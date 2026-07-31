FPT và Dell Technologies cùng tỉnh Thái Nguyên thúc đẩy ứng dụng công nghệ

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Văn Thiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh Nghị quyết số 57-NQ/TW đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng, đồng thời là nền tảng để đất nước bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Với mô hình kinh tế tầm thấp, tỉnh đã ban hành Quyết định số 1334/QĐ-UBND phê duyệt đề án thu hút đầu tư nhà máy sản xuất UAV, đồng thời đang nghiên cứu cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho các công nghệ mới. Ông Thiên cho rằng đây là lĩnh vực mới nhưng có tiềm năng rất lớn, và bày tỏ tin tưởng hội thảo sẽ mang lại nhiều đề xuất khả thi cho tỉnh.

Ông Hoàng Văn Thiên - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc

Đại diện Tập đoàn FPT, ông Phạm Minh Tuấn - Phó Giám đốc Giải pháp Chính quyền số Khối Chính phủ FPT IS, Tập đoàn FPT cho biết FPT đang tập trung làm chủ 5 công nghệ lõi gồm Quantum AI, an ninh mạng, UAV, dữ liệu và công nghệ đường sắt. Tập đoàn cũng đã công bố phương pháp luận FPT CASAN, khung năng lực AI-Native với 5 cấp độ trưởng thành, giúp tổ chức, địa phương và doanh nghiệp xác định vị trí hiện tại, từ đó xây dựng lộ trình chuyển đổi AI phù hợp. Ông Tuấn nhấn mạnh từ quản lý điều hành, đô thị thông minh, kinh tế số cho đến chuyển đổi xanh và chuyển đổi AI, FPT đã xây dựng một hệ sinh thái công nghệ toàn diện để đồng hành cùng địa phương trong từng chặng chuyển đổi số.

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Giám đốc Giải pháp Chính quyền số Khối Chính phủ FPT IS, Tập đoàn FPT cho biết FPT đang tập trung làm chủ 5 công nghệ lõi

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia FPT và Dell Technologies trình bày nhiều nội dung xoay quanh giải pháp công nghệ ứng dụng vào quản trị đô thị, nông nghiệp và hạ tầng dữ liệu, hướng tới mục tiêu xây dựng nền tảng số đồng bộ cho tỉnh.

Trước thực trạng quản lý đô thị còn thủ công và camera giám sát cố định bộc lộ hạn chế về chi phí, mức độ phức tạp khi triển khai, ông Đặng Văn Diệm - Chuyên gia tư vấn giải pháp Chính phủ số FPT IS, Tập đoàn FPT giới thiệu giải pháp UrbanEye - giải pháp giám sát và quản lý đô thị thông minh cho Thái Nguyên.

Đây là một cấu phần trong hệ sinh thái chuyển đổi số của FPT, hướng tới xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh. Thay vì lắp đặt camera cố định, UrbanEye sử dụng camera AI 360 độ gắn trên xe buýt và các phương tiện công cộng. Tích hợp AI Box dùng chip NVIDIA để thu thập dữ liệu liên tục, tự động phát hiện các vấn đề như ùn tắc giao thông, sự cố hạ tầng và gửi báo cáo thời gian thực về trung tâm điều hành.

Câu chuyện giảm chi phí nhân công nhờ ứng dụng UAV trong nông nghiệp cũng được nhắc đến như một kinh nghiệm tham chiếu. Tại Nhật Bản, ứng dụng UAV phun thuốc giúp giảm tới 50% chi phí nhân công trước tình trạng già hóa dân số. Tại Mỹ, drone tích hợp AI được dùng để lập bản đồ sâu bệnh và phun chính xác theo tọa độ. Đây là những dẫn chứng được ông Lê Văn Hùng - Giám đốc tư vấn khối chính phủ FPT IS, Tập đoàn FPT đưa ra khi trình bày giải pháp UAV cho ngành nông nghiệp Thái Nguyên, đặc biệt là cây chè.

Tại Việt Nam, mô hình đã triển khai ở Nghệ An trên hơn 10.000 ha, giúp giảm chi phí phun từ 1,8 triệu đồng xuống còn 800.000 đồng mỗi ha và giảm 30% lượng thuốc sử dụng. Trên cơ sở đó, FPT đề xuất lộ trình 3 bước cho Thái Nguyên: phun thí điểm miễn phí trên 1 đến 3 ha, mở rộng sang các vùng nguyên liệu trọng điểm và tích hợp dữ liệu giám sát từ UAV vào Trung tâm dữ liệu chè của tỉnh, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 ngành chè đạt giá trị 25.000 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ hội thảo, Dell Technologies mang đến một kiến trúc tham chiếu của tập đoàn cho dữ liệu tỉnh. Một nền tảng dữ liệu dùng chung, thay vì đầu tư phân tán gây phân mảnh, được xem là điều kiện tiên quyết để tỉnh chuyển từ số hóa ứng dụng riêng lẻ sang năng lực điều hành dựa trên dữ liệu. Kinh tế tầm thấp là một use case điển hình cho kiến trúc này. Dữ liệu ảnh bay, video và bản đồ canh tác từ UAV đòi hỏi hạ tầng lưu trữ quy mô lớn, sẵn sàng cho AI. Dell đề xuất triển khai theo 3 giai đoạn, từ đánh giá hiện trạng, triển khai hạ tầng lưu trữ trung tâm, đến mở rộng sang các ứng dụng AI giá trị cao như nông nghiệp số và kinh tế tầm thấp. Trong mô hình phối hợp này, Dell cung cấp hạ tầng và nền tảng dữ liệu, còn FPT đảm nhận phát triển ứng dụng và triển khai nghiệp vụ.

Phát biểu bế mạc, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Giải pháp Chính quyền số Khối Chính phủ FPT IS, Tập đoàn FPT khẳng định FPT sẵn sàng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới, chỉ cần địa phương tạo điều kiện về bãi thử cùng sự đồng hành trong quá trình thử nghiệm và mở rộng vào thực tế. Ông nhấn mạnh hội thảo lần này không phải là điểm kết, mà là điểm mở cho các hoạt động hợp tác tiếp theo giữa Tập đoàn FPT và tỉnh Thái Nguyên trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

FPT mong muốn cùng tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp công nghệ thiết thực, từ đô thị thông minh, hạ tầng dữ liệu cùng Dell, đến ứng dụng thiết bị bay không người lái và đào tạo nguồn nhân lực, góp phần đưa Thái Nguyên trở thành cực tăng trưởng công nghệ mới của khu vực phía Bắc.