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Cập nhật BCTC quý 2/2026 ngày 1/8: PV Power, QCGL, VNG cùng nhiều doanh nghiệp tăng bằng lần

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Đất Xanh Services (DXS) lỗ trước thuế quý 2 là 42 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ lãi 378 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm, DXS đạt 283 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 35% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2026:

PV Power (POW) báo lãi trước thuế quý 2/2026 đạt 4.152 tỷ đồng, tăng trưởng vượt bậc 413% so với cùng kỳ năm 2025. Nhờ đó, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, PV Power mang về 5.559 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 321%.

VEAM (VEA) lãi quý 2 đạt 2.283 tỷ đồng, tăng nhẹ 5%. Tính chung 6 tháng đầu năm, VEAM đạt 4.107 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

VNG (VNZ) lợi nhuận trước thuế quý 2 vọt lên 528 tỷ đồng, tăng trưởng 701% so với mức 66 tỷ đồng của quý 2/2025. Lũy kế bán niên 2026, VNG đạt 700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 534%.

Quốc Cường Gia Lai (QCG) ghi nhận mức tăng trưởng đột biến với lãi quý 2 đạt 210 tỷ đồng, tăng mạnh 2.428% từ nền thấp cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 228 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 1.015%.

Becamex IDC (BCM) lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 201 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ. Lũy kế bán niên, BCM đạt 266 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 87%.

Hà Đô (HDG) lãi quý 2 là 125 tỷ đồng, tăng trưởng 212% nhờ sự đóng góp từ mảng bất động sản và điện. Tuy nhiên, tính chung 6 tháng đầu năm, lợi nhuận lũy kế đạt 249 tỷ đồng, giảm nhẹ 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Traphaco (TRA) lãi quý 2 đạt 84 tỷ đồng (tăng 40%), nâng lợi nhuận bán niên lên 178 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Đất Xanh Services (DXS) lỗ trước thuế quý 2 là 42 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ lãi 378 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm, DXS đạt 283 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 35% so với cùng kỳ.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
bctc, quý 2/2026

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