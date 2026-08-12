Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã bắt tay với SpaceX trước cả tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Hai doanh nghiệp của hai tỉ phú Việt đã bắt tay với SpaceX

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026, Vietjet đã ký hợp đồng cung cấp Internet trên máy bay với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam vào tháng 5. Trước đó, từ năm 2025, hãng hàng không này cho biết đang đàm phán với SpaceX cùng một số nhà cung cấp công nghệ nhằm trang bị kết nối Internet cho đội bay hàng trăm chiếc.

Starlink là hệ thống Internet vệ tinh do SpaceX phát triển, sở hữu và vận hành. Mạng lưới này sử dụng hàng nghìn vệ tinh trên quỹ đạo thấp để cung cấp kết nối Internet tốc độ cao, bao gồm cả những khu vực khó tiếp cận bằng hạ tầng viễn thông truyền thống.



Tại Việt Nam, SpaceX đã thành lập Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam vào tháng 9/2025. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại Hà Nội, có vốn điều lệ 30 tỷ đồng và thuộc sở hữu của Starlink Holdings Netherlands B.V, pháp nhân đặt tại Amsterdam, Hà Lan.



Bà Lauren Ashley Dreyer, quốc tịch Mỹ, giữ chức Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật. Tổng giám đốc doanh nghiệp là ông Đỗ Bá Thích.



Ngày 13/2, Cục Tần số vô tuyến điện đã cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho Starlink Services Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp được phép triển khai 4 trạm cổng và tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối.



VinSpace dự kiến đưa vệ tinh lên quỹ đạo vào quý II/2027



Ngày 11/8, VinSpace ký hợp đồng với SpaceX để triển khai kế hoạch phóng vệ tinh do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu và phát triển.



Theo thỏa thuận, SpaceX chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ phóng. VinSpace đảm nhiệm các công đoạn cốt lõi, gồm nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và vận hành toàn bộ hệ thống vệ tinh sau khi được đưa lên quỹ đạo.



Các vệ tinh của VinSpace dự kiến được phóng vào quý II/2027 thông qua chương trình Transporter Rideshare của SpaceX. Đây là hình thức phóng chia sẻ, cho phép nhiều vệ tinh của các khách hàng khác nhau cùng được đưa lên quỹ đạo trong một nhiệm vụ, qua đó tối ưu chi phí so với việc thuê riêng một tên lửa.



Hai thỏa thuận cho thấy sự hiện diện của SpaceX tại Việt Nam đang mở rộng theo hai hướng. Nếu Vietjet khai thác hạ tầng vệ tinh Starlink để nâng cấp dịch vụ Internet trên máy bay, VinSpace sử dụng năng lực phóng của tập đoàn Mỹ để hiện thực hóa kế hoạch đưa các vệ tinh do Việt Nam phát triển lên quỹ đạo.