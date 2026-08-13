Người dân gửi hơn 11 triệu tỷ đồng vào ngân hàng

Tiền gửi dân cư tăng 7,1% so với cuối năm 2025. Trong khi đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt 6,37 triệu tỷ đồng, tăng 3,09%, sau khi giảm trong 5 tháng đầu năm. Diễn biến này cho thấy cung tiền đã cải thiện, song chênh lệch giữa huy động và cho vay vẫn còn lớn. Việc tiền gửi dân cư tiếp tục lập kỷ lục cho thấy xu hướng ưu tiên sự an toàn và ổn định của dòng tiền nhàn rỗi. Đây cũng là nguồn vốn quan trọng để các ngân hàng có thêm nguồn lực cho hoạt động tín dụng, phục vụ sản xuất kinh doanh và nền kinh tế.

Nhìn vào báo cáo tài chính của 30 ngân hàng cho thấy, trong nửa đầu năm, tiền gửi có kỳ hạn tăng khoảng 7%, chiếm hơn 80% tổng số dư tiền gửi khách hàng. Trong đó, 4 ngân hàng thương mại Nhà nước (Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank) chiếm tới hơn một nửa tiền gửi nhờ lợi thế mạng lưới trải rộng. Tuy nhiên, sức bật lại thuộc về nhóm ngân hàng tư nhân tầm trung, trong đó HDBank và VPBank là hai nhà băng tăng trưởng tiền gửi mạnh nhất ở nhóm ngân hàng TMCP lớn và tầm trung. Dù cung tiền cải thiện đáng kể trong những tháng gần đây, song ngân hàng vẫn đối mặt áp lực thanh khoản khi tăng trưởng tín dụng bỏ xa huy động.

Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và hệ thống các tổ chức tín dụng về tình hình lãi suất, tín dụng, tỷ giá, an toàn hệ thống, công tác phòng, chống tội phạm và tội phạm mạng… Các ngân hàng nêu khó khăn, vướng mắc, bao gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ quan trong quá trình hoạt động. Đồng thời, ngân hàng đề xuất kiến nghị, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô. Trước đó, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và NHNN, một loạt ngân hàng đã thông báo cắt giảm lãi suất và tung ra các gói ưu đãi với lãi suất thấp hơn 0,5%-2% với lãi suất bình quân đang áp dụng hiện hành.



