Lãi suất ngân hàng 12/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại 35 ngân hàng ngày 12/8, nhóm ngân hàng có lãi suất cao tiếp tục duy trì khoảng cách đáng kể so với mặt bằng chung. Đáng chú ý, VCBNeo đã có bước nhảy đáng kể về lãi suất, trở thành một trong hai ngân hàng dẫn đầu thị trường ở kỳ hạn 12 tháng.

VCBNeo bất ngờ vươn lên dẫn đầu

Ở kỳ hạn 12 tháng, ACB và VCBNeo cùng niêm yết mức cao nhất 7,8%/năm .

Trong đó, ACB áp dụng lãi suất 7,6%/năm ở kỳ hạn 6 tháng và 7,7%/năm ở kỳ hạn 9 tháng.

VCBNeo thậm chí niêm yết 7,5%/năm cho cả kỳ hạn 6 và 9 tháng, đồng thời áp dụng 7,8%/năm cho kỳ hạn 18 tháng. Như vậy, VCBNeo hiện là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất tại kỳ hạn 18 tháng trong bảng khảo sát.

Đứng sau nhóm dẫn đầu là LPBank và Saigonbank , cùng niêm yết 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. LPBank áp dụng thêm mức 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,15%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Bac A Bank đứng tiếp theo với 7,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm có lãi suất 7%/năm gồm MBV, PGBank và VIB . Như vậy, tính từ mức 7%/năm trở lên, thị trường hiện có 8 ngân hàng .

Big4 vẫn giữ mức 6,8%/năm

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng; 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Mức 6,8%/năm cũng được MSB áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng.

Trong khi đó, BVBank và OCB cùng niêm yết 6,9%/năm. Techcombank áp dụng 6,75%/năm, còn Nam A Bank và Sacombank cùng ở mức 6,6%/năm.

MB, SHB, VPBank đang niêm yết lãi suất bao nhiêu?

Trong nhóm ngân hàng thương mại lớn, Sacombank niêm yết lãi suất 12 tháng ở mức 6,6%/năm , SHB ở mức 6,5%/năm , còn MB áp dụng 6,35%/năm .

Đáng chú ý, VPBank hiện niêm yết 6,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Trước đó, ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất ở nhóm kỳ hạn 6-13 tháng trên kênh Online.

NCB áp dụng 6,4%/năm, trong khi ABBank và TPBank cùng ở mức 6,25%/năm.

Nhóm Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Chênh lệch lãi suất lên tới 4,1 điểm phần trăm

Ở nhóm cuối bảng, PVcomBank niêm yết 5,6%/năm; GPBank và KienlongBank lần lượt ở mức 5,55% và 5,5%/năm.

Eximbank và HDBank cùng áp dụng 5,3%/năm , trong khi SeABank niêm yết 5%/năm .

SCB tiếp tục có mức lãi suất thấp nhất trong bảng khảo sát, ở 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất tại kỳ hạn 12 tháng lên tới 4,1 điểm phần trăm , từ 7,8%/năm tại ACB và VCBNeo xuống 3,7%/năm tại SCB.

Lưu ý: Các mức trên là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại thời điểm ngày 12/8/2026 , không phải lãi suất áp dụng cho mọi khoản tiền gửi. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo số tiền, kỳ hạn, kênh gửi, chương trình ưu đãi và chính sách của từng ngân hàng.