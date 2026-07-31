SABECO và VFF gia hạn hợp tác chiến lược, tiếp sức cho bóng đá Việt Nam giai đoạn 2026 - 2029

Trong khuôn khổ hợp tác, Bia Saigon tiếp tục là Đối tác độc quyền trong ngành bia của các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam, bao gồm đội tuyển nam, đội tuyển nữ và đội tuyển U23 trong giai đoạn 2026 – 2029, tiếp nối cam kết đồng hành vì sự phát triển dài hạn của bóng đá Việt Nam.

Thỏa thuận mới đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong mối quan hệ hợp tác giữa SABECO và VFF được thiết lập từ năm 2022. Trên nền tảng những kết quả đã đạt được trong các năm qua, hai bên hướng tới việc mở rộng hợp tác sâu rộng, thúc đẩy tác động tích cực của thể thao, tạo thêm nguồn lực cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam và truyền cảm hứng đến cộng đồng người hâm mộ trên cả nước.

Tiếp tục đồng hành vì một nền bóng đá Việt Nam phát triển bền vững

Là một trong những thương hiệu bia mang tính biểu tượng của Việt Nam, Bia Saigon luôn gắn liền với những khoảnh khắc tự hào của người hâm mộ bóng đá. Trong vai trò đối tác độc quyền ngành bia của VFF, Bia Saigon sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá quốc gia tại nhiều giải đấu trong nước và quốc tế, thể hiện khát vọng đồng hành cùng bóng đá Việt Nam trên hành trình phát triển và vươn tầm quốc tế.

Khoảnh khắc đại diện VFF trao áo đấu của ĐTQG cho đại diện SABECO tại sự kiện.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Lester Tan Teck Chuan, Tổng Giám đốc SABECO cho biết: "Tại Việt Nam, bóng đá có sức mạnh đặc biệt trong việc kết nối hàng triệu người bằng niềm tự hào, tinh thần kiên cường và khát vọng vươn lên. Đó cũng là những giá trị luôn đồng hành cùng SABECO và Bia Saigon trên hành trình phát triển đi lên cùng đất nước. Chúng tôi vinh dự khi Bia Saigon tiếp tục được VFF tin tưởng lựa chọn là Đối tác độc quyền ngành bia của các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam. Qua đó, chúng tôi mong muốn góp phần tiếp sức cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam, lan tỏa tinh thần đoàn kết và truyền cảm hứng tự hào dân tộc đến với cộng đồng."

Ông Lester Tan Teck Chuan, Tổng Giám đốc SABECO, chia sẻ tại sự kiện.

Đại diện cho VFF, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký Liên Đoàn cho biết: "Việc VFF và Bia Saigon tiếp tục hợp tác thêm ba năm tới đây là minh chứng cho sự tin tưởng và gắn kết giữa hai bên sau nhiều năm hợp tác hiệu quả. Chúng tôi tin rằng sự đồng hành của SABECO không chỉ góp phần tăng cường nguồn lực cho bóng đá Việt Nam, mà còn tiếp thêm động lực để các Đội tuyển Quốc gia hướng tới những mục tiêu cao hơn, qua đó lan tỏa những giá trị tích cực của thể thao đến đông đảo người hâm mộ và cộng đồng."

Đầu tư dài hạn cho sự phát triển bền vững của thể thao Việt Nam

Không chỉ là sự đồng hành cùng các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia, mối quan hệ hợp tác chiến lược nhiều năm giữa SABECO và VFF còn phản ánh cam kết lâu dài của SABECO trong việc đóng góp cho sự phát triển bền vững của thể thao Việt Nam, kết nối cộng đồng và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Bia Saigon sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá quốc gia tại nhiều giải đấu trong nước và quốc tế.

Kể từ năm 2022, SABECO và Bia Saigon đã đồng hành cùng các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia trên hành trình chinh phục nhiều giải đấu khu vực và quốc tế. Việc đầu tư cho bóng đá là một phần trong chiến lược dài hạn của SABECO nhằm thúc đẩy phát triển thể thao Việt Nam, hỗ trợ các tài năng trẻ và khuyến khích lối sống cân bằng, năng động và tích cực trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, SABECO còn triển khai nhiều sáng kiến hướng đến cộng đồng nhằm lan tỏa tinh thần thể thao. Tiêu biểu là sáng kiến "Việt Nam Thắng Vàng" năm 2022 đã góp phần kết nối hàng triệu người hâm mộ hướng về các đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 31, đồng thời hỗ trợ phục vụ công tác tập huấn và thi đấu của các vận động viên quốc gia. Từ năm 2023 đến năm 2025, SABECO tiếp tục đồng hành cùng chương trình "Vinh quang Thể thao Việt Nam" góp phần tôn vinh các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc trong năm, qua đó khích lệ tinh thần cống hiến và thúc đẩy sự phát triển của thể thao nước nhà.

Việc VFF và Bia Saigon tiếp tục hợp tác trong giai đoạn 2026 - 2029 là minh chứng cho sự tin tưởng và gắn kết giữa hai bên sau nhiều năm đồng hành.

Việc gia hạn hợp tác giai đoạn 2026 – 2029 không chỉ tái khẳng định sự gắn kết giữa SABECO, Bia Saigon và VFF, mà còn mở ra chương phát triển mới trong hành trình đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Trên nền tảng các giá trị chung về tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và niềm tự hào dân tộc, các bên kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam, truyền cảm hứng cho các thế hệ cầu thủ trẻ, gắn kết hàng triệu người hâm mộ và góp phần đưa bóng đá nước nhà vươn tới những thành công mới trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Về SABECO

Kế thừa và phát huy hơn 150 năm di sản của ngành bia Việt Nam, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ("SABECO") đã khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. SABECO hiện đang vận hành một hệ sinh thái vững mạnh gồm 26 nhà máy bia và 11 công ty thương mại thành viên, được hỗ trợ bởi mạng lưới phân phối gồm hàng trăm nghìn điểm bán lẻ trên toàn quốc.

Vị thế dẫn đầu của SABECO được củng cố bởi danh mục sản phẩm đa dạng, gồm ba thương hiệu chủ lực – Bia Saigon, Bia 333 và Bia Lạc Việt – những thương hiệu bia mang tính biểu tượng và được yêu thích rộng rãi tại Việt Nam. Xuyên suốt nhiều năm qua, chất lượng vượt trội của các dòng sản phẩm cốt lõi này đã được công nhận bởi các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế, minh chứng cho cam kết của SABECO trong gìn giữ nghệ thuật ủ bia và tuân thủ các tiêu chuẩn sản phẩm chất lượng cao.

Với cam kết đầu tư phát triển kinh doanh đi đôi với phát triển bền vững, SABECO luôn nỗ lực tạo ra những giá trị tích cực cho SABECO và các đối tác, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng và Việt Nam.

Để biết thêm thông tin về SABECO, vui lòng truy cập: www.sabeco.com.vn.