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Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đăng ký đầu tư nhà máy điện gió 9.100 tỷ đồng tại Quảng Trị

| | Doanh nghiệp

Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đăng ký đầu tư nhà máy điện gió 9.100 tỷ đồng tại Quảng Trị

Nhà máy có công suất thiết 200 MW. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp điện năng 549,4 GWh/năm với 24 tua bin với công suất tua bin 8,5 MW và 4,5 MW.

Theo Báo Đấu thầu, Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị cho biết, Công ty CP Năng lượng VinEnergo là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Halcom Hồng Đức.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 6/11/2025, có tổng vốn đầu tư 9.127,6 tỷ đồng. Diện tích khảo sát Dự án 1.606 ha. Địa điểm thực hiện Dự án tại xã Tân Mỹ, xã Sen Ngư và xã Trường Phú thuộc tỉnh Quảng Trị.

Nhà máy có công suất thiết 200 MW. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp điện năng 549,4 GWh/năm với 24 tua bin với công suất tua bin 8,5 MW và 4,5 MW.

Thời hạn hoạt động Nhà máy là 50 năm. Tiến độ hoàn thành, đưa Dự án vào hoạt động dự kiến trong vòng 15 tháng kể từ ngày quyết định giao đất, cho thuê đất và mặt nước.

Trước đó, ngày 26/6/2026, Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị phát hành hồ sơ mời quan tâm Dự án. Thời hạn cuối để các nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án là 16 giờ 30 phút ngày 16/7/2026. Tuy nhiên, tại điểm đóng thầu có ít hơn 3 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án. Theo đó, Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị đã đề xuất cấp thẩm quyền gia hạn thời gian mời quan tâm Dự án thêm 10 ngày (kể từ ngày ban hành thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án).

Ngày 17/7/2026, UBND tỉnh Quảng Trị gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án đến ngày 30/7/2026.

Được biết, Công ty CP Năng lượng VinEnergo là đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup. Hiện nhà đầu tư này đã và đang được chấp thuận thực hiện đầu tư nhiều dự án điện tái tạo như Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh (tổng vốn đầu tư 22.647 tỷ đồng); Nhà máy Điện gió Vĩnh Thuận (4.679 tỷ đồng); Nhà máy Điện gió Hòn Trâu - giai đoạn 1 (hơn 48.372 tỷ đồng)…

Yên Chi

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