐBSCL có danh tiếng quốc tế rất vững chắc. Mọi người khi muốn thăm Châu Á và Việt Nam đều muốn tìm hiểu ĐBSCL, vẻ đẹp của các ngôi làng, ẩm thực và trải nghiệm tổng thể, nên thị trường này chắc chắn sẽ phát triển. Nhưng điều rất quan trọng là bất cứ nơi nào chúng tôi đến, chúng tôi muốn "trở thành người Việt Nam tại Việt Nam".

Cam kết đầu tiên của chúng tôi là hướng tới con người và cộng đồng Việt Nam, từ việc phát triển nhân tài, đội ngũ nhân sự đến việc gắn kết cộng đồng. Meliá hiện là công ty khách sạn phát triển bền vững nhất Châu Âu và nằm trong top 3 thế giới. Song song đó, chúng tôi cũng là một trong những nhà tuyển dụng hàng đầu và là nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam.

Cam kết số một của chúng tôi là với Việt Nam và các đối tác tại Việt Nam, vì đây là cách duy nhất để chúng tôi có đủ sự chân thực nhằm thu hút khách du lịch từ các nơi khác trên thế giới. Khách du lịch hiện nay có rất nhiều thông tin thông qua AI và mạng xã hội. Bạn phải đảm bảo họ chọn Việt Nam trước, sau đó mới chọn Hồ Tràm. Chúng tôi muốn đi đầu trong việc tạo ra lý do để du khách ở lại Hồ Tràm, và đó là lý do chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ cùng đội ngũ.

Hồ Tràm đang chứng kiến những khoản đầu tư khổng lồ từ nhiều nhà phát triển, chiến lược độc đáo của Meliá để nổi bật là gì? Nhiều người không thể ngờ tới sự phát triển như hiện nay, vậy ông nghĩ sao về tương lai của Hồ Tràm hay Việt Nam trong 5-10 năm tới? Với hệ sinh thái sẵn có như c asino và khu bảo tồn thiên nhiên, nơi đây liệu có trở thành điểm thu hút chính của Việt Nam hay có thể sánh ngang với những điểm đến nổi tiếng như Phuket, Bali không?

Thứ nhất, hiện tại đã có sự cạnh tranh, nhưng chúng tôi đang chiếm ưu thế. Công ty chúng tôi được thành lập năm 1956, đã phát triển các khu nghỉ dưỡng trong gần 70 năm, và là công ty quản lý khách sạn nghỉ dưỡng lớn nhất thế giới.

Có 3 khu vực trên thế giới mà 80 phần trăm cộng đồng phương Tây chọn để nghỉ dưỡng: vùng Caribe, Địa Trung Hải và Đông Nam Á. Vì vậy, việc có chỗ đứng vững chắc ở Đông Nam Á là ưu tiên của chúng tôi.

Theo thời gian, Hồ Tràm đã trở thành một khu nghỉ dưỡng khép kín. Yếu tố sức khỏe (wellness) rất quan trọng: bên cạnh khu spa tuyệt đẹp hiện có, chúng tôi sắp bổ sung một khu tắm onsen rất lớn cho cả nam và nữ. Sắp tới, bạn sẽ thấy chúng tôi phát triển khu vực thể thao chăm sóc sức khỏe chủ động với sân pickleball, sân tennis và các hoạt động khác.

Chúng tôi cũng là một khu nghỉ dưỡng gia đình thế mạnh với ít nhất 90 biệt thự hướng biển có hồ bơi liên thông ra bãi biển, mang lại trải nghiệm độc nhất vô nhị. Chúng tôi tôn trọng cảnh quan, những khu vườn địa phương và mang phong cách phục vụ của Tây Ban Nha, Latinh vào khách sạn. Ẩm thực tại đây rất tuyệt, kích thước và hạng phòng đều rất tốt.

Đừng quên chúng tôi còn có The Hamptons, khu vực bán lẻ với bến tàu tạo thêm sức hút. Việc bổ sung khu Indochine sẽ càng nâng tầm dự án vì nơi đây sẽ có một phòng hội nghị lớn thu hút khách du lịch MICE (hội nghị, khen thưởng, triển lãm) từ khắp Việt Nam và thế giới.

Về tầm nhìn 5-10 năm tới và câu chuyện đặt Hồ Tràm lên bàn cân với Phuket hay Bali, tôi xin đưa ra ý kiến cá nhân. Việt Nam tham gia vào đấu trường du lịch quốc tế muộn hơn một chút, vì vậy có cơ hội lớn để học hỏi từ những sai lầm của Thái Lan hay Bali, cũng như học từ những điều tuyệt vời mà họ đã làm.

