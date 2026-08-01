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Quốc Cường Gia Lai báo lãi đột biến, thanh toán thêm hơn 100 tỷ đồng cho Sunny Island

| | Doanh nghiệp

Quốc Cường Gia Lai báo lãi đột biến trong quý II/2026 dù "trắng" doanh thu bất động sản. Doanh nghiệp đã thanh toán thêm hơn 100 tỷ đồng cho Sunny Island trong tháng 7.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 mới công bố, CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã: QCG, sàn HoSE) ghi nhận doanh thu thuần chỉ hơn 11 tỷ đồng, giảm tới 90% so với cùng kỳ năm trước. Gần như toàn bộ doanh thu đến từ mảng thủy điện trong khi mảng bất động sản không ghi nhận.

Tuy nhiên, doanh nghiệp phải chi tới hơn 12 tỷ đồng giá vốn khiến lợi nhuận gộp âm 720 triệu đồng. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng 53% chiếm hơn 24 tỷ đồng khiến QCG lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 32 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ khoản lợi nhuận khác đột biến 242 tỷ đồng đã giúp doanh nghiệp thoát lỗ. Kết quả, Quốc Cường Gia Lai báo lãi sau thuế 167 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt được 1,7 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm, QCG ghi nhận doanh thu 80,8 tỷ đồng, giảm 67% cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế gần 183 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ hơn 10 tỷ đồng.

Tại ngày 30/06/2026, quy mô tổng tài sản của QCG ở mức 7.938 tỷ đồng, giảm khoảng 800 tỷ đồng so với đầu năm.

Chiếm 68% tổng tài sản vẫn là tài sản dở dang dài hạn với 5.406 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại dự án Phước Kiển. QCG cho biết, hồ sơ pháp lý của dự án hiện vẫn đang được cơ quan thi hành án tạm giữ nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan.

Hàng tồn kho hơn 1.290 tỷ đồng, gồm 611 tỷ đồng bất động sản dở dang và 628 tỷ đồng bất động sản hàng hóa. Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm còn 103 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, QCG ghi nhận tổng nợ phải trả ở mức 3.011 tỷ đồng, giảm hơn 900 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, nợ vay tài chính chiếm gần 602 tỷ đồng với phần lớn là vay ngắn hạn với 588 tỷ đồng, giảm khoảng 230 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm. Đáng nói trong số đó chỉ có 502 tỷ đồng là vay cá nhân trong khi vay ngân hàng chỉ có một khoản gần 70 tỷ đồng.

Quốc Cường Gia Lai ghi nhận gần 2.024 tỷ đồng các khoản phải trả ngắn hạn. Chiếm phần lớn trong số đó là 1.582,8 tỷ đồng khoản phải trả cho CTCP Đầu tư Sunny Island liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát.

Quốc Cường Gia Lai báo lãi đột biến, thanh toán thêm hơn 100 tỷ đồng cho Sunny Island- Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của QCG

QCG cho biết, vào ngày 21 và 22/7/2026, công ty đã thanh toán thêm 111,4 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án liên quan đến nghĩa vụ này.

Liên quan đến khoản vay từ một số người thân lãnh đạo, QCG tăng khoản phải trả ngắn hạn đối với bà Nguyễn Ngọc Huyền My (con gái bà Nguyễn Thị Như Loan) từ gần 51 tỷ đồng đầu năm lên hơn 198 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khoản phải trả đối với bà Lại Thị Hoàng Yến giảm từ hơn 57 tỷ đồng hồi đầu năm xuống gần 40 tỷ đồng. Được biết, bà Lại Thị Hoàng Yến là con gái Chủ tịch HĐQT Lại Thế Hà.

Theo Châu Anh

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
qcg

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