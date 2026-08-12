Màn IPO “đau thương” của tỷ phú Trần Đình Long: Cổ phiếu HPA giảm 28% sau 6 tháng lên sàn, liên tục dò đáy mới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/8, cổ phiếu HPA của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát đóng cửa ở mức 30.000 đồng/cổ phiếu, giảm 1,6%. Đây là phiên giảm thứ 4 liên tiếp của HPA.

So với mức giá tham chiếu phiên đầu tiên của HPA là 41.900 đồng/cổ phiếu vào ngày 06/02/2026, thị giá HPA hiện đã giảm hơn 28%.

Sau hơn 6 tháng giao dịch trên sàn HoSE, cổ phiếu HPA vẫn đang trong xu hướng giảm và thiết lập các mốc đáy mới. Vùng giá cao nhất mà cổ phiếu này từng đạt được 45.000 đồng/cp lại ngay trong đúng ngày giao dịch đầu tiên.

Thanh khoản của cổ phiếu cũng đang trở nên yếu hơn so với giai đoạn mới lên sàn﻿.

Tuy các cổ phiếu niêm yết cùng giai đoạn với HPA đều giảm do yếu tố thị trường, tuy nhiên, cổ phiếu HPA có mức giảm mạnh nhất. Cụ thể, so với giá tham chiếu phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu GEL giảm 10%, VPX giảm 24% và VCK giảm 3%.

Cùng chiều với xu hướng của giá cổ phiếu, kết quả kinh doanh của HPA cũng ghi nhận sự sụt giảm trong 6 tháng đầu năm.



Theo báo cáo tài chính quý 2/2026 của HPA, doanh thu thuần quý 2 của công ty đạt 1.523 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 303 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần HPA đạt 3.287 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 648 tỷ đồng, lần lượt giảm 22% và ﻿31% so với cùng kỳ.

HPA cho biết doanh thu trong quý 2 giảm so với cùng kỳ, chủ yếu do sản lượng tiêu thụ của nhóm chăn nuôi bò và heo thấp hơn cùng kỳ năm trước, khi công ty chủ động điều tiết quy mô đàn bò trước khó khăn về nguồn cung và giữ lại một phần heo giống để tăng đàn nuôi.

Năm 2026, Nông nghiệp Hòa Phát đặt kế hoạch doanh thu 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.005 tỷ, giảm lần lượt 11% và 37% so với năm trước. Ban lãnh đạo nhận định thách thức của năm này là Xung đột Trung Đông, Dịch bệnh và thiên tai, Căng thẳng biên giới trong khu vực, Lãi suất dự kiến tăng cao.﻿

Theo báo cáo phân tích của MBS, doanh thu HPA dự kiến giảm 9% so với cùng kỳ trong năm 2026, chủ yếu do mảng chăn nuôi heo, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu, chịu áp lực kép: giá heo hơi dự phóng giảm nhẹ, đạt khoảng 62.700 đồng/kg (giảm 2% so với cùng kỳ) khi nguồn cung phục hồi nhanh hơn kỳ vọng trong điều kiện thời tiết El Niño thuận lợi, trong khi sản lượng xuất chuồng giảm 12,6% so với cùng kỳ do cải tạo trại Minh Đức và trại Long Hà 2 chưa đóng góp đáng kể trong năm nay.

Sang năm 2027, doanh thu dự phóng tăng trưởng 10% so với cùng kỳ khi Long Hà 2 dần đạt công suất ổn định và giá heo hơi cải thiện.

Áp lực chi phí đầu vào là rủi ro chính trong ngắn hạn. Với khoảng 75% nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc nhập khẩu, HPA chịu tác động trực tiếp từ đà tăng giá ngũ cốc toàn cầu do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Khả năng chuyển chi phí sang giá bán còn hạn chế khiến biên lợi nhuận gộp dự kiến thu hẹp xuống 21.5% trong năm 2026, chỉ hồi phục nhẹ vào năm 2027.﻿