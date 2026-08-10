Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 10/8 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải

Giá vàng trong nước khép lại phiên 10/8 với diễn biến trái chiều. Vàng miếng tại các thương hiệu trong nhóm khảo sát đồng loạt tăng nhẹ, trong khi vàng nhẫn diễn biến phân hóa.

Cụ thể, vàng miếng SJC, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng chốt phiên ở mức 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước. PNJ niêm yết giá mua - bán ở mức 141 - 144,1 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu giữ giá mua ở 141 triệu đồng/lượng nhưng tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán, lên 145 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng. PNJ giữ nguyên giá mua 140 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán tăng 100.000 đồng/lượng lên 144 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, DOJI giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 140,2 - 144,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng, còn 141 - 145 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 140,5 - 144,5 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn thấp nhất là 140 triệu đồng/lượng tại PNJ, trong khi cao nhất là 141 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu, chênh 1 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, SJC thấp nhất với 143,6 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu cao nhất ở 145 triệu đồng/lượng, chênh 1,4 triệu đồng/lượng.

Kết phiên Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC SJC 140,6 143,6 141,1 144,1 PNJ 140 144 141 144,1 DOJI 140,2 144,2 141,1 144,1 Bảo Tín Minh Châu 141 145 141 145 Bảo Tín Mạnh Hải 140,5 144,5 141,1 144,1

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay cuối phiên chiều dao động quanh 4.334 USD/ounce, giảm 0,15% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng hơn 7,3% trong tuần giao dịch vừa qua.

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Cập nhật lúc 13h50 ngày 10/8, giá vàng trong nước diễn biến trái chiều so với cuối tuần trước. Trong khi vàng miếng tại các doanh nghiệp trong nhóm khảo sát đồng loạt tăng nhẹ 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, giá vàng nhẫn lại phân hóa, với mức giảm mạnh nhất lên tới 1 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng, SJC, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. PNJ giao dịch ở mức 141 - 144,1 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Riêng Bảo Tín Minh Châu niêm yết 141 - 145 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Đối với vàng nhẫn, SJC tăng nhẹ 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng. PNJ gần như đi ngang, với giá mua vào giữ ở 140 triệu đồng/lượng và bán ra tăng 100.000 đồng/lượng lên 144 triệu đồng/lượng.

Ở chiều ngược lại, DOJI giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 140,2 - 144,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng, còn 141 - 145 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải giảm 900.000 đồng/lượng, xuống 140,3 - 144,3 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất hiện là 141 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu, trong khi thấp nhất là 140 triệu đồng/lượng tại PNJ, chênh 1 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, Bảo Tín Minh Châu cao nhất với 145 triệu đồng/lượng, còn SJC thấp nhất ở 143,6 triệu đồng/lượng, chênh 1,4 triệu đồng/lượng.

13h50 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 140,6 143,6 141,1 144,1 PNJ 140 144 141 144,1 DOJI 140,2 144,2 141,1 144,1 Bảo Tín Minh Châu 141 145 141 145 Bảo Tín Mạnh Hải 140,3 144,3 141,1 144,1

Trên thị trường quốc tế , giá vàng thế giới giao ngay đầu phiên chiều dao động quanh 4.354 USD/ounce, tăng 0,3% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng hơn 7,3% trong tuần giao dịch vừa qua.

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Cập nhật lúc 10h30, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt điều chỉnh giảm giá so với đầu phiên sáng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu phiên.

Đối với vàng nhẫn, SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch, xuống còn 140 - 143 triệu đồng/lượng. PNJ cũng giảm 500.000 đồng/lượng, niêm yết 139,5 - 143,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh mạnh hơn khi cùng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 140,2 - 144,2 triệu đồng/lượng.

So với đầu phiên, khoảng cách giá vàng nhẫn giữa các thương hiệu đã được thu hẹp. Trong nhóm khảo sát, giá mua vào thấp nhất là 139,5 triệu đồng/lượng tại PNJ, trong khi DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết cao nhất ở mức 140,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch 700.000 đồng/lượng. Ở chiều bán ra, mức thấp nhất là 143 triệu đồng/lượng tại SJC và cao nhất là 144,2 triệu đồng/lượng tại DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, chênh lệch 1,2 triệu đồng/lượng.

