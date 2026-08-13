Chủ tịch Hóa chất Đức Giang (DGC): Giá cổ phiếu đã xuống thấp hơn nhiều so với giá trị thực, mong cổ đông chia sẻ cùng với công ty

Ngày 13/8, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Phát biểu tại Đại hội, ﻿ông Đào Hữu Kha, Chủ tịch HĐQT DGC bày tỏ mong muốn cổ đông kề vai sát cánh cũng như chia sẻ cùng với công ty trên mọi chặng đường, không chỉ trong những thời khắc thuận lợi thành công mà cả những lúc khó khăn thử thách.

Ông Kha cho biết, DGC luôn trăn trở làm thế nào để xây dựng, vun đắp một niềm tin vững bền giữa công ty và cổ đông, bởi DGC tin rằng niềm tin chỉ có thể tạo dựng khi mọi hoạt động của công ty luôn được thực hiện một cách minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm.

"Hội đồng quản trị, ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty luôn nỗ lực hết mình để duy trì hoạt động minh bạch, hiệu quả, để mỗi đồng vốn của quý vị gửi gắm vào công ty ngày càng được phát huy giá trị sinh sôi và nảy nở." Ông Kha nói

Ông Kha thừa nhận do những diễn biến không thuận lợi của thị trường chứng khoán và biến cố xảy ra, mệnh giá cổ phiếu DGC đã xuống thấp hơn nhiều so với giá trị thực.

Chiến lược của công ty trong giai đoạn này là tái cấu trúc lại bộ máy, tập trung xử lý các vấn đề còn tồn đọng, nhất là liên quan đến pháp lý, đồng thời rà soát lại toàn bộ hoạt động để nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu chi phí và sử dụng nguồn lực một cách hợp lý nhất.

Ông cũng cam kết các hoạt động như quản trị, quản lý diễn ra minh bạch, từng bước xây dựng lại nền tảng hoạt động, củng cố niềm tin của thị trường và tạo ra giá trị thực cho công ty và quý cổ đông, hướng đến phát triển bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030.

Tại Đại hội, HĐQT dự kiến trình cổ đông thông qua miễn nhiệm ông Lưu Bách Đạt, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Quốc Trung, Thành viên HĐQT, do cả hai đang bị khởi tố theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an.

DGC dự kiến bầu bổ sung hai thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

Danh sách ứng viên gồm ông Đỗ Văn Đông và ông Đào Đức Mạnh, đều là những nhân sự đang đảm nhiệm các vị trí quản lý tại tập đoàn.



Theo hồ sơ công bố, ông Đỗ Văn Đông sinh năm 1989, hiện giữ chức Phó phòng Dự án của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, đồng thời là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông. Ông có quá trình công tác tại Đức Giang từ năm 2013 và hiện không sở hữu cổ phần DGC tính đến ngày 14/7/2026.



Trong khi đó, ông Đào Đức Mạnh, sinh năm 1988, có trình độ Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Trước khi gia nhập Đức Giang, ông từng làm việc tại Citibank Việt Nam và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB). Từ cuối năm 2017 đến nay, ông đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Xuất nhập khẩu của tập đoàn.

Theo tài liệu công bố, tính đến ngày 14/7/2026, ông Đào Đức Mạnh đang sở hữu 87.636 cổ phiếu DGC, tương đương khoảng 0,02% vốn điều lệ.

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.540 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hơn 1.004 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 871 tỷ đồng, giảm khoảng 49% so với cùng kỳ năm 2025.﻿

DGC lập kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu hợp nhất 10.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng.﻿

Doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông phương án trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 80%, trong đó đã trả 30% và sẽ trả tiếp 50%, tương ứng khoảng 1.898 tỷ đồng.