Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều 13/8 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm so với buổi sáng

Cập nhật lúc 15h ngày 13/8, giá vàng trong nước đã điều chỉnh so với mức cao buổi sáng, đặc biệt ở phân khúc vàng nhẫn. Trong khi đó, nếu so với cuối phiên hôm trước, vàng miếng vẫn có xu hướng tăng, còn vàng nhẫn diễn biến trái chiều.

Cụ thể, với vàng nhẫn, SJC giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với buổi sáng, từ 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng xuống 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 140,6 - 144,2 triệu đồng/lượng. DOJI giảm mạnh hơn, 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, còn 141,2 - 145,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức cao buổi sáng, xuống 141,4 - 145,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 600.000 đồng/lượng, còn 141,2 - 145,2 triệu đồng/lượng.

Như vậy, đến 15h, giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát là 145,4 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu, trong khi SJC có giá bán thấp nhất ở 143,8 triệu đồng/lượng, chênh 1,6 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng, cả 5 thương hiệu đều giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với buổi sáng. Giá vàng miếng tại tất cả các thương hiệu hiện phổ biến ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng.

15h Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 140,8 143,8 141,3 144,3 PNJ 140,6 144,2 141,3 144,3 DOJI 141,2 145,2 141,3 144,3 Bảo Tín Minh Châu 141,4 145,4 141,3 144,3 Bảo Tín Mạnh Hải 141,2 145,2 141,3 144,3

Trên thị trường quốc tế , giá vàng thế giới giao ngay hiện dao động quanh 4.366 USD/ounce, giảm gần 1% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng 0,92% trong phiên giao dịch hôm qua.

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Cập nhật lúc 9h15 ngày 13/8, giá vàng trong nước đồng loạt tăng so với cuối phiên hôm trước.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên mua - bán tại 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán, lên 140,9 - 144,5 triệu đồng/lượng. DOJI tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 142 - 146 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá vàng nhẫn ở 142 - 146 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 141,8 - 145,8 triệu đồng/lượng.

Với vàng miếng, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 141,6 - 144,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh hơn, 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên cùng mức 141,6 - 144,6 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn thấp nhất là 140,9 triệu đồng/lượng tại PNJ, trong khi DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng cao nhất ở 142 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, SJC thấp nhất với 144,1 triệu đồng/lượng, còn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cao nhất ở 146 triệu đồng/lượng.

9h15 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 141,1 144,1 141,6 144,6 PNJ 140,9 144,5 141,6 144,6 DOJI 142 146 141,6 144,6 Bảo Tín Minh Châu 142 146 141,6 144,6 Bảo Tín Mạnh Hải 141,8 145,8 141,6 144,6

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Giá vàng trong nước mở đầu phiên sáng 13/8 duy trì ổn định so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được mua - bán ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch mua – bán ở 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng, PNJ ở 140,5 - 144,2 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu tiếp tục có giá cao nhất trong nhóm khảo sát, ở 142 - 146 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chênh lệch giữa giá mua vàng nhẫn cao nhất và thấp nhất là 1,5 triệu đồng/lượng, trong khi khoảng cách ở chiều bán ra lên tới 2,2 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 140,8 143,8 141,3 144,3 PNJ 140,5 144,2 141,3 144,3 DOJI 141,5 145,5 141,3 144,3 Bảo Tín Minh Châu 142 146 140,8 143,8 Bảo Tín Mạnh Hải 141,5 145,5 141,3 144,3

Trên thị trường quốc tế , giá vàng thế giới giao ngay đầu phiên sáng dao động quanh 4.420 USD/ounce, tăng gần 0,3% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng 0,92% trong phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tháng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ phù hợp với dự báo, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 9.

Lạm phát tiêu dùng của Mỹ tăng nhẹ trong tháng 7, qua đó có thể làm suy yếu lập luận ủng hộ việc Fed tăng lãi suất vào tháng tới. Chỉ số này tăng 0,1% trong tháng trước, đúng với dự báo, sau khi giảm 0,4% trong tháng 6.

“Dữ liệu CPI khá khả quan. Cao hơn tháng trước, nhưng phù hợp với dự báo, cùng với đồng đô la yếu hơn và các yếu tố kỹ thuật khác đã giúp giá vàng tăng theo”, ông Edward Meir, nhà phân tích tại Marex, cho biết.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện dự báo khoảng 40% khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9, giảm từ mức 46% trước khi dữ liệu lạm phát được công bố.

Ngày 29/7, Fed giữ nguyên lãi suất chính sách chuẩn trong khoảng 3,50% - 3,75%, dù 3 trong số 12 nhà hoạch định chính sách có quyền bỏ phiếu phản đối quyết định này và ủng hộ việc tăng lãi suất.

Môi trường lãi suất cao có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của vàng, một loại tài sản không sinh lời.

Sau dữ liệu CPI, sự chú ý của thị trường chuyển sang chỉ số giá sản xuất (PPI), dự kiến được công bố vào thứ Năm.

Trong khi đó, Mỹ và lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, đã ghi nhận các cuộc tấn công riêng biệt nhằm vào tàu thuyền trong ngày thứ Ba, trong bối cảnh triển vọng chấm dứt cuộc chiến với Iran dường như ngày càng mờ nhạt.

“Việc nối lại các cuộc xung đột có thể khiến giá dầu tăng trở lại lên mức 100 USD/thùng, trong trường hợp đó, lãi suất có thể tăng lên và giá vàng có thể gặp khó khăn”, ông Meir nhận định.