PGS.TS Trần Đình Thiên chỉ ra nghịch lý: Nền kinh tế tăng trưởng cao nhưng khu vực doanh nghiệp nội địa vẫn gặp nhiều khó khăn

Tầm nhìn không gian phát triển mới

Tại diễn đàn, PGS.TS Trần Đình Thiên nhận định Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân ra đời cuối năm 2025 có ý nghĩa như một bước "giải nén" cho khu vực kinh tế tư nhân, đặt lại đúng vai trò động lực quan trọng nhất của doanh nghiệp và vai trò kiến tạo, đồng hành của Nhà nước. Tuy nhiên, muốn có mô hình tăng trưởng mới bền vững, địa phương phải song hành kiến tạo một thế hệ doanh nghiệp mới và một môi trường thể chế mới.

Để mở rộng không gian phát triển, Hưng Yên đang hoàn thiện quy hoạch 3 vùng chiến lược rõ rệt: phía Bắc tập trung dịch vụ, thương mại và công nghiệp chất lượng cao sát cửa ngõ Thủ đô; khu vực giữa phát huy giá trị văn hóa Phố Hiến cổ kính; và phía Nam tập trung nông nghiệp công nghệ cao gắn với không gian kinh tế biển.

Đặc biệt, ý tưởng thành lập Khu kinh tế tự do quy mô gần 10.000 ha hướng ra biển đang được xem là đòn bẩy đột phá để nâng tầm năng lực cạnh tranh toàn cầu cho Hưng Yên.

Nhận diện nghịch lý và tháo gỡ 3 điểm nghẽn cốt lõi từ thực tiễn

Bên cạnh những mảng màu sáng của bức tranh vĩ mô, các chuyên gia và doanh nghiệp tại diễn đàn đã thẳng thắn mổ xẻ những nghịch lý sâu sắc của nền kinh tế.

PGS.TS Trần Đình Thiên chỉ ra một nghịch lý đáng chú ý: nền kinh tế tăng trưởng cao nhưng khu vực doanh nghiệp nội địa vẫn gặp nhiều khó khăn; trong khi dòng vốn FDI gia tốc mạnh, mức đầu tư của khu vực tư nhân trong nước còn thấp.

Ông cho rằng việc thu hút đầu tư nước ngoài cần đi cùng cơ chế lan tỏa để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, đồng thời phải quan tâm phát triển chính các chuỗi sản xuất do doanh nghiệp Việt Nam dẫn dắt.

Việt Nam có độ mở rất lớn với nhiều hiệp định thương mại tự do, nhưng phần xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước còn khiêm tốn so với khu vực FDI; điều này cho thấy cả năng lực doanh nghiệp và cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nội địa đều cần tiếp tục được nâng lên.

Từ góc độ doanh nghiệp hạ tầng, ông Nguyễn Minh Hưng (Chủ tịch HĐQT Green i-Park) đã chỉ rõ 3 điểm nghẽn cốt lõi đang kìm hãm đà bứt phá:

Khoảng cách từ chủ trương đến thực thi: Tốc độ cải cách chưa đồng bộ từ chính sách của Trung ương xuống đến bộ máy cán bộ trực tiếp xử lý công việc tại địa phương.

Đất đai, giải phóng mặt bằng và hạ tầng: Việc chậm trễ bàn giao mặt bằng sạch có thể khiến các nhà đầu tư lớn lập tức rời đi.

Hệ sinh thái công nghiệp và nhân lực chưa đồng bộ: Không thể xây dựng một nền công nghiệp công nghệ cao (bán dẫn, AI) bằng một nguồn nhân lực giá trị thấp và hệ thống logistics, hạ tầng số chưa hoàn thiện.

Để giải quyết triệt để, ông Nguyễn Minh Hưng đề xuất tỉnh cần triển khai ngay "luồng xanh đầu tư" (một đầu mối xử lý cho các dự án động lực), thiết lập cơ chế "đối tác tăng trưởng công - tư" và chuyển trọng tâm đánh giá FDI từ quy mô vốn đăng ký sang giá trị thực tế giữ lại trong nền kinh tế nước nhà.

Nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cũng nhấn mạnh công thức thành công lúc này là "Nội lực và Ngoại kết". Doanh nghiệp phải tự chuẩn hóa năng lực, áp dụng quản trị thông minh, đạt các chứng chỉ xanh và ESG thì mới có thể "mây tầng nào gặp gió tầng nấy" để lọt vào mắt xanh của các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Những giải pháp cụ thể

Về phía chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Lê Huy khẳng định nguyên tắc điều hành: “Sự thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”.

Tỉnh cam kết tập trung quyết liệt vào 5 nhóm việc hành động thực chất bao gồm: hoàn thiện hạ tầng; tạo môi trường minh bạch thông thoáng bằng cách áp KPI vào quản lý hành chính; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; hỗ trợ tối đa để nâng chuẩn doanh nghiệp nội địa thay vì chỉ chăm chăm thu hút dự án mới; và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư công làm "vốn mồi" khơi thông dòng vốn xã hội.

Để cụ thể hóa tinh thần hỗ trợ, TS. Phạm Đình Đoàn (Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái) đã công bố chương trình hợp tác thực tế ngay tại sự kiện: Tập đoàn Phú Thái sẽ lựa chọn và hỗ trợ 20 doanh nghiệp tại Hưng Yên, tập trung vào định hướng chiến lược, quản trị và phương pháp phát triển doanh nghiệp.

Ở phần đối thoại trực tiếp, lãnh đạo tỉnh cũng đã đưa ra những lời giải đáp thấu đáo cho từng vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp FDI có nhu cầu mở rộng sản xuất tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái, tỉnh yêu cầu các ban quản lý phải thực hiện cơ chế một cửa hành thông và cam kết hỗ trợ tối đa.

Về hạ tầng giao thông phía Nam và công bố quy hoạch, tỉnh sẽ tổ chức hội nghị công bố quy hoạch rộng rãi vào đầu tháng 9/2026 và các doanh nghiệp có thể chủ động liên hệ Sở Xây dựng để tiếp cận tài liệu.

Về khó khăn giải phóng mặt bằng và quan hệ với dân cư, đối với dự án nhỏ lẻ ngoài khu công nghiệp, việc giải phóng mặt bằng phải thực hiện theo cơ chế tự thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người dân.