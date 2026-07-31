EVNGENCO3 sơ kết phong trào thi đua sản xuất điện 6 tháng đầu năm 2026

Theo báo cáo sơ kết của phong trào thi đua, các đơn vị phát điện của Tổng Công ty đã nỗ lực duy trì vận hành các tổ máy an toàn, ổn định và tin cậy, đáp ứng tốt nhu cầu của hệ thống điện. Sáu tháng đầu năm 2026, sản lượng điện của EVNGENCO3 là 15,3 tỷ kWh, đạt 97,5% kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua và đạt 108,6% so với phương thức vận hành của NSMO. Trong đó, sản lượng điện của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đạt 4,845 tỷ kWh, Nhiệt điện Vĩnh Tân đạt 4,034 tỷ kWh, Nhiệt điện Mông Dương đạt 4,021 tỷ kWh và Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đạt 0,819 tỷ kWh. Các nhà máy kể trên đều đạt mục tiêu về sản lượng điện và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao theo Chỉ thị liên tịch số 797/CTLT-GENCO3-CĐ ngày 14/3/2026 về phát động phong trào thi đua vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả cung cấp điện năm 2026 của Tổng Công ty.

Cụ thể ở khối nhiệt điện, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ duy trì độ khả dụng cao của các tổ máy, vận hành linh hoạt, sẵn sàng khởi động, tăng tải, đáp ứng tốt phương thức huy động, góp phần giữ vững ổn định hệ thống điện. Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Công ty Nhiệt điện Mông Dương luôn duy trì tồn kho than trên mức tối thiểu, đảm bảo không để tổ máy phải dừng hoặc giảm công suất do thiếu nhiên liệu, đồng thời thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và tiêu thụ tro xỉ, triển khai hiệu quả các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm đáng kể số sự cố, nâng cao độ tin cậy và hiệu quả vận hành các tổ máy. Các Nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa, Ninh Bình đảm bảo cơ chế dịch vụ phụ trợ, luôn sẵn sàng đáp ứng phương thức huy động của hệ thống.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đạt cả 3/3 chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, không để xảy ra sự cố trong suốt 6 tháng đầu năm. Công ty đã theo dõi chặt chẽ tình hình thủy văn, khai thác tối ưu nguồn nước về hồ chứa, vừa đảm bảo phát điện hiệu quả, vừa đáp ứng nhu cầu cấp nước cho canh tác và sinh hoạt khu vực hạ du, đồng thời hoàn thành đại tu tổ máy H2 Srêpốk 3 vượt tiến độ kế hoạch.

Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah (thuộc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp) vận hành an toàn, khai thác hiệu quả nguồn nước phục vụ phát điện và cấp nước hạ du

Đối với khối dịch vụ, Trung tâm Dịch vụ Vận hành (OPS) luôn đảm bảo Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 và Phú Mỹ 3 khả dụng cao, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện, đạt 3/3 chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS) đã đảm bảo công tác sửa chữa bảo dưỡng đạt chất lượng và tiến độ, khắc phục kịp thời các bất thường thiết bị góp phần duy trì hệ số đáp ứng cao của các tổ máy và hoàn thành chỉ tiêu sản lượng của các đơn vị phát điện.

Các Ban chức năng của EVNGENCO3 đã phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo điều hành, chủ động đảm bảo nguồn than, khí và dầu phục vụ sản xuất điện, đồng thời bám sát phương thức vận hành của NSMO, dự báo phụ tải của hệ thống điện để tối ưu phương án chào giá, góp phần duy trì ổn định hệ thống điện quốc gia và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động, triển khai đề án nâng cao hệ số khả dụng và giảm suất hao nhiệt, điện tự dùng của các nhà máy.

Nhằm kịp thời động viên và khích lệ tinh thần người lao động, EVNGENCO3 đã quyết định khen thưởng cho 11 tập thể và 15 cá nhân của các đơn vị và các Ban trong Tổng Công ty có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vận hành an toàn, ổn định 6 tháng đầu năm 2026, tạo động lực để CBCNV tiếp tục nỗ lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch trong những tháng còn lại của năm.