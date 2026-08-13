Khởi công dự án nhiệt điện hơn 1 tỷ USD tại Bắc Ninh

Ngày 12/8, Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh Bắc Giang tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang tại thôn Vũ Xá, xã Cẩm Lý.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang sử dụng hơn 66,4ha đất, có công suất 650MW và dự kiến hoàn thành, đưa vào phát điện thương mại từ tháng 6/2029. Khi vận hành, nhà máy sẽ bổ sung thêm nguồn điện cho khu vực miền Bắc và hệ thống điện quốc gia.



Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh Bắc Giang, doanh nghiệp được thành lập từ năm 2016 để triển khai đầu tư, xây dựng và vận hành nhà máy. Theo ông Trần Hồng Kỳ, Tổng Giám đốc công ty, lễ khởi công đánh dấu thời điểm dự án chính thức chuyển từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang thi công xây dựng.



Sau khi đi vào hoạt động, Nhà máy Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang dự kiến cung cấp trung bình khoảng 3,9 tỷ kWh điện mỗi năm. Đây được xem là nguồn bổ sung đáng kể trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc tiếp tục tăng, đặc biệt tại các khu vực tập trung nhiều hoạt động công nghiệp, đô thị và dịch vụ.



Với công suất 650MW, dự án được kỳ vọng góp phần tăng năng lực cung ứng điện, củng cố an ninh năng lượng và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.



Bên cạnh tác động đối với hệ thống điện, quá trình xây dựng và vận hành nhà máy cũng được kỳ vọng tạo thêm nhu cầu về lao động, vận tải, xây dựng, thương mại và dịch vụ, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa đối với kinh tế địa phương.



Tại lễ khởi công, ông Dương Văn Thêm, Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - đơn vị đảm nhiệm vai trò tổng thầu EPC - cho biết doanh nghiệp sẽ phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan để huy động nhân lực, máy móc và nguồn lực phục vụ thi công, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về tiến độ, chất lượng và an toàn.



Có tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD, Nhà máy Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang là một trong những dự án năng lượng quy mô lớn đang được triển khai trên địa bàn. Khi hoàn thành, nhà máy không chỉ bổ sung thêm nguồn điện cho hệ thống quốc gia mà còn được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển công nghiệp và kinh tế - xã hội cho Bắc Ninh.﻿