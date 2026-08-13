Từ sắc đỏ trên bầu trời đến hãng bay được yêu thích: Vietjet ghi dấu ấn toàn cầu

Đặc biệt, Vietjet thuộc top đầu của bình chọn ở cả hai hạng mục, khẳng định sức hút ngày càng mạnh mẽ của một thương hiệu hàng không hiện đại, trẻ trung và giàu bản sắc trên thị trường quốc tế.

Với sắc đỏ nổi bật, chiếc nơ cổ duyên dáng, mũ ca-lô nghiêng nhẹ, quần soóc trẻ trung cùng nụ cười rạng rỡ, đồng phục tiếp viên Vietjet đã chinh phục hành khách toàn cầu, được bình chọn là "Đồng phục tiếp viên hàng không đẹp nhất".

Hai giải thưởng do hành khách toàn cầu bình chọn là sự ghi nhận đặc biệt dành cho Vietjet: không chỉ ở hình ảnh thương hiệu nổi bật mà còn ở những giá trị thiết thực mà hãng mang đến mỗi ngày – mạng bay rộng khắp, đội tàu hiện đại, chi phí hợp lý và trải nghiệm bay khác biệt, giàu cảm hứng.

Chiếc áo vest thanh lịch, mái tóc được tạo kiểu mềm mại với những lọn tóc duyên dáng, tôn lên hình ảnh tiếp viên hàng không Vietjet vừa thời trang, vừa chuyên nghiệp.

Bà Sharon Petersen, CEO AirlineRatings, nhận định: "Chiến thắng ở hai hạng mục cho thấy Vietjet đã đạt một cột mốc chuyển mình quan trọng và được nhận diện vững chắc trên thị trường quốc tế. Đồng phục Vietjet độc đáo, vui tươi, dễ nhận diện và để lại ấn tượng lâu dài sau mỗi chuyến bay."

Trong chiếc áo khoác mùa đông ấm áp, sau vẻ đẹp thời trang là một đội ngũ tiếp viên được đào tạo chuyên nghiệp về an toàn, dịch vụ và văn hóa hàng không

Sắc đỏ Vietjet – dấu ấn trên bầu trời

Được thiết kế bởi các nhà thiết kế châu Âu, đồng phục Vietjet mang sắc đỏ đặc trưng, kết hợp nét trẻ trung, năng động với cảm hứng từ trang phục thiếu sinh quân. Nơ cổ, mũ ca-lô, họa tiết kẻ sọc cùng phong cách hiện đại tạo nên một hình ảnh khác biệt, vượt khỏi những khuôn mẫu quen thuộc của ngành hàng không.

Không chỉ là đồng phục, sắc đỏ Vietjet đã trở thành một phần nhận diện của thương hiệu trên bầu trời, đại diện cho tinh thần trẻ trung, thân thiện, tự tin và luôn hướng tới tương lai.

Một trải nghiệm Vietjet ở độ cao 10.000 mét

Sức hút Vietjet còn đến từ trải nghiệm bay ngày càng phong phú: thực đơn 9 món nóng sốt, tươi ngon và thực dưỡng; các thức uống từ Vikkafe; mua sắm hàng miễn thuế, quà tặng và sản phẩm tiện ích ngay trên chuyến bay.

Cùng đội tàu bay mới, hiện đại là những giai điệu mang sắc màu riêng của từng điểm đến, các chương trình văn hóa, nghệ thuật và đội ngũ tiếp viên trẻ trung, tận tâm, tạo nên một không gian trải nghiệm Vietjet đầy năng lượng ở độ cao 10.000 mét.

Tàu bay Vietjet hiện đại

Vietjet nhiều năm liên tiếp được AirlineRatings xếp hạng an toàn hàng không tuyệt đối 7/7 sao, thuộc nhóm các hãng hàng không an toàn nhất thế giới. Hãng cũng được CAPA, World Travel Awards, Skytrax cùng nhiều tổ chức quốc tế vinh danh về an toàn, dịch vụ, trải nghiệm khách hàng và giá trị thương hiệu.

Thương hiệu hàng không vươn ra thế giới

Từ Việt Nam, Vietjet đang mở rộng mạnh mẽ mạng bay khắp châu Á – Thái Bình Dương và vươn tới những thị trường mới trên thế giới, đưa ngày càng nhiều hành khách quốc tế đến với thương hiệu Vietjet.

Là hãng bay được yêu thích, Vietjet được ghi nhận với những giá trị thiết thực mà hãng mang đến mỗi ngày

Mỗi đường bay mới không chỉ nối thêm một điểm đến, mà mở ra những dòng chảy mới của du lịch, thương mại, đầu tư, văn hóa và cơ hội; kết nối các thành phố, các nền kinh tế và hàng triệu con người.

Flyers’ Choice Awards là giải thưởng thường niên của AirlineRatings, được bình chọn độc lập bởi hành khách toàn cầu. Năm 2026, giải thưởng thu hút khoảng 40.000 lượt bình chọn, lựa chọn những thương hiệu hàng không được hành khách yêu thích nhất.

Hai giải thưởng mới tiếp tục ghi dấu hành trình của Vietjet từ một hãng hàng không thế hệ mới của Việt Nam trở thành một thương hiệu hàng không mang tầm vóc quốc tế – an toàn, hiện đại, khác biệt và được yêu thích trên toàn cầu.