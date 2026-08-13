MSB tuổi 35 và cách đặc biệt để tôn vinh những người làm nên di sản

Từ "Trang vàng Di sản" ghi tên 8.000 cán bộ nhân viên, màn diễu hành của 6.000 người, chương trình nghệ thuật đầy cảm xúc đến khoảnh khắc hàng nghìn người cùng đặt tay lên trái tim, MSB đã mang lại một dấu ấn khác biệt.

MSB đã lựa chọn kể câu chuyện 35 năm bằng chính những con người đã và đang tạo nên hành trình ấy.

Tại M-Festival miền Bắc, 6.000 cán bộ nhân viên (CBNV) đã cùng hội tụ trong điểm kết của chuỗi hoạt động kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB). Trước đó, hành trình đã đi qua Đà Nẵng và TP.HCM, kết nối 2.000 MSBer trên cả nước.

Xuyên suốt M-Festival là ý niệm về một "Bản giao hưởng Di sản", nơi mỗi CBNV là một nốt nhạc góp phần tạo nên những giai điệu vươn tầm cho MSB. Vì thế, "sân khấu" lớn nhất của sự kiện được dành cho con người - để mỗi CBNV không chỉ dự sinh nhật ngân hàng, mà nhìn thấy chính mình trong hành trình di sản ấy.

Khi 8.000 cái tên trở thành "di sản"

Ngay từ khi bước vào M-Festival, CBNV được dẫn vào một hành trình mà ở đó lịch sử 35 năm không chỉ hiện diện bằng những con số.

Trên Con đường Di sản, các dấu mốc từ những ngày đầu thành lập đến những giai đoạn chuyển mình của MSB được tái hiện sáng tạo trên dòng thời gian. Những bức ảnh cũ, những câu chuyện quen thuộc khiến lịch sử của một tổ chức lớn trở thành ký ức gần gũi của từng người: có người dừng lại trước một thời điểm mình từng trải qua, có người tìm thấy hình ảnh của những đồng nghiệp đã đồng hành trong một giai đoạn đáng nhớ.

Nhưng một trong những điểm chạm tạo nhiều cảm xúc nhất lại là Trang vàng Di sản. Thay vì chỉ ghi danh những cá nhân tiêu biểu, MSB đưa tên của 8.000 CBNV 3 miền lên "trang vàng" theo năm tháng gắn bó. Giữa hàng nghìn cái tên, mỗi người có thể tìm thấy mình, đồng đội và những người từng sát cánh qua nhiều chặng đường.

Mỗi cái tên là một hành trình, hàng nghìn cái tên cùng kể nên câu chuyện 35 năm MSB - được viết bằng thời gian, tâm huyết và thanh xuân của nhiều thế hệ. Trang vàng Di sản vì thế không chỉ là nơi lưu danh, mà còn để mỗi CBNV nhìn thấy chính mình trong bản giao hưởng di sản đã và đang được viết tiếp.

6.000 CBNV bước vào "sân khấu" của chính mình

Nếu không gian di sản đưa CBNV tìm lại mình trong hành trình đã qua, thì màn diễu hành "Tinh hoa Di sản" lại để họ trực tiếp kể câu chuyện về MSB hôm nay.

Hàng nghìn nhân viên cùng bước xuống sân vận động PVF trong những đội hình được dàn dựng quy mô, trình diễn sáng tạo, tạo nên bức tranh rực rỡ sắc màu. Không đơn thuần là một màn đồng diễn, mỗi đơn vị mang tới một câu chuyện về công việc và vai trò của mình: từ những người ở hậu phương bền bỉ giữ cho từng nhịp vận hành thông suốt, bảo vệ an toàn và niềm tin, đến đội ngũ nơi tiền tuyến trực tiếp kết nối và chinh phục khách hàng và cả những người mở đường tương lai bằng chiến lược, công nghệ và kết nối MSB với thế giới.

Hàng nghìn con người trong sắc áo đỏ cam, mỗi người một vị trí, một "thanh âm" riêng nhưng cùng chung nhịp bước, hòa nên sức mạnh của con người MSB: vững vàng từ nội lực, tận tâm đồng hành cùng khách hàng và chung khát vọng vươn tầm cùng đất nước.

35 năm được kể bằng câu chuyện của những thế hệ

Tinh thần tôn vinh con người được đẩy lên cao trong "Hành trình MSB 35" - tiết mục nghệ thuật với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ và CBNV, kết hợp âm nhạc, vũ đạo cùng hiệu ứng sân khấu công phu.

