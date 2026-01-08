1 thập kỷ 'nằm chờ' của bầu Thụy đến ngày Tòa tháp đôi cao nhất thế giới nối thẳng đến Sân vận động lớn nhất thế giới của Vingroup

Ngày 8/7/2026, liên danh gồm Công ty CP Du lịch Kim Liên, Công ty CP Thaiholdings và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn - thành viên của Vingroup đã gửi đề xuất tới UBND TP. Hà Nội về dự án Hanoi Twin Towers 99 tại số 5–7 Đào Duy Anh.

Tòa tháp đôi cao nhất thế giới ﻿nối thẳng đến sân vận động lớn nhất thế giới

Theo phương án do liên danh đưa ra, dự án gồm hai tòa tháp cao 568 m, có 99 tầng nổi và 6 tầng hầm. Tổng diện tích sàn xây dựng, chưa bao gồm tầng hầm, dự kiến khoảng 880.000 m² trên khu đất rộng gần 3,5 ha.

Tổng mức đầu tư sơ bộ được công bố trong khoảng 3–3,5 tỷ USD. Nếu được xây dựng đúng chiều cao đề xuất, Hanoi Twin Towers 99 sẽ vượt tháp đôi Petronas tại Malaysia về chiều cao.

Đáng chú ý, các thông tin vừa công bố vào 31/7/2026 mới phản ánh phương án do nhà đầu tư đề xuất .﻿ Tuy nhiên, Liên danh này đặt mục tiêu khởi công vào ngày 2/9/2026 và hoàn thành trong quý III–IV/2030.

Phương án đề xuất Hanoi Twin Towers 99 của Liên danh nhà đầu tư

Đề xuất Hanoi Twin Towers 99 năm 2026 đánh dấu sự thay đổi rất lớn về quy mô so với phương án được cổ đông Du lịch Kim Liên thảo luận sáu năm trước, đặc biệt là khi có sự xuất hiện của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn - thành viên của Vingroup.﻿

Khu đất Kim Liên nằm ngay đầu trục hướng tâm Lê Duẩn – Giải Phóng. Từ đây, tuyến đường kéo dài về phía Nam qua Ngọc Hồi và Quốc lộ 1A, đi thẳng tới các khu vực Đại Thanh, Ngọc Hồi, Thường Tín – nơi Vingroup đang triển khai Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội.

Đại dự án này có quy mô hơn 9.171 ha, tổng vốn dự kiến khoảng 925.000 tỷ đồng, đồng thời kết nối với Quốc lộ 1A, đường Vành đai 3,5, Vành đai 4, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và ga Ngọc Hồi.﻿

Hạt nhân của dự án là khu liên hợp thể thao hơn 411 ha và sân vận động sức chứa 135.000 chỗ mang tên Sân vận động VinFast.﻿

Mối liên hệ địa lý này càng đáng chú ý khi UBND TP Hà Nội đã phê duyệt phương án, vị trí tuyến đường Quốc lộ 1A, tỷ lệ 1/500 (đoạn từ nút giao Vành đai 1 - hầm Kim Liên đến nút giao Cầu Giẽ), chiều dài toàn tuyến khoảng 36,3km.

TP Hà Nội dự kiến hoàn thành Trục không gian Quốc lộ 1A đoạn từ nút giao Vành đai 1 - hầm Kim Liên đến cầu Giẽ trong năm 2027.﻿

Nếu Hanoi Twin Towers 99 được triển khai, tòa tháp có thể trở thành một điểm nhấn ở đầu phía Bắc của trục, trong khi khu đô thị thể thao của Vingroup tạo ra một cực đô thị mới ở cửa ngõ phía Nam. ﻿

Đằng sau đề xuất mới và "nóng" này là hành trình kéo dài hơn một thập kỷ, bắt đầu từ một trong những phiên đấu giá cổ phần gây chú ý nhất thị trường hơn 10 năm trước.﻿

Hơn 1.000 tỷ đồng để mua quyền kiểm soát doanh nghiệp vốn chưa tới 70 tỷ đồng

Ngày 22/12/2015, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đưa toàn bộ 3.647.433 cổ phần tại Công ty CP Du lịch Kim Liên ra đấu giá. Lô cổ phần này tương đương 52,43% vốn điều lệ của doanh nghiệp đang quản lý, khai thác Khách sạn Kim Liên và sử dụng khu đất tại số 5–7 Đào Duy Anh.

Giá khởi điểm được đưa ra là 30.600 đồng/cổ phần, tương ứng tổng giá trị gần 112 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhà đầu tư chiến thắng đã trả tới 274.200 đồng/cổ phần, cao gần 9 lần mức khởi điểm. Tổng số tiền phải thanh toán vượt 1.000 tỷ đồng.

Bên mua sau đó được xác định là Thaigroup, doanh nghiệp gắn với ông Nguyễn Đức Thụy, thường được biết đến với tên bầu Thụy.

Đầu năm 2016, ông Nguyễn Đức Thụy được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Kim Liên. Khi đó, định hướng được đưa ra là phát triển khu vực Khách sạn Kim Liên thành một tổ hợp khách sạn cao cấp mang thương hiệu quốc tế.

Tại thời điểm đấu giá, vốn điều lệ của Du lịch Kim Liên chỉ gần 70 tỷ đồng. Việc Thaigroup bỏ ra hơn 1.000 tỷ đồng để mua hơn một nửa doanh nghiệp vì thế không thể được lý giải chỉ bằng quy mô vốn góp hay lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khách sạn.

