Quốc gia hơn 100 triệu dân tại Đông Nam Á chứng kiến hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm một việc chưa từng có

Ngày 31/7/2026, VinFast chính thức đưa hệ sinh thái xe máy điện vào vận hành tại Philippines với việc khai trương 21 đại lý và ra mắt bộ ba sản phẩm Evo, Feliz II và Viper.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình mở rộng của VinFast tại một trong những thị trường xe hai bánh lớn nhất Đông Nam.

21 cửa hàng đại lý tiên phong sẽ đi vào hoạt động tại các đô thị lớn trên toàn quốc, mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm và dịch vụ chính hãng cho người tiêu dùng. Số lượng đại lý dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, từng bước mở rộng độ phủ của VinFast tại Philippines.

Sự kiện khai trương đồng loạt 21 cửa hàng diễn ra chỉ hơn một tháng sau thành công của chương trình đặt cọc tiên phong của VinFast, thu hút hàng nghìn khách hàng trên toàn quốc.

VinFast đặt mục tiêu phát triển các đại lý như những điểm đến “all-in-one” (“tất cả trong một”), kết hợp trưng bày sản phẩm, giải pháp năng lượng và dịch vụ kỹ thuật trong cùng một không gian. Tại đây, khách hàng có thể trực tiếp được tư vấn, lái thử xe, trải nghiệm giải pháp “đổi pin một phút”, tìm hiểu phương án sạc tại nhà, lựa chọn hình thức sở hữu phù hợp nhu cầu, với sự đồng hành của đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp trong suốt hành trình từ tìm hiểu sản phẩm đến sau bán hàng.

Cùng ngày 31/7, VinFast tổ chức sự kiện giới thiệu các mẫu xe Evo, Feliz II và Viper, đánh dấu màn ra mắt chính thức danh mục xe máy đổi pin của hãng tại Philippines. Trong khuôn khổ sự kiện, khách tham dự có thể khám phá ba mẫu xe với đầy đủ các tùy chọn màu sắc, đồng thời tìm hiểu chính sách giá, giải pháp pin và hệ sinh thái hỗ trợ người dùng của VinFast, bao gồm kế hoạch triển khai 30.000 tủ đổi pin trên toàn quốc thông qua hợp tác với đối tác. Chương trình cũng mang đến hoạt động lái thử chuyên sâu, trải nghiệm đổi pin một phút, cùng cơ hội trao đổi với đại diện VinFast về sản phẩm.

Tiếp nối sự kiện ra mắt, chuỗi hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng sẽ được tổ chức tại các đại lý mới xuyên suốt tháng 8/2026. Khách hàng có thể trực tiếp khám phá và lái thử ba mẫu xe, tìm hiểu công nghệ pin, chính sách bán hàng và các lựa chọn sở hữu linh hoạt. Thông tin chi tiết về chương trình lái thử và các điều khoản áp dụng được công bố tại website chính thức của VinFast: vinfastauto.ph/en.

Nhân dịp này, các đại lý xe máy điện VinFast sẽ triển khai nhiều ưu đãi và chương trình khuyến mại độc quyền, mang đến thêm quyền lợi và giá trị cho những khách hàng tiên phong.

Bộ ba Evo, Feliz II và Viper được phát triển với những đặc trưng riêng, đáp ứng đa dạng nhu cầu và phong cách di chuyển. Evo mang phong cách thanh lịch và linh hoạt cho nhu cầu đi lại hằng ngày, với tốc độ tối đa 80 km/h và phạm vi di chuyển lên tới 150 km khi sử dụng hai pin được sạc đầy. Feliz II đề cao tính thực dụng và khả năng vận hành linh hoạt, sở hữu tốc độ tối đa 90 km/h. Hoàn thiện dải sản phẩm là Viper với thiết kế thể thao, công suất tối đa 5.200W và tốc độ tối đa 90 km/h, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích công nghệ và trải nghiệm vận hành.

Điểm chung của cả ba mẫu xe là thiết kế hai khay pin dưới yên, tương thích với giải pháp đổi pin để tăng tính linh hoạt và thuận tiện trong quá trình sử dụng. Khách hàng đồng thời có thể lựa chọn giữa hình thức mua xe kèm pin hoặc thuê pin, tùy theo nhu cầu và điều kiện sử dụng.

Đặc biệt, khách hàng sở hữu xe máy điện VinFast được miễn phí đổi pin tại hệ thống trạm đổi pin công cộng của đối tác chiến lược V-Green trong vòng một năm, tối đa 20 lần/tháng/xe. Các mẫu xe cũng được áp dụng chế độ bảo hành 4+2 năm hoặc 60.000+12.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, qua đó gia tăng quyền lợi, tối ưu chi phí vận hành và mang lại sự an tâm lâu dài cho khách hàng.

Việc gia nhập thị trường xe máy điện Philippines tiếp nối đà mở rộng của VinFast tại các thị trường Đông Nam Á trọng điểm, sau khi hãng khai trương 20 đại lý xe máy điện tại Indonesia trong tháng 7/2026.