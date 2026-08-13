Kem Tràng Tiền đã quá quen rồi, giờ chúng ta có thêm Bánh mỳ Tràng Tiền

Không chỉ bán kem, Kem Tràng Tiền vừa bước sang một cuộc chơi mới khi lần đầu tiên đưa bánh mì vào danh mục sản phẩm. Món mới được giới thiệu tại Kem Tràng Tiền Heritage Flagship Store nằm trên phố Hàng Bài (phường Cửa Nam, Hà Nội), vừa khai trương ngày 8/8.

Đây hiện cũng là địa điểm duy nhất của Kem Tràng Tiền bán bánh mì.

Kem Tràng Tiền lần đầu bán bánh mì

Theo giới thiệu của thương hiệu, bánh mì Tràng Tiền là “mảnh ghép hoàn toàn mới” trong hệ sinh thái sản phẩm. Thay vì chỉ tập trung vào món kem vốn đã trở thành một thương hiệu quen thuộc của Hà Nội, cửa hàng mới bổ sung thêm bánh mì - một món ăn phổ biến và có tần suất tiêu dùng cao hơn.

(Ảnh: Kem Tràng Tiền)

Thương hiệu định vị sản phẩm theo hướng kết hợp giữa hương vị ẩm thực Việt truyền thống và cách tiếp cận hiện đại. Bánh mì được phục vụ nóng, giòn và hướng tới nhóm khách ghé khu vực trung tâm Hà Nội để tham quan, mua sắm hoặc trải nghiệm ẩm thực.

Điểm đáng chú ý nằm ở địa điểm. Cửa hàng nằm ngay khu vực trung tâm Hà Nội, trong vùng phố cổ và gần các tuyến phố tập trung đông khách du lịch, mua sắm, ăn uống. Đây cũng là khu vực có lưu lượng người qua lại lớn, đặc biệt vào cuối tuần khi không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố lân cận thu hút lượng lớn người dân, du khách.

Với một thương hiệu vốn gắn chặt với hình ảnh kem Tràng Tiền, việc lựa chọn một mặt bằng trung tâm để xây dựng mô hình flagship thay vì chỉ mở thêm một cửa hàng kem đơn thuần cho thấy tham vọng rộng hơn.

Kem Tràng Tiền đang thử biến một thương hiệu “một sản phẩm” thành một điểm đến có nhiều lý do để khách ghé vào.

(Ảnh: Kem Tràng Tiền)

(Ảnh: Bùi Tuyết Mai)

Bài toán tận dụng “đất vàng” và mở rộng hệ sinh thái

Đây cũng là bài toán kinh doanh đáng chú ý trong bối cảnh mặt bằng tại khu vực trung tâm Hà Nội có chi phí cao. Một cửa hàng chỉ bán một sản phẩm có thể gặp giới hạn về tần suất mua và khung giờ sử dụng. Kem thường có tính mùa vụ rõ rệt, nhu cầu tăng mạnh vào thời tiết nóng nhưng có thể giảm trong những tháng lạnh.

Bánh mì lại có đặc điểm hoàn toàn khác. Đây là món có thể được sử dụng vào nhiều thời điểm trong ngày, từ bữa sáng, bữa trưa nhanh cho đến một món ăn nhẹ khi khách đang tham quan khu vực trung tâm. Việc bổ sung bánh mì vì vậy có thể giúp tăng công năng khai thác mặt bằng và mở rộng nhóm khách hàng, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nhu cầu ăn kem.

Đặc biệt, vị trí ngay phố Hàng Bài tạo ra một lợi thế khác: khách hàng không nhất thiết phải chủ động tìm đến để mua Kem Tràng Tiền. Một người đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, tham quan phố cổ, mua sắm trên các tuyến phố trung tâm hoặc tìm một địa điểm dừng chân có thể trở thành khách hàng tiềm năng. Với một mặt bằng ở vị trí có lưu lượng người cao, mỗi sản phẩm bổ sung thêm một “lý do mua hàng”.

Ở góc độ này, bánh mì có thể đóng vai trò như một sản phẩm kéo dài thời gian khai thác cửa hàng, trong khi kem vẫn là sản phẩm cốt lõi gắn với thương hiệu.

Cách làm này không mới trong ngành F&B. Nhiều thương hiệu đã chuyển từ mô hình chỉ bán một món sang xây dựng danh mục sản phẩm rộng hơn nhằm tận dụng tối đa mặt bằng, nhân sự, thiết bị và lượng khách sẵn có.

(Ảnh: Kem Tràng Tiền)

Tuy nhiên, việc mở rộng danh mục cũng đi kèm một bài toán khác: thương hiệu phải làm thế nào để món mới không làm loãng hình ảnh vốn đã được xây dựng trong nhiều năm.

Kem Tràng Tiền có một lợi thế mà không phải thương hiệu bánh mì mới nào cũng có: độ nhận diện. Cái tên “Tràng Tiền” đã gắn với một địa danh và một món ăn quen thuộc của Hà Nội trong nhiều thập kỷ. Khi đưa bánh mì vào cửa hàng, thương hiệu không bắt đầu từ con số 0 về nhận biết.

Nhưng ở chiều ngược lại, bánh mì là thị trường có mức độ cạnh tranh rất cao. Khách hàng có vô số lựa chọn từ hàng quán bình dân, các thương hiệu chuyên bánh mì cho đến những chuỗi F&B lớn. Vì vậy, việc có một thương hiệu mạnh phía sau chưa đảm bảo món bánh mì mới sẽ trở thành sản phẩm bán chạy.

Điểm cần theo dõi sẽ là khả năng biến lượng khách vốn tìm đến Kem Tràng Tiền thành khách hàng của bánh mì, đồng thời tạo ra nhóm khách chủ động tìm đến cửa hàng vì món mới.

Nếu mô hình tại Hàng Bài cho thấy hiệu quả, bánh mì có thể trở thành một mảnh ghép để Kem Tràng Tiền mở rộng mô hình flagship trong tương lai. Ngược lại, việc chỉ triển khai tại một địa điểm cũng cho thấy thương hiệu đang có xu hướng thử nghiệm trước trên một mặt bằng có lợi thế về vị trí và lượng khách, thay vì nhân rộng ngay.