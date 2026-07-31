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Khởi tố vụ án 5 người chết trong trại lợn của Công ty Dabaco Thanh Hóa

| | Doanh nghiệp

TPO - Xác định vụ tai nạn trong trại lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa khiến 5 người chết có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn lao động, Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án hình sự để làm rõ hành vi vi phạm.

Ngày 31/7, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến vụ tai nạn lao động tại trang trại lợn Dabaco ở xã Thạch Quảng xảy ra hôm 18/7 vừa qua khiến 5 người chết, nhiều người bị thương, Công an tỉnh đã có báo cáo sơ bộ và ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự để làm rõ hành vi “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người”.

Hiện, công an đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm các sai phạm đảm bảo đúng quy định.

Khởi tố vụ án 5 người chết trong trại lợn của Công ty Dabaco Thanh Hóa- Ảnh 1.

Một góc trang trại lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 18/7, anh B.V.V, công nhân của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (đóng ở xã Thạch Quảng), thực hiện nhiệm vụ sửa chữa điện tại khu vực bể lọc phân của công ty.

Trong quá trình làm việc, do gặp sự cố khiến anh V. rơi xuống hố và có biểu hiện ngạt thở. Phát hiện sự việc, một số công nhân khác lần lượt xuống cứu người. Tuy nhiên, những người tham gia cứu hộ cũng có biểu hiện bị ngạt và nhanh chóng được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm để cấp cứu.

Vụ việc khiến 5 người tử vong, 8 công nhân khác bị ảnh hưởng sức khỏe phải nhập viện cấp cứu.

Sau vụ việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đã trực tiếp đến kiểm tra thực tế hiện trường vụ tai nạn và thăm hỏi, động viên các gia đình người gặp nạn.

Khởi tố vụ án 5 người chết trong trại lợn của Công ty Dabaco Thanh Hóa- Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tổng kiểm tra toàn diện hoạt động của các trang trại chăn nuôi.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các hầm biogas, bể chứa chất thải , không gian hạn chế có nguy cơ phát sinh khí độc; hệ thống biển cảnh báo, quy trình làm việc an toàn, phương án ứng cứu khẩn cấp và trang bị bảo hộ lao động. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời kết quả thực hiện phải được báo cáo trước ngày 30/8.

Theo Phạm Trường

tienphong.vn

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