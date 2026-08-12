Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kịch tính 60 phút xử lý drone xâm nhập vùng trời sân bay Tân Sơn Nhất

| | Doanh nghiệp

Kịch tính 60 phút xử lý drone xâm nhập vùng trời sân bay Tân Sơn Nhất

Các lực lượng chức năng đã khẩn trương xác minh, xử lý tình huống drone xâm nhập vùng trời sân bay Tân Sơn Nhất, bảo đảm an toàn hoạt động hàng không.

Tối 11/8, hoạt động cất và hạ cánh tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất phải tạm dừng hai lần do phát hiện thiết bị bay không người lái (drone/UAV) vi phạm vùng tĩnh không. Thống kê sơ bộ, sự cố đã khiến hơn 7 chuyến bay chặng Hà Nội (HAN) - TP.HCM (SGN) bị chậm giờ.

Theo báo cáo sự việc, lúc 18h16 ngày 11/8, tổ lái chuyến bay 3S621 hành trình TP.HCM - Hà Nội phát hiện một drone cách máy bay khoảng 500m ở độ cao 1.800 feet. Trước đó, một chuyến bay khác từ Cam Ranh đến TP.HCM cũng báo cáo tình trạng tương tự ở độ cao 3.000 feet.

Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động khai thác, từ 18h28, Đài chỉ huy thông báo tạm dừng toàn bộ các chuyến bay đi và đến Tân Sơn Nhất, đồng thời kích hoạt phương án ứng phó UAV. Hoạt động của sân bay được nối lại lúc 19h16. Tuy nhiên, đến 19h40, một UAV khác tiếp tục xuất hiện ở hướng tây - tây nam, buộc sân bay phải đình chỉ khai thác lần thứ hai.

Kịch tính 60 phút xử lý drone xâm nhập vùng trời sân bay Tân Sơn Nhất- Ảnh 1.

Đài Kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất, nơi thực hiện công tác điều hành, kiểm soát hoạt động bay, góp phần bảo đảm an toàn và duy trì hoạt động hàng không thông suốt. Ảnh VATM

Tới 20h34 cùng ngày, mọi hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất mới chính thức được khôi phục. Sự cố vi phạm an toàn tĩnh không này đã gây ra hệ quả dây chuyền đối với mạng lưới khai thác của các hãng hàng không. Nhiều chuyến bay đang trên không phải bay vòng chờ hoặc buộc chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay dự bị tại Cần Thơ.

Trao đổi với PV Đời sống & Pháp luật, đại diện Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, với nguyên tắc ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn hoạt động bay, cơ sở điều hành bay đã chủ động triển khai các phương án xử lý theo quy định; đồng thời điều tiết hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất để đánh giá tình hình và phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan xác minh, xử lý thông tin về phương tiện bay không người lái.

Tối 11/8, hoạt động cất, hạ cánh tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất được tạm thời hạn chế trong vòng 60 phút. Các chuyến bay cất cánh được tạm dừng, trong khi các chuyến bay đến được điều hành bay chờ phù hợp với tình hình thực tế. Tổng cộng có 19 chuyến bay bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian này.

Song song với công tác điều hành tại sân bay, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã kích hoạt phương án điều phối luồng không lưu, chủ động điều tiết các chuyến bay có kế hoạch khai thác tại Tân Sơn Nhất, qua đó hạn chế ảnh hưởng dây chuyền đến hoạt động khai thác hàng không.

Đại diện Tổng công ty cho biết, việc tạm thời hạn chế hoạt động cất, hạ cánh và điều tiết luồng không lưu là một trong những biện pháp được quy định trong quy trình xử lý các tình huống có khả năng ảnh hưởng đến năng lực khai thác của cảng hàng không. Đây là phương thức xử lý theo nguyên tắc thận trọng, nhằm tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị chức năng đánh giá tình hình, đồng thời bảo đảm hoạt động bay an toàn, ổn định.

Theo Nguyễn Lâm

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
DN Nhà nước tăng vốn 163% lên 50.000 tỷ đồng, đang nắm hàng loạt cổ phần của Vinamilk, Vietnam Airlines,...

DN Nhà nước tăng vốn 163% lên 50.000 tỷ đồng, đang nắm hàng loạt cổ phần của Vinamilk, Vietnam Airlines,... Nổi bật

Bầu Đức động thổ cụm công nghiệp 75 ha, tạo hơn 4.500 việc làm, kết nối vùng nguyên liệu Việt Nam-Lào-Campuchia

Bầu Đức động thổ cụm công nghiệp 75 ha, tạo hơn 4.500 việc làm, kết nối vùng nguyên liệu Việt Nam-Lào-Campuchia Nổi bật

Hé lộ thêm 1 tỷ phú Việt đã bắt tay với SpaceX

Hé lộ thêm 1 tỷ phú Việt đã bắt tay với SpaceX

14:41 , 12/08/2026
Một doanh nghiệp Nhật Bản gửi thư cảm ơn lãnh đạo, Công an tỉnh Hưng Yên vì một vụ án

Một doanh nghiệp Nhật Bản gửi thư cảm ơn lãnh đạo, Công an tỉnh Hưng Yên vì một vụ án

12:35 , 12/08/2026
Lộc Trời bị hủy tư cách công ty đại chúng

Lộc Trời bị hủy tư cách công ty đại chúng

11:09 , 12/08/2026
PVS dự kiến phát hành hơn 102 triệu cổ phiếu trả cổ tức

PVS dự kiến phát hành hơn 102 triệu cổ phiếu trả cổ tức

10:39 , 12/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên