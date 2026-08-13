FPT Retail tung “món mới”: Cổ phiếu tăng gần 40% chỉ sau 2 tuần

Cổ phiếu FRT tăng gần 40% trong hơn 2 tuần

Cổ phiếu FRT của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT) đã có chuỗi tăng điểm với nhiều phiên tăng trần từ cuối tháng 7, đưa thị giá từ 107.700 đồng/cp (giá đóng cửa ngày 28/7) lên 148.000 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa ngày 12/8), tương đương mức tăng 37% chỉ trong hơn hai tuần.

Diễn biến này gắn với hai sự kiện: lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 cao kỷ lục, và việc Long Châu – chuỗi nhà thuốc do FPT Retail sở hữu gần 76% – chính thức ra mắt hệ thống Xét nghiệm Long Châu, cung cấp dịch vụ xét nghiệm y khoa ứng dụng công nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Cụ thể về kết quả kinh doanh, ﻿doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 15.626 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 451 tỷ đồng, tăng 187%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, ﻿doanh thu hợp nhất đạt 30.743 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và hoàn thành 52% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.038 tỷ đồng và hoàn thành 67% kế hoạch năm 2026.

Theo giải trình của doanh nghiệp, động lực tăng trưởng lợi nhuận trong kỳ đến từ đóng góp tích cực của cả hai chuỗi kinh doanh. Trong đó, chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, chuỗi Long Châu ghi nhận doanh thu 21.448 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và hoàn thành 52% kế hoạch năm. Doanh thu trung bình đạt 1,3 tỷ đồng/nhà thuốc/tháng, tiếp tục cải thiện so với mức bình quân năm 2025.

﻿Long Châu tiến sang mảng xét nghiệm y khoa

Nhìn lại chặng đường phát triển, Long Châu được thành lập từ năm 2007 và gia nhập Tập đoàn FPT vào năm 2017 với 8 nhà thuốc tại TP. Hồ Chí Minh. Tốc độ mở rộng chỉ thực sự tăng tốc từ năm 2019, khi hệ thống có 32 nhà thuốc tại 5 tỉnh thành, sau đó vượt mốc 200 nhà thuốc tại 50 tỉnh thành vào năm 2020 và đạt 400 nhà thuốc tại 53 tỉnh thành vào năm 2021, trở thành chuỗi nhà thuốc dẫn đầu thị trường chuỗi nhà thuốc bán lẻ với thị phần 45% (theo số liệu thống kê từ nhà cung cấp)..

Tháng 12/2022, Long Châu cán mốc 1.000 nhà thuốc trên toàn quốc. Đến cuối tháng 6/2026, mạng lưới đã đạt 2.639 nhà thuốc.

Trên nền khách hàng và hệ thống cửa hàng lớn, Long Châu mở trung tâm tiêm chủng đầu tiên vào tháng 7/2023 với chỉ 2 cơ sở. Đến tháng 4/2024, FPT Long Châu vừa công bố mở thêm 50 trung tâm tiêm chủng trên khắp cả nước, nâng tổng số điểm tiêm chủng Long Châu lên con số 52. Tính đến cuối tháng 6/2026, số trung tâm tiêm chủng đã tăng lên 236.

Xét nghiệm y khoa là mắt xích thứ ba, ra mắt đầu tháng 8/2026.

Danh mục dịch vụ của hệ thống tương đối đa dạng, bao gồm các xét nghiệm thường quy nhằm kiểm tra những chỉ số sức khỏe cơ bản như máu, đường huyết, mỡ máu, chức năng gan và thận. Bên cạnh đó, Long Châu còn cung cấp các dịch vụ tầm soát ung thư, hỗ trợ phát hiện sớm dấu hiệu nguy cơ, cũng như các gói kiểm tra sức khỏe tổng quát được thiết kế theo từng độ tuổi và nhu cầu của khách hàng.

Quy trình xét nghiệm được triển khai qua 4 bước. Trước tiên, khách hàng được tư vấn miễn phí với bác sĩ để lựa chọn loại xét nghiệm phù hợp. Sau đó, khách hàng có thể đặt lịch theo thời gian và địa điểm mong muốn, thực hiện lấy mẫu tại trung tâm hoặc tại nhà và nhận kết quả trực tuyến qua tin nhắn SMS hoặc email.

Để triển khai dịch vụ, Xét nghiệm Long Châu hợp tác chiến lược với Gene Solutions và LabHouse.

Hiện hệ thống đang vận hành 5 điểm lấy mẫu trực tiếp tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai, đồng thời tiếp tục mở rộng mạng lưới để phục vụ khách hàng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Bên cạnh hình thức lấy mẫu tại điểm xét nghiệm, Long Châu còn cung cấp dịch vụ lấy mẫu tận nơi trong phạm vi tối đa 15 km. Khách hàng trong bán kính dưới 10 km được miễn phí lấy mẫu tại nhà. Đối với phạm vi từ 10 đến 15 km, đơn hàng từ 500.000 đồng trở lên tiếp tục được miễn phí, trong khi đơn hàng dưới 500.000 đồng áp dụng mức phí lấy mẫu 50.000 đồng.

Cơ hội và thách thức﻿

Việc tiến vào lĩnh vực xét nghiệm được xem là bước đi tiếp theo của FPT Retail trong quá trình mở rộng chuỗi giá trị chăm sóc sức khỏe.

Đặt trong bối cảnh ngành, xét nghiệm y khoa tại Việt Nam không phải là thị trường trống. MEDLATEC, hiện sở hữu hệ thống hơn 100 văn phòng lấy mẫu xét nghiệm tận nơi, 1 Trung tâm xét nghiệm và 42 Phòng xét nghiệm vệ tinh trải rộng khắp Việt Nam và đặt chân ra thị trường quốc tế. Có năng lực thực hiện hơn 2.000 danh mục xét nghiệm từ cơ bản đến chuyên sâu, phục vụ từ 10.000 - 30.000 chỉ định xét nghiệm mỗi ngày.

Ở mảng xét nghiệm gen và các xét nghiệm chuyên sâu như NIPT, thị trường còn có sự tham gia của Gene Solutions, Diag, Gentis, Genetica,... trong đó Gene Solutions đồng thời là đối tác của Long Châu.

Điểm khác biệt của Long Châu so với các đối thủ chuyên biệt này nằm ở mạng lưới phân phối và tệp khách hàng sẵn có.

Thông tin từ Vietcap, theo mô hình kinh doanh không thâm dụng tài sản cố định này, FRT chịu trách nhiệm thu hút khách hàng, tư vấn y khoa, lấy mẫu và chăm sóc khách hàng, trong khi các phòng xét nghiệm đối tác thực hiện công tác phân tích mẫu.

Giai đoạn đầu, FRT tận dụng các trung tâm tiêm chủng hiện có làm điểm lấy mẫu, khai thác mạng lưới bác sĩ và y tá của mình, đồng thời cung cấp dịch vụ lấy mẫu tại nhà trong bán kính 15 km.

Công ty cho biết sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới để phục vụ khách hàng tại nhiều địa phương hơn trên toàn quốc, dù thông tin chi tiết về kế hoạch mở rộng vẫn chưa được công bố.

Vietcap nhận xét diễn biến này phù hợp với chiến lược của công ty nhằm phát triển Long Châu thành một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe. Do mảng kinh doanh này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, Vietcap cho rằng đóng góp lợi nhuận sẽ không đáng kể trong năm 2026.