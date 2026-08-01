Shopee bán hàng ầm ầm, nhưng “gà đẻ trứng vàng” của công ty mẹ Singapore lại là một mảng khác

Sea Limited vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2026 với doanh thu gần 7,8 tỷ USD, tăng 48,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt 458,1 triệu USD, tăng 10,6%.

Quy đổi theo tỷ giá khoảng 26.000 đồng/USD, công ty mẹ Shopee thu về hơn 202.000 tỷ đồng doanh thu và gần 12.000 tỷ đồng lợi nhuận trong ba tháng.

Trong hệ sinh thái của Sea, Shopee tiếp tục là mảng kinh doanh có quy mô lớn nhất.

Riêng quý 2, tổng giá trị hàng hóa giao dịch qua Shopee đạt 38,3 tỷ USD, tương đương gần 1 triệu tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ. Nền tảng xử lý 4,2 tỷ đơn hàng, tăng 27,5%. Doanh thu Shopee đạt gần 5,6 tỷ USD, tương đương hơn 145.000 tỷ đồng, tăng 48,2%.

Đáng chú ý, doanh thu cốt lõi của sàn, chủ yếu đến từ phí giao dịch và quảng cáo, t ăng tới 65,6%, l ên gần 4,3 tỷ USD . Mức tăng cao hơn đáng kể tốc độ tăng của giá trị hàng hóa giao dịch.

CEO Sea Forrest Li cho biết Shopee tiếp tục lập kỷ lục mới về giá trị giao dịch, số đơn hàng và doanh thu trong quý 2. Với đà hiện tại, Sea kỳ vọng EBITDA điều chỉnh của Shopee đạt mốc 1 tỷ USD trong cả năm 2026.

“Gà đẻ trứng vàng” lại là mảng game

Tuy nhiên, Shopee chưa phải mảng có khả năng tạo lợi nhuận tốt nhất của công ty mẹ.

Trong quý 2, EBITDA điều chỉnh của Shopee đạt khoảng 255 triệu USD. Trong khi đó, Garena - mảng giải trí số đứng sau tựa game Free Fire - mang về gần 430 triệu USD, cao hơn Shopee khoảng 68%.

Điều đáng chú ý là doanh thu Garena chỉ đạt khoảng 747 triệu USD, chưa bằng 1/7 Shopee, nhưng khả năng sinh lời lại vượt trội.

Free Fire tiếp tục là đầu tàu của mảng game khi duy trì hơn 100 triệu người dùng hoạt động trung bình mỗi ngày. Trong quý 2, Garena có hơn 666 triệu người dùng hoạt động, trong đó 68,1 triệu người trả tiền. Số người dùng trả tiền tăng hơn 10% so với cùng kỳ.

Ngoài Garena, mảng tài chính số Monee, trước đây mang tên SeaMoney, cũng ghi nhận EBITDA cao hơn Shopee.

Monee đạt doanh thu 1,4 tỷ USD trong quý 2, tăng gần 59% so với cùng kỳ, trong khi EBITDA điều chỉnh đạt khoảng 288 triệu USD. Hoạt động của Monee hiện chủ yếu đến từ tín dụng tiêu dùng và cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đến cuối tháng 6/2026, tổng dư nợ cho vay của mảng này đạt 11,1 tỷ USD, tăng hơn 62% sau một năm. Tỷ lệ các khoản vay quá hạn trên 90 ngày duy trì ở mức 1%.

Xét riêng ba mảng kinh doanh cốt lõi, Garena tiếp tục đóng góp lớn nhất vào EBITDA điều chỉnh của Sea trong quý 2/2026 với khoảng 44,2% , tương đương 429,8 triệu USD. Monee đứng thứ hai với 288 triệu USD, chiếm khoảng 29,6%, còn Shopee đóng góp 255,4 triệu USD, tương đương 26,2%.

Khoảng cách này một phần đến từ việc Sea vẫn chi mạnh để mở rộng Shopee. Trong quý 2, chi phí bán hàng và tiếp thị của mảng thương mại điện tử tăng hơn 56%, lên gần 1,26 tỷ USD. Chi phí vận hành cũng tăng theo lượng đơn hàng và các khoản đầu tư cho hệ thống logistics.