Dòng vốn ngân hàng tiếp sức cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Động thái này cho thấy vai trò tiên phong, chủ động của hệ thống ngân hàng trong việc mở rộng khả năng tiếp cận vốn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Qua đó, dòng vốn ngân hàng được kỳ vọng tiếp tục khơi thông các nguồn lực cho nền kinh tế, góp phần tạo thêm động lực để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.

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Dòng vốn mới cho các động lực tăng trưởng

Từ đầu năm đến nay, nỗ lực của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) trong việc thúc đẩy tín dụng cho nền kinh tế đã cho thấy những kết quả rõ nét.

Số liệu được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng, diễn ra ngày 10/8 cho biết, tính đến ngày 31/7/2026, dư nợ toàn nền kinh tế đạt gần 20,3 triệu tỷ đồng, tăng 8,98% so với cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp đạt trên 10,7 triệu tỷ đồng, chiếm 53,4% dư nợ toàn nền kinh tế.

Trong bối cảnh tín dụng tiếp tục tăng và nhu cầu vốn của khu vực sản xuất, kinh doanh ở mức cao, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, các ngân hàng thương mại, đặc biệt là nhóm NHTM nhà nước đã chủ động tiết giảm chi phí để triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi.

Đáng chú ý, nhằm thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các ngân hàng thương mại nhà nước, phát huy vai trò tiên phong, chủ động tiết giảm chi phí, cân đối nguồn lực để triển khai các chương trình, sản phẩm, gói tín dụng ưu đãi, đồng hành, chia sẻ cùng người dân, doanh nghiệp, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 phấn đấu ở mức hai con số, nhóm ngân hàng Big4 vừa công bố các gói vay với tổng quy mô 220.000 tỷ đồng, dành cho các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế và các doanh nghiệp nhỏ và vừa, với lãi suất thấp hơn từ 1-2% so với mặt bằng chung, áp dụng từ tháng 8/2026 và kéo dài đến hết năm 2028.

Theo đó, Agribank là ngân hàng có quy mô gói tín dụng ưu đãi lớn nhất, lên tới 70.000 tỷ đồng, với lãi suất ưu đãi giảm từ 1%–2%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn.

BIDV, Vietcombank, VietinBank đồng loạt triển khai chương trình với quy mô 50.000 tỷ đồng trên toàn hệ thống, áp dụng từ tháng 8/2026 đến hết tháng 12/2028, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với lãi suất bình quân cùng kỳ hạn hiện hành.

Điểm chung của cả 4 chương trình là tập trung vào nhóm DNNVV và các lĩnh vực được xác định là động lực tăng trưởng của nền kinh tế như nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, chế biến, chế tạo và các dự án xanh. Đây là những lĩnh vực được xác định có vai trò quan trọng trong việc tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.

Cùng với ưu đãi về lãi suất, các ngân hàng Big4 cũng cam kết tinh gọn thủ tục, quy trình, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Việc triển khai chương trình tín dụng với tổng quy mô 220.000 tỷ đồng diễn ra trong bối cảnh NHNN đồng thời sử dụng nhiều công cụ điều hành nhằm tạo thêm dư địa tín dụng cho hệ thống ngân hàng, trong đó có điều chỉnh tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn lên mức 30–40% và điều chỉnh tỷ lệ tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại lên 50%...

Song song với đó, NHNN tiếp tục chỉ đạo các NHTM ưu tiên cấp tín dụng cho những ngành, lĩnh vực trọng điểm theo chủ trương của Chính phủ.

Một số chương trình đã ghi nhận kết quả đáng chú ý. Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản có doanh số giải ngân lũy kế gần 230.000 tỷ đồng; chương trình cho vay liên kết đạt 122% quy mô đăng ký, với 83.000 khách hàng vay vốn. Chương trình cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp theo Quyết định 1490/QĐ-TTg đạt doanh số giải ngân lũy kế 4.500 tỷ đồng; chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Quyết định 33/NQ-CP đạt 13.665 tỷ đồng; chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng lưới điện, giao thông thuộc khung hạ tầng chiến lược đạt doanh số giải ngân khoảng 12.000 tỷ đồng.

Bên cạnh các giải pháp về tín dụng, NHNN tiếp tục giữ nguyên lãi suất điều hành, bảo đảm thanh khoản cho thị trường liên ngân hàng thông qua nghiệp vụ thị trường mở hàng ngày, đồng thời điều hành tỷ giá linh hoạt nhằm giảm thiểu tác động từ các cú sốc bên ngoài.

Phát triển đồng bộ thị trường tài chính để giảm phụ thuộc vào dòng vốn ngân hàng

Việc các ngân hàng đồng loạt triển khai những gói tín dụng ưu đãi quy mô lớn với lãi suất thấp hơn mặt bằng chung diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, áp lực lạm phát toàn cầu chưa hoàn toàn hạ nhiệt, trong khi lãi suất huy động trong nước có xu hướng nhích lên, tạo áp lực đối với lãi suất cho vay.

Trong bối cảnh đó, để vừa góp phần giữ ổn định kinh tế vĩ mô, vừa tạo dư địa hỗ trợ doanh nghiệp thông qua chi phí vốn hợp lý, NHNN đã phối hợp đồng bộ giữa điều hành chính sách tiền tệ với các chính sách liên quan của các bộ ngành, cùng nỗ lực của toàn hệ thống ngân hàng.

NHNN đã chủ động, linh hoạt trong điều tiết chính sách tiền tệ, cân đối giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát, qua đó, tạo điều kiện để mặt bằng lãi suất cho vay không bị cuốn theo đà tăng của chi phí huy động.

Về phía các TCTD, các ngân hàng đã chủ động cắt giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số trong vận hành và cung ứng dịch vụ, nâng cao năng suất lao động và rút ngắn các khâu trung gian. Đây là những yếu tố tạo thêm dư địa để ngân hàng giảm chi phí cung ứng vốn, qua đó hỗ trợ khách hàng tiếp cận tín dụng với mức lãi suất hợp lý hơn mà vẫn bảo đảm an toàn và hiệu quả hoạt động.

Nhờ sự điều hành chủ động, linh hoạt, phù hợp với diễn biến lạm phát, tỷ giá và các cân đối vĩ mô của NHNN, mặt bằng lãi suất cho vay thời gian qua đã có điều kiện được kéo giảm. Các TCTD cũng triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, mở rộng tín dụng và tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, qua đó đưa dòng vốn đến gần hơn với nhu cầu thực của nền kinh tế.

Tuy nhiên, trong bối cảnh phấn đấu tăng trưởng hai con số, yêu cầu đặt ra không thể chỉ dồn lên vai hệ thống ngân hàng. Tín dụng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi cùng sự phát triển đồng bộ của thị trường vốn, năng lực quản trị và sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng ngày 10/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo, ngân hàng không thể và cũng không nên là nguồn vốn duy nhất của nền kinh tế.

Với tinh thần đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với NHNN và các bộ, ngành liên quan phát triển lành mạnh thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, thị trường tài chính quốc tế, các quỹ đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp có thêm kênh huy động vốn phù hợp. Các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp lớn có nhu cầu đầu tư dài hạn cần chủ động đa dạng hóa nguồn vốn huy động, giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Phó Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, đề cao tinh thần tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, minh bạch thông tin và sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả. Uy tín tín dụng không chỉ là điều kiện tiếp cận vốn trong hiện tại mà còn là tài sản vô hình có giá trị đối với sự phát triển lâu dài của mỗi doanh nghiệp.