Thay vì kể lịch sử bằng những cột mốc và thành tựu, tiết mục đưa khán giả đi qua 35 năm bằng câu chuyện của những thế hệ đã làm nên MSB: Từ những người đặt nền móng, những người bền bỉ đi qua các chặng đường chuyển mình, thử thách, đến người trẻ đang tiếp tục hành trình hôm nay. Những lát cắt chân thực và sống động khiến nhiều MSBer như gặp lại một thời mình đã đi qua, những đồng nghiệp từng sát cánh và cả một phần câu chuyện của chính mình. 35 năm vì thế không chỉ được nhìn lại, mà được sống lại bằng ký ức, nỗ lực, niềm tin và sự tiếp nối của con người.

"Hành trình MSB 35" không chỉ là một tiết mục nghệ thuật, mà còn là lời tri ân dành cho những thế hệ đã tạo nên di sản, đồng thời trao niềm tin và cảm hứng để những người MSB hôm nay tiếp tục viết nên hành trình mới vươn tầm.

Âm nhạc cũng tôn vinh con người

Mạch cảm xúc tiếp tục thăng hoa trong đêm nhạc "Vươn tầm di sản" với Lam Trường, Trúc Nhân và Quang Hùng MasterD. Không đơn thuần là những màn trình diễn, chương trình được xây dựng thành hành trình âm nhạc tôn vinh tinh thần vươn tầm của người MSB.

Ba thế hệ nghệ sĩ mang ba sắc màu nối tiếp: Lam Trường gợi nhắc ký ức và những giá trị được trao truyền; Trúc Nhân đại diện cho tinh thần không ngừng làm mới mình nhưng vẫn giữ bản sắc Việt; Quang Hùng MasterD - "Đại sứ Vươn tầm MSB" mang năng lượng trẻ và khát vọng tự tin bước ra thế giới. Những ca khúc chạm tới đủ thế hệ 7x, 8x, 9x… hay gen Z, âm nhạc đã kết nối thanh xuân của nhiều thế hệ. Những nốt nhạc riêng gặp nhau trong một giai điệu chung, khoảng cách dường như được xóa nhòa, chỉ còn lại niềm tự hào và cảm xúc của những người MSB.

Nghi thức sinh nhật chạm đến trái tim

Cao trào của sự kiện nằm trong một khoảnh khắc riêng có mà MSB tri ân CBNV: 6.000 người cùng đặt tay lên trái tim trong nền nhạc "Cảm ơn người đã thức cùng tôi", câu nói "MSB tự hào có bạn" vang lên cùng những lời cảm ơn chân thành, đã khiến cả sân vận động cùng lắng lại.

MSB không chỉ vinh danh cá nhân xuất sắc, mà dành lời tri ân xúc động nhất đến tất cả những người MSB đang có mặt - mỗi người bằng những đóng góp nhỏ đã cùng tạo nên MSB hôm nay.

Đó cũng là giây phút để mỗi MSBer tự hào nhìn lại hành trình của chính mình: Những năm tháng đã gắn bó, những khó khăn đã vượt qua và cả những nỗ lực đôi khi rất thầm lặng.

Tất cả tạo thành khoảnh khắc khó quên nhất của M-Festival - khi mỗi CBNV không chỉ được gọi tên, mà thực sự cảm nhận mình được trân trọng trong hành trình 35 năm của MSB.

Và điều đó làm nên sự khác biệt trong cách tổ chức lễ kỷ niệm: thay vì để CBNV chúc mừng ngân hàng, MSB dành ngày sinh nhật của mình để nói lời cảm ơn với những người đã cùng làm nên hành trình ấy.

35 năm có thể được kể bằng những cột mốc và thành tựu, nhưng M-Festival lựa chọn kể về con người - những thế hệ đã đặt nền móng, những người đang bền bỉ tiếp nối và những người sẽ viết tiếp tương lai. Mỗi hành trình riêng đã cùng làm nên "Bản giao hưởng Di sản" của MSB - một di sản không dừng lại ở những gì đã có, mà tiếp tục được trao truyền và bồi đắp qua từng thế hệ. Đó cũng là cách MSB "Vươn tầm từ di sản": Trân trọng những con người đã làm nên hôm nay, để cùng nhau viết tiếp một tương lai vươn tầm.