10h30 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 140 143 140,5 143,5 PNJ 139,5 143,4 140,5 143,5 DOJI 140,2 144,2 140,5 143,5 Bảo Tín Mạnh Hải 140,2 144,2 140,5 143,5

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Giá vàng trong nước mở đầu phiên giao dịch sáng 10/8 duy trì ở vùng cao sau tuần tăng tương đối mạnh trước đó. Giá vàng miếng SJC tại cả 5 doanh nghiệp lớn trong nhóm khảo sát cùng được niêm yết ở mức 141 - 144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch ở mua – bán ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, PNJ ở 140 - 143,9 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết 141,2 - 145,2 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu có giá cao nhất nhóm khảo sát với 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, trong nhóm khảo sát, chênh lệch giá mua vàng nhẫn cao nhất và thấp nhất là 1,5 triệu đồng/lượng, còn ở chiều bán ra là 2 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 140,5 143,5 141 144 PNJ 140 143,9 141 144 DOJI 141,2 145,2 141 144 Bảo Tín Minh Châu 141,5 145,5 141 144 Bảo Tín Mạnh Hải 141,2 145,2 141 144

Trên thị trường quốc tế , giá vàng thế giới giao ngay đầu phiên sáng dao động quanh 4.339 USD/ounce đi ngang so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng hơn 7,3% trong tuần giao dịch vừa qua.

Giá vàng vừa trải qua tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 1, với mức tăng gần 300 USD/ounce. Trong phiên 7/8, kim loại quý có thời điểm vượt mốc 4.300 USD/ounce sau khi loạt dữ liệu mới cho thấy thị trường lao động Mỹ kém tích cực, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thận trọng hơn trong điều hành chính sách tiền tệ.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 9 ở mức dưới 50%, giảm so với gần 60% trước đó.

Tâm lý lạc quan cũng lan rộng trên thị trường. Khảo sát hàng tuần của Kitco cho thấy 16/19 chuyên gia Phố Wall, tương đương 84%, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới. Chỉ 2 chuyên gia dự báo giá giảm và 1 người cho rằng thị trường sẽ đi ngang.

Trong cuộc khảo sát trực tuyến với 241 nhà đầu tư cá nhân, 68,9% kỳ vọng giá vàng tiếp tục đi lên trong tuần tới. Tỷ lệ dự báo giá giảm là 15,4%, trong khi 15,8% cho rằng giá sẽ đi ngang.

Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, cho rằng những bất ổn của kinh tế Mỹ có thể hạn chế khả năng hành động mạnh tay của Fed. Theo ông, dù quá trình vượt mốc 4.000 USD/ounce diễn ra khá lâu, xu hướng tích lũy của vàng đã trở lại và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tuy nhiên, không phải tất cả chuyên gia đều cho rằng đà tăng sẽ tiếp diễn mạnh. Ông Darin Newsom, nhà phân tích cấp cao tại Barchart, cảnh báo giá vàng có thể đối mặt với lực cản từ các dữ liệu lạm phát sắp được công bố. Sự thiếu chắc chắn về chính sách của Fed tiếp tục khiến thị trường khó xác định thời điểm và mức độ điều chỉnh lãi suất, qua đó khiến giá vàng có thể biến động mạnh.

Sau loạt dữ liệu việc làm kém tích cực được công bố trong tuần qua, tâm điểm chú ý của giới đầu tư hiện chuyển sang chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến công bố ngày 11/8. Ông Newsom cho rằng vàng nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ rộng, với ngưỡng 4.500 USD/ounce là vùng kháng cự đáng chú ý.

Dù tâm lý chung đang nghiêng mạnh về phía tăng, một số chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cần thận trọng sau khi giá vàng tăng gần 8% chỉ trong một tuần. Mức tăng mạnh có thể tạo động lực cho hoạt động chốt lời, đặc biệt nếu các dữ liệu kinh tế sắp tới không đủ tích cực để củng cố kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách.

Bà Nicky Shiels, Giám đốc Nghiên cứu và Chiến lược kim loại tại MKS PAMP, cho rằng vàng đã tăng khá nhanh. Theo bà, dữ liệu CPI sắp tới cần thấp hơn đáng kể so với dự báo mới đủ để củng cố kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất trong năm nay, qua đó tạo nền tảng cho giá vàng hướng tới mốc 4.500 USD/ounce.

Tương tự, ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại Forex, vẫn giữ quan điểm thận trọng. Theo ông, trước cuộc họp tháng 9 của Fed, thị trường còn phải chờ thêm hai báo cáo CPI và một báo cáo việc làm, trong khi triển vọng giá dầu vẫn khó đoán.

"Nếu giá dầu và áp lực lạm phát vẫn ở mức cao, Fed sẽ phải duy trì xu hướng thắt chặt ngay cả khi thị trường lao động tiếp tục suy yếu", ông nhận định.