Nhu cầu vốn hàng triệu tỷ đồng, NHNN thúc đẩy cho vay hợp vốn dự án lớn

Tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng sáng 13/8, một trong những định hướng đáng chú ý là tăng cường cấp tín dụng hợp vốn cho các dự án lớn, phát triển thị trường vốn để giảm áp lực cho vay trung và dài hạn lên kênh tín dụng ngân hàng.

Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và hệ thống các tổ chức tín dụng

Tăng cho vay hợp vốn cho các dự án có nhu cầu vốn lớn

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), nhu cầu vốn cho các dự án lớn, trọng điểm đang tăng mạnh. Cơ quan quản lý đã nhận được kiến nghị liên quan tới khoảng 35 dự án quy mô lớn có tính lan tỏa, liên kết vùng, với tổng nhu cầu vay khoảng 1,7 triệu tỷ đồng.

Rộng hơn, theo rà soát sơ bộ đối với nhu cầu vốn của các dự án lớn, công trình trọng điểm khác (đầu tư theo hình thức trực tiếp, hình thức PPP và 05 dự án đường sắt đô thị Hà Nội), nhu cầu vốn tín dụng trong giai đoạn 2026-2030 lên tới khoảng 2,49 triệu tỷ đồng.

Trong khi đó, tín dụng nhiều năm tăng nhanh hơn huy động vốn, khiến chênh lệch giữa tín dụng và huy động VND hiện ở mức khoảng 2 triệu tỷ đồng, tạo thêm áp lực lên thanh khoản và lãi suất của hệ thống.

Trong định hướng điều hành những tháng cuối năm, trong báo cáo trên, NHNN yêu cầu các TCTD tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; ưu tiên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, động lực tăng trưởng và các dự án trọng điểm khả thi.

Với nhu cầu vốn cho các dự án quy mô lớn và trọng điểm, NHNN định hướng tăng cường cấp tín dụng hợp vốn đối với các dự án có nhu cầu vốn lớn, nhằm vừa đáp ứng nhu cầu tài trợ, vừa phân tán rủi ro và nâng cao hiệu quả cấp tín dụng.

Vừa qua, để hỗ trợ khả năng cung ứng vốn, nhà điều hành cũng đã cho phép các ngân hàng tham gia tài trợ một số dự án lớn được loại trừ hoặc cấp bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng; đồng thời nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung, dài hạn từ 30% lên 40%.

Cùng với các dự án lớn, tín dụng tiếp tục được ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng. NHNN cũng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh số hóa quy trình cấp tín dụng và tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để tạo thuận lợi hơn cho khách hàng tiếp cận vốn.

HDBank mở rộng nguồn vốn quốc tế, đưa vốn vào sản xuất kinh doanh

Các đại biểu dự cuộc làm việc

Trong bối cảnh trên, một số ngân hàng đang chủ động mở rộng nguồn vốn quốc tế và các công cụ tài chính dài hạn. Như mới đây, HDBank đã huy động thành công khoản vay xã hội hợp vốn quốc tế quy mô lớn, lên tới 721 triệu USD, đồng thời phát hành 100 triệu USD trái phiếu xanh từ các định chế quốc tế. Ngân hàng này cũng đang cùng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) hợp tác với Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) nhằm mở rộng kết nối thị trường vốn quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam. Nhiều tổ chức khác như VPBank, Masan, TCBS… cũng đã huy động thành công các khoản vay từ thị trường vốn quốc tế trong nửa đầu năm nay.

Những hoạt động như vậy cho thấy khả năng bổ sung thêm nguồn lực từ thị trường tài chính, giảm tải cho kênh huy động trong nước và tín dụng truyền thống, đặc biệt cho các nhu cầu vốn trung, dài hạn, như định hướng mà NHNN đề xuất ở trên. Ở hướng đi này, báo cáo NHNN cũng nhận định, điều kiện huy động vốn trên thị trường quốc tế đang thuận lợi hơn tương đối so với nguồn vốn vay trong nước.

Tại Hội nghị Nhà đầu tư bán niên 2026 ngày 11/8, Ban lãnh đạo HDBank cho biết thanh khoản dồi dào cùng nguồn vốn quốc tế ngày càng mở rộng đang tạo thêm điều kiện để ngân hàng cung ứng vốn với chi phí hợp lý, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và nắm bắt cơ hội thị trường.

6 tháng đầu năm, tiền gửi khách hàng tại HDBank tăng 20,6%, đưa LDR xuống khoảng 72%, thấp hơn đáng kể so với trần 85% quy định. Các tỷ lệ thanh khoản theo Basel III đều vượt 100%, trong khi ngân hàng duy trì vị thế cho vay ròng trên thị trường liên ngân hàng.

Song song với nguồn vốn trong nước, HDBank vừa huy động thành công khoản vay xã hội hợp vốn quốc tế 721 triệu USD và 100 triệu USD trái phiếu xanh từ các định chế quốc tế. Các nguồn vốn trung, dài hạn này giúp mở rộng khả năng tài trợ cho tín dụng xanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và các hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững. Ngân hàng cũng triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp với lãi suất từ 8%/năm.

Về tín dụng, trong nửa đầu năm HDBank tăng trưởng 18,9%, với hơn 107.000 tỷ đồng tăng thêm từ cho vay khách hàng, tập trung vào xây dựng - hạ tầng, thương mại, bán buôn bán lẻ, lưu trú, dịch vụ và sản xuất kinh doanh.

Trong nửa cuối năm, HDBank tiếp tục ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, nông nghiệp, xuất khẩu, bán lẻ và tài trợ chuỗi giá trị. Với các dự án hạ tầng lớn, ngân hàng lựa chọn cách tiếp cận theo chuỗi, tài trợ nhà thầu, nhà cung cấp, doanh nghiệp nhỏ và vừa và khách hàng cá nhân thay vì tập trung những khoản tín dụng trực tiếp quy mô lớn cho chủ đầu tư. Cách tiếp cận này giúp dòng vốn lan tỏa sâu hơn vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời phân tán rủi ro.

Tín dụng xanh và tài chính bền vững cũng tiếp tục được đẩy mạnh, với các nguồn vốn quốc tế gắn tiêu chí xanh và xã hội góp phần mở rộng nguồn tài chính dài hạn cho doanh nghiệp và các dự án đáp ứng tiêu chí phát triển bền vững.