Đoàn công tác của Quốc hội khảo sát thực tế, làm việc tại Công ty Thủy điện Buôn Kuốp

Buổi làm việc nằm trong chương trình khảo sát để phục vụ công tác thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực địa tại công trình Thủy điện Buôn Kuốp và hạ du hồ chứa thủy điện Buôn Kuốp. Hoạt động khảo sát giúp Đoàn đánh giá khách quan tình hình quản lý, vận hành công trình, điều tiết nước và công tác bảo đảm an toàn vùng hạ du trước khi tham gia góp ý kiến cho các dự án luật.

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Nguyễn Đức - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cho biết, Công ty hiện quản lý, vận hành 3 nhà máy thủy điện bậc thang trên sông Srêpốk gồm Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah và Srêpốk 3, với tổng công suất 586 MW, sản lượng thiết kế 2,61 tỷ kWh/năm. Từ khi đưa vào vận hành năm 2009 đến ngày 22/7/2026, các nhà máy đã phát lên lưới 43,20 tỷ kWh; riêng 6 tháng đầu năm 2026 đạt 0,91 tỷ kWh, tương đương 32,93% kế hoạch năm. Công ty luôn tuân thủ nghiêm Luật Điện lực, các quy định của pháp luật liên quan và quy định vận hành, điều tiết nước các hồ chứa.

Theo Công ty, Luật Điện lực và Luật Tài nguyên nước cơ bản không phát sinh vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, một số quy định dưới luật, đặc biệt là Nghị định số 114/2018/NĐ-CP và Nghị định số 62/2025/NĐ-CP của Chính phủ, chưa quy định cụ thể về "phạm vi hạ du đập, hồ chứa", dẫn đến khó khăn trong lập bản đồ ngập lụt, xây dựng phương án ứng phó khẩn cấp và lắp đặt hệ thống cảnh báo vùng hạ du, nhất là đối với các nhà máy thủy điện bậc thang.

Các đại biểu tham gia Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác cùng trao đổi, thảo luận, tập trung làm rõ một số nội dung trong việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa; công tác ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa lũ; việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động của thủy điện.

Ông Tạ Đình Thi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận, ông Tạ Đình Thi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá cao việc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về điện lực, vận hành an toàn, ổn định các công trình, bảo đảm phát điện hiệu quả, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nguồn thu ngân sách nhà nước. Đồng thời, đề nghị Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; chủ động các phương án phòng, chống thiên tai; bảo đảm an toàn công trình, an toàn vùng hạ du và vận hành hệ thống điện an toàn, tin cậy.

Đoàn công tác ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp liên quan đến những vướng mắc trong quá trình triển khai các quy định pháp luật và cho biết sẽ tổng hợp, nghiên cứu, xem xét trong quá trình rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về điện lực và tài nguyên nước, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.