Nếu Việt Nam có thể làm tốt cơ sở hạ tầng, duy trì được tính nguyên bản, và tôn trọng những giá trị đại diện cho đất nước trong suốt hàng nghìn năm qua, các bạn sẽ rất thành công.

Mối quan tâm của chúng tôi là việc phát triển quá mức hoặc làm cho mọi thứ quá hiện đại. Khách Châu Âu và các nước khác trên thế giới khi đến Đông Nam Á là để tìm kiếm sự bản địa và chân thực; họ không muốn tìm thấy những thứ giống hệt ở quê nhà mình.

Khi phát triển dịch vụ, đồng phục, ẩm thực, tiêu chuẩn, cảnh quan hay thiết kế khách sạn, chúng tôi luôn muốn đảm bảo tính chân thực nhất có thể. Chúng tôi muốn khách hàng khi thức dậy, mở mắt ra là biết ngay mình đang ở đâu vì mọi thứ xung quanh đều đại diện cho điểm đến, chứ không phải ở trong một thương hiệu khách sạn rập khuôn . Cần phải cân bằng giữa sự phát triển và tính chân thực, điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Ở Hồ Tràm có rừng nhiệt đới, suối nước nóng, sân golf, sòng bạc. Meliá sẽ kết nối với những địa điểm hấp dẫn này như thế nào?

Khi mở một khách sạn, chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi đang tạo ra một điểm đến. Tầm nhìn của chúng tôi là các khách sạn phải kết nối chặt chẽ với trải nghiệm địa phương và văn hóa của điểm đến. Vì vậy, tất cả những khu vực bạn vừa kể đều sẽ là một phần trong trải nghiệm dành cho khách hàng của chúng tôi.

Một chiến lược "kinh doanh tinh gọn" (asset-light) thành công đòi hỏi sự tin tưởng sâu sắc giữa đơn vị vận hành và nhà phát triển. Ngoài khả năng tài chính, những giá trị chung hoặc sự thấu hiểu địa phương cụ thể nào khiến Tanzanite International trở thành đối tác lý tưởng của Meliá để thực hiện dự án đầy tham vọng này?

Chúng tôi đã phát triển một mối quan hệ đối tác thực sự với Tanzanite. Tư duy của Sơn, Peter và đội ngũ của họ rất phù hợp với tư duy của công ty chúng tôi. Ngay từ ngày đầu, chúng tôi đã hiểu rằng đây không phải là câu chuyện một bên sở hữu khách sạn và một bên đi quản lý. Đây là việc kết hợp thực sự giữa bất động sản và vận hành khách sạn.

Ảnh: Buổi lễ ký kết giữa MHI và Tanzanite International

Chúng tôi luôn tôn trọng họ với tư cách là chủ sở hữu, và họ tôn trọng chúng tôi với tư cách là nhà điều hành. Điều quan trọng là chúng tôi đã liên tục mang lại hiệu suất tốt cho khách sạn trong hơn 10 năm qua. Đồng thời, họ đã xây dựng được danh tiếng là những nhà phát triển trung thực và đáng tin cậy nhất trong nước. Chúng tôi từng thấy nhiều dự án ở Hồ Tràm bị đình trệ hàng năm trời, nhưng họ đã thấu hiểu thị trường và luôn thực hiện các dự án một cách cực kỳ nhất quán.

Tôi cũng đồng ý rằng việc giữ gìn bản sắc và tính chân thực của Việt Nam trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh hiện nay là một bài toán không hề dễ dàng. Với tư cách là một thương hiệu gắn bó lâu dài, Meliá đánh giá thế nào về "sứ mệnh" này?

Tôi nghĩ đó là sứ mệnh của Việt Nam. Việt Nam có thể trở thành bất cứ điều gì đất nước muốn và chúng tôi sẽ hỗ trợ chiến lược đó hết mình. Bali là một điểm đến kỳ diệu, nhưng giống như bất kỳ nơi phát triển nào, họ cũng đang gặp phải thách thức về giao thông và hạ tầng. Với những gì Việt Nam đang làm, đặc biệt là sự phát triển của Sài Gòn, khả năng kết nối, hạ tầng và sân bay, tôi nghĩ những điều rất tích cực sẽ tiếp tục đến với đất nước các bạn.

Xin trân trọng cảm ơn!