Họp với các ngân hàng, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo gì về lãi suất, tín dụng, tỷ giá,...?

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Sáng ngày 13/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh, điều hành chính sách tiền tệ phải đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hệ thống và hỗ trợ tăng trưởng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số trên cơ sở đánh giá, dự báo và dữ liệu chính xác với kịch bản cụ thể; "muốn tăng trưởng 2 con số, nhanh, bền vững trong nhiều năm thì càng phải gia cố nền móng ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố lòng tin của người dân, doanh nghiệp vào năng lực điều hành của NHNN", Thủ tướng nêu rõ.

NHNN cần phải lượng hóa và thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, theo đó cập nhật các giải pháp điều hành các công cụ chính sách tiền tệ: Lãi suất, tỉ giá, cung tiền, thanh khoản, tín dụng với kịch bản cụ thể; xác định ngưỡng cảnh báo; phản ứng chính sách phải kịp thời, nhanh, hiệu quả, đề xuất chính sách phải cụ thể, các giải pháp điều hành phải linh hoạt, chủ động, hài hòa, đúng thời điểm, đúng liều lượng; chủ động điều chỉnh cường độ, liều lượng và thời điểm sử dụng các công cụ chính sách thuộc thẩm quyền để phát huy tối đa hiệu quả, phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra.

Thủ tướng nêu rõ, đây là nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện năng lực và bản lĩnh điều hành của NHNN trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; NHNN cần phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp điều hành chủ động, sáng tạo, hiện đại và quyết liệt. Đồng thời, các tổ chức tín dụng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chỉ đạo điều hành của NHNN.

Yêu cầu điều hành chính sách lãi suất, tỷ giá, tín dụng chủ động, linh hoạt, an toàn, hiệu quả theo đúng mục tiêu, Thủ tướng nêu rõ trong điều hành kinh tế vĩ mô vừa qua, Chính phủ chủ yếu sử dụng chính sách tài khóa (giảm, giãn thuế, phí), đồng thời quyết liệt cắt giảm thủ tục, thời gian thực hiện, chi phí tuân thủ cho nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp, trong đó có các ngân hàng, không gây sức ép lên NHNN và hệ thống ngân hàng về tín dụng, lãi suất. NHNN và hệ thống ngân hàng cần hành động với tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt hơn nữa trong huy động nguồn lực cho tăng trưởng trên nền tảng ổn định vĩ mô, đặc biệt phải chia sẻ trách nhiệm với người dân, doanh nghiệp thông qua các biện pháp cụ thể về ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực, phục vụ tăng trưởng và kiểm soát chặt chẽ rủi ro.

NHNN duy trì các mức lãi suất điều hành và tăng cường cung ứng thanh khoản cho thị trường, qua đó hỗ trợ các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp; điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ và linh hoạt can thiệp thị trường nhằm ổn định thị trường ngoại tệ. Tiếp tục quản lý chặt chẽ thị trường vàng. Các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm thực chất lãi suất cho vay.

Về tín dụng, NHNN điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu năm 2026, nhưng không coi đây là "trần cứng" trong mọi thời điểm; việc điều hành phải chủ động, linh hoạt theo diễn biến thực tế, bảo đảm vốn phải đến đúng lĩnh vực, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng mục đích với chi phí hợp lý. Tập trung tín dụng vào sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, hạ tầng thiết yếu, các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng…

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tổng rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, hoàn thiện thể chế về tiền tệ, ngân hàng; chủ động phối hợp các Bộ, cơ quan, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, ngân hàng đề xuất cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực như phát triển thị trường vốn, trái phiếu doanh nghiệp, các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế.

NHNN phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để tiếp thu, hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NHNN Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng tại Kỳ họp tháng 8/2026; bảo đảm ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn ngay khi Luật có hiệu lực, không để khoảng trống pháp lý. Các tổ chức tín dụng chủ động phản ánh vướng mắc, tích cực tham gia trong quá trình xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý.

Thủ tướng yêu cầu NHNN tập trung hoàn thiện đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành trong tháng 8/2026. Khẩn trương đổi mới mạnh mẽ phương thức thanh tra, giám sát; tăng cường giám sát từ sớm, từ xa, cảnh báo sớm và thanh tra chuyên đề; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng cảnh báo, có phương án chủ động khắc phục, xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động ngân hàng, đảm bảo an toàn hệ thống, đặc biệt là về sở hữu, cấp tín dụng, quản lý vốn vay, chấp hành các quy định về an toàn hoạt động. Thực hiện tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước. Các tổ chức tín dụng cần tập trung nâng cao năng lực quản trị, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, nâng cao năng lực tài chính, chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Cùng với đó, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật và hoạt động liên tục của hệ thống công nghệ thông tin, hoạt động thanh toán. Thủ tướng cũng đề nghị NHNN và các tổ chức tín dụng cần tiếp tục đóng góp tích cực, có trách nhiệm hơn nữa cho công tác bảo đảm an sinh xã hội; đổi mới công tác truyền thông theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, cung cấp thông tin chính xác, trên cơ sở khoa học.

Thủ tướng cũng cho ý kiến về các đề xuất, kiến nghị tại cuộc làm việc và chỉ đạo các nhiệm vụ của các bộ ngành, địa phương, trong đó Bộ Tài chính thực hiện hiệu quả, đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao về cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại tại Quyết định số 1413/QĐ-TTg ngày 27/7/2026); triển khai các giải pháp phát triển thị trường vốn để cung ứng vốn cho nền kinh tế trong trung và dài hạn; thực hiện có hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất trong năm 2026, vấn đề hoàn thuế VAT để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; xây dựng các sản phẩm tài chính và sớm đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào vận hành an toàn, minh bạch, hiệu quả, có sức cạnh tranh quốc tế; nghiên cứu tham mưu tăng huy động nguồn vốn quốc tế, bao gồm vốn ODA, vay song phương, phát hành trái phiếu quốc tế với thời hạn, lãi suất phù hợp, tạo thêm nguồn lực cho phát triển KTXH.

Các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với NHNN, nhất là trong hoàn thiện thể chế; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, phòng, chống và xử lý nghiêm tội phạm, gian lận, vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, góp phần khơi thông nguồn lực, bảo đảm thị trường tài chính, tiền tệ hoạt động an toàn, minh bạch, ổn định, bền vững.

Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra đối với ngành ngân hàng trong năm 2026 và thời gian tới là rất nặng nề nhưng vô cùng quan trọng, Thủ tướng nêu rõ, lãnh đạo Chính phủ tin tưởng rằng với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, đổi mới mạnh mẽ trong tư duy, hành động, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, trọng trách được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó./.