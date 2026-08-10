Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa điều chỉnh biểu lãi suất huy động theo hướng tăng lãi suất ở các kỳ hạn 6 – 13 tháng nhưng giảm mạnh tại kỳ hạn dài.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới áp dụng, VPBank tăng 0,2%/năm lãi suất tiền gửi tại các kỳ hạn từ 6-13 tháng. Ở chiều ngược lại, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 36 tháng giảm tới 1,4%/năm. Đây cũng là kỳ hạn có lãi suất thấp nhất trong biểu lãi suất huy động trực tuyến của VPBank.

Trong khi đó, ngân hàng giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn 1-5 tháng và kỳ hạn 15-24 tháng.

Với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng , lãi suất Online kỳ hạn 1-5 tháng được giữ ở mức 4,75%/năm. Các kỳ hạn 6-13 tháng cùng hưởng 6,2%/năm, trong khi kỳ hạn 15-24 tháng là 6%/năm. Riêng kỳ hạn 36 tháng giảm xuống còn 4,2%/năm.

Với khoản tiền từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng và từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng , biểu lãi suất Online cũng được áp dụng tương tự: 4,75%/năm cho kỳ hạn 1-5 tháng; 6,2%/năm cho kỳ hạn 6-13 tháng; 6%/năm cho kỳ hạn 15-24 tháng và 4,2%/năm tại kỳ hạn 36 tháng.

Với khoản tiền từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng , lãi suất Online cao hơn 0,1 điểm phần trăm tại các kỳ hạn trung và dài hạn. Cụ thể, kỳ hạn 6-13 tháng được hưởng 6,3%/năm, kỳ hạn 15-24 tháng là 6,1%/năm, còn kỳ hạn 36 tháng ở mức 4,3%/năm.

Với khoản tiền từ 50 tỷ đồng trở lên , VPBank áp dụng biểu lãi suất tương tự nhóm từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng: 6,3%/năm cho kỳ hạn 6-13 tháng, 6,1%/năm cho kỳ hạn 15-24 tháng và 4,3%/năm cho kỳ hạn 36 tháng.

Như vậy, mức lãi suất cao nhất trên kênh Online là 6,3%/năm, áp dụng cho khách hàng gửi từ 10 tỷ đồng tại các kỳ hạn 6-13 tháng. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 36 tháng chỉ còn 4,2-4,3%/năm tùy quy mô tiền gửi, thấp hơn nhóm kỳ hạn 6-13 tháng tới 2%/năm.