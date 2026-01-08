Nguồn thu lớn nhất của Vingroup đổi ngôi, khối tiền mặt lần đầu vượt 100.000 tỷ đồng

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu nguồn thu.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu của tập đoàn đạt 222.336 tỷ đồng, tăng 72,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 20.375 tỷ đồng, tăng gần 349%.

Nguồn thu lớn nhất đổi ngôi

Trong quý II/2025, sản xuất là lĩnh vực mang về doanh thu lớn nhất cho Vingroup, đạt hơn 17.300 tỷ đồng, trong khi bất động sản đóng góp gần 13.850 tỷ đồng.

Một năm sau, vị trí này đã đảo chiều.

Doanh thu bất động sản trong quý II/2026 đạt hơn 67.000 tỷ đồng, tăng khoảng 384% và chiếm gần 57% tổng doanh thu của tập đoàn. Đây cũng là lĩnh vực đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng doanh thu trong quý.

Động lực này đến trong bối cảnh Vinhomes đẩy mạnh bàn giao và thực hiện các giao dịch bán lô lớn tại một số dự án. Trong nửa đầu năm, doanh thu quy đổi của Vinhomes đạt 134.200 tỷ đồng, tăng khoảng 200% so với cùng kỳ.

Hoạt động sản xuất tiếp tục là nguồn thu lớn thứ hai của Vingroup với hơn 33.400 tỷ đồng, tăng khoảng 93%. Hai lĩnh vực bất động sản và sản xuất cộng lại đóng góp hơn 100.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 85% doanh thu quý II.

Đà tăng của mảng sản xuất diễn ra khi VinFast tiếp tục mở rộng sản lượng. Trong 6 tháng đầu năm, hãng bàn giao 115.916 ô tô điện tại Việt Nam, tăng 72% so với cùng kỳ. Doanh số toàn cầu đạt 128.662 xe, tăng 78%.

Mảng xe máy điện còn tăng nhanh hơn, với gần 429.200 xe được bàn giao trong nửa đầu năm, tăng khoảng 270% so với cùng kỳ.

Ngoài hai trụ cột trên, dịch vụ du lịch và vui chơi giải trí mang về gần 3.500 tỷ đồng doanh thu trong quý II. Y tế và giáo dục mỗi lĩnh vực đóng góp khoảng 1.600 tỷ đồng, trong khi các hoạt động khác đạt gần 10.900 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực nghỉ dưỡng, Vinpearl ghi nhận tỷ lệ lấp đầy tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng do doanh nghiệp sở hữu và quản lý đạt 64% trong nửa đầu năm, tăng 10,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Cùng với doanh thu, lợi nhuận của Vingroup cũng tăng mạnh trong quý II. Lợi nhuận sau thuế đạt 14.764 tỷ đồng, tăng khoảng 543% so với cùng kỳ.

Khối tiền lần đầu vượt 100.000 tỷ đồng

Một thay đổi đáng chú ý khác nằm trên bảng cân đối kế toán.

Đến cuối tháng 6/2026, Vingroup sở hữu khoảng 76.395 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Bên cạnh đó, tập đoàn có hơn 29.000 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, phần lớn là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.

Cộng hai khoản, quy mô tiền và tiền gửi ngân hàng đạt khoảng 105.429 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với đầu năm.

Theo chuỗi số liệu tổng hợp từ các báo cáo tài chính, đây là lần đầu khối tiền của Vingroup vượt mốc 100.000 tỷ đồng.

Lượng tiền lớn đi cùng với quy mô tài sản tiếp tục mở rộng. Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Vingroup đạt gần 1,309 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 17% chỉ trong nửa đầu năm.

Ở phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đạt 180.707 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 70.850 tỷ đồng.