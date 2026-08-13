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Công ty của Elon Musk bắt đầu bán dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam

| | Doanh nghiệp

Công ty của Elon Musk bắt đầu bán dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam

Công ty Starlink của tỷ phú Elon Musk đã chính thức cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam, sau nửa năm được cấp giấy phép, với gói cước dành cho hộ gia đình và doanh nghiệp.

Công ty Starlink của tỷ phú Elon Musk đã công bố các gói cước dịch vụ được cung cấp tại Việt Nam.

Với nhóm khách hàng hộ gia đình, doanh nghiệp này cung cấp hai gói cước gồm, gói Gia đình tốc độ tối đa 100 Mbps, giá thuê bao là 1.131.990 mỗi tháng, và gói Tiêu chuẩn với giá 1.711.100 đồng, tốc độ có thể trên 400 Mbps.

Bên cạnh đó, người dùng sẽ phải mua bộ thiết bị thu phát có giá từ hơn 9 triệu đến hơn 10 triệu đồng, tuỳ loại.

Công ty của Elon Musk bắt đầu bán dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam- Ảnh 1.

Starlink công bố gói cước gia đình tại Việt Nam.

Với doanh nghiệp, giá trị gói cước phụ thuộc vào dung lượng với giá thấp nhất là 1.476.300 đồng/tháng cho 50GB. Gói cao nhất có giá lên tới 62.236.900 đồng cho dung lượng 2TB một tháng.

Trước đó, vào tháng 2/2026, Starlink Việt Nam đã được cấp hai giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng để triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp tại Việt Nam. Các giấy phép có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2030.

Công ty của Elon Musk bắt đầu bán dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam- Ảnh 2.

Starlink góp phần hoàn thiện hạ tầng viễn thông của Việt Nam.

Theo Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, số lượng thuê bao tối đa trong giai đoạn thí điểm là 600.000 thuê bao, bao gồm tổng số thuê bao của Starlink Việt Nam và số thuê bao của doanh nghiệp viễn thông bán lại dịch vụ của Starlink Việt Nam.

Cục Viễn thông cũng thông tin thêm, Công ty Starlink Việt Nam đã cam kết tổng số vốn đầu tư trong 3 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp phép để thiết lập mạng viễn thông là 100 tỷ đồng đối với mỗi loại mạng viễn thông được cấp phép, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong quá trình triển khai, vận hành hệ thống và cung cấp dịch vụ.

Theo Cục Viễn thông, Internet vệ tinh sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng viễn thông Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng với các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và trong hoạt động phòng chống thiên tai.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền phong

Từ Khóa:
Starlink

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