Giá trị được thị trường quan tâm lớn hơn nằm ở vị trí của khu đất gần 3,5 ha tại một trong những nút giao quan trọng của khu vực nội đô Hà Nội.

Thaigroup và Thaiholdings hiện nắm gần 70% vốn

Theo cơ cấu cổ đông mới nhất được cung cấp, Công ty CP Du lịch Kim Liên hiện có vốn góp thực tế hơn 69,57 tỷ đồng, tương ứng 6.957.153 cổ phần.

Thaigroup vẫn là cổ đông lớn nhất với 3.647.433 cổ phần, tương đương 52,43% vốn điều lệ. Số cổ phần này đúng bằng lô vốn mà doanh nghiệp mua lại từ SCIC cuối năm 2015.

Thaiholdings đứng thứ hai với 1.196.600 cổ phần, tương đương 17,20% vốn. Như vậy, riêng Thaigroup và Thaiholdings đang nắm tổng cộng 69,63% vốn Du lịch Kim Liên, đủ để chi phối phần lớn các quyết định quan trọng tại doanh nghiệp.

Các cổ đông còn lại gồm GPBank sở hữu 9,69% ; Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện – PTF sở hữu 6,69% ; Công ty CP Tư vấn xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Ninh Bình sở hữu 6,62% ; Các cổ đông khác sở hữu 7,37% .

Hồi tháng 4/2018, GPBank từng đưa 1.870.970 cổ phần, tương đương 26,89% vốn Du lịch Kim Liên, ra đấu giá. Kết quả ban đầu được công bố là gần như toàn bộ lượng cổ phần chào bán đã có người mua.

Tuy nhiên, GPBank hiện vẫn đứng tên sở hữu 9,69% vốn. Điều đó có nghĩa ngân hàng không rút hoàn toàn khỏi Du lịch Kim Liên sau phiên đấu giá nói trên, dù nguyên nhân có thể liên quan đến việc một phần giao dịch không được hoàn tất.

Kế hoạch dự án xuất hiện ngay sau khi đổi chủ nhưng không thành

Chỉ khoảng một năm sau khi Thaigroup tiếp quản, kế hoạch xây dựng lại khu đất Khách sạn Kim Liên đã được đưa ra tại đại hội cổ đông.

Lãnh đạo Du lịch Kim Liên khi đó muốn tham gia ý kiến trong quá trình Hà Nội hoàn thiện quy hoạch phân khu, hướng tới việc phát triển khu đất với các chức năng dịch vụ, thương mại, văn phòng và một số loại hình bất động sản khác.

Đại hội cổ đông giao lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý, tìm kiếm đối tác và huy động nguồn vốn cho dự án.

Tuy nhiên, dự án trên khu đất Kim Liên chưa nhanh chóng chuyển sang giai đoạn xây dựng. ﻿

Đầu năm 2020, tham vọng phát triển khu đất được cụ thể hóa bằng một phương án có tổng mức đầu tư dự kiến 14.287 tỷ đồng, tương đương hơn 600 triệu USD.

Ngày 19/1/2020, đại hội cổ đông bất thường của Du lịch Kim Liên thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ gần 70 tỷ đồng lên 2.786 tỷ đồng để triển khai khu phức hợp tại số 5–7 Đào Duy Anh. Phương án sơ bộ khi đó gồm 8 khối công trình, với các chức năng thương mại, dịch vụ và bất động sản.

Kế hoạch không nhận được sự đồng thuận hoàn toàn từ các cổ đông thiểu số. Đại diện một số tổ chức sở hữu cổ phần cho rằng thông tin về quy mô, tổng mức đầu tư, tiến độ và cơ sở pháp lý chưa đủ rõ.

Dù phương án vẫn được thông qua khi nhóm của bầu Thụy chiếm tỷ lệ áp đảo, Du lịch Kim Liên sau đó đánh giá việc tăng vốn không khả thi và quyết định không tiếp tục triển khai theo cách này. Thay vì tự tăng vốn lên gần 2.800 tỷ đồng, công ty chuyển sang phương án hợp tác với một nhà đầu tư khác để nghiên cứu dự án.

Cũng trong năm 2020, ông Nguyễn Đức Thụy rời vị trí Chủ tịch và thành viên HĐQT Du lịch Kim Liên. Tuy nhiên, Thaigroup vẫn giữ nguyên 52,43% vốn và tiếp tục là cổ đông kiểm soát doanh nghiệp.

Hợp tác với Thaiholdings, rồi xuất hiện The Shilla

Tháng 7/2020, Du lịch Kim Liên và Thaiholdings ký hợp đồng hợp tác kinh doanh để nghiên cứu, triển khai tổ hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn, văn phòng và căn hộ cho thuê tại khu đất Đào Duy Anh.

Việc ký hợp đồng diễn ra sau khi phương án tăng vốn của Du lịch Kim Liên không được tiếp tục. Thaiholdings từ vị trí cổ đông sở hữu 17,2% vốn trở thành đối tác trực tiếp tham gia nghiên cứu dự án.

Đầu năm 2021, Thaiholdings công bố hợp tác với The Shilla, thương hiệu khách sạn thuộc Samsung Group, thông qua một hợp đồng dịch vụ kỹ thuật cho khu phức hợp dự kiến phát triển trên khu đất Khách sạn Kim Liên.

Dù liên tiếp xuất hiện các đối tác mới, tiến độ dự án chưa có bước chuyển rõ rệt. Đến giữa năm 2022, Thaiholdings vẫn cho biết dự án Kim Liên đang trong quá trình thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư.﻿



