Ngày 12/8: Tỷ giá trung tâm tăng 23 đồng

Với biên độ ±5%, tỷ giá trần được phép giao dịch là 26.816 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 24.262 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) sáng nay ở mức 24.313 - 26.765 VND/USD (mua vào – bán ra).

Trong khi đó, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh theo xu hướng giảm ở cả hai chiều mua vào bán ra so với phiên ngày 11/8.

Cụ thể, tại thời điểm 9h00, tỷ giá USD/VND tại Vietcombank được niêm yết ở mức 25.910 - 26.320 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 30 đồng chiều mua và chiều bán so với phiên ngày 11/8.

Tại BIDV, giá mua - bán đồng USD được niêm yết ở mức 25.940- 26.320 VND/USD, giảm 30 đồng chiều mua và chiều bán so với phiên ngày 11/8.

Hiện, giá mua thấp nhất ở mức 25.880 VND/USD (tại VietinBank), giá mua cao nhất ở mức 25.940 VND/USD (tại BIDV và Sacombank). Giá bán thấp nhất ở mức 26.300 VND/USD (tại ACB), giá bán cao nhất ở mức 26.330 VND/USD (tại Techcombank).

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch phổ biến quanh mức 26.220-26.285 đồng/USD, đi ngang chiều mua và chiều bán so với phiên trước.

Thời điểm 9h00 (ngày 12/8, giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt, ở mức 99,85 điểm, tăng 0,03 điểm so với đóng cửa phiên giao dịch trước đó.

Nguồn: MarketWatch

Đồng USD ghi nhận mức tăng khiêm tốn khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho các số liệu lạm phát quan trọng, vốn có khả năng ảnh hưởng đến động thái chính sách tiếp theo của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay, tiếp theo là dữ liệu lạm phát sản xuất vào thứ Năm. Thị trường vẫn chia rẽ về việc liệu FED có tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 9 sau khi giữ nguyên lãi suất trong tháng 7 hay không, với giá dầu tăng cao củng cố quan điểm thắt chặt chính sách tiền tệ.