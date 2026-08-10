Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một ngân hàng lớn vừa điều chỉnh lãi suất tiết kiệm, có kỳ hạn giảm tới 1,4%/năm

| | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng này vừa điều chỉnh mạnh biểu lãi suất huy động, tăng 0,2 điểm phần trăm tại các kỳ hạn 6-13 tháng nhưng đồng thời giảm tới 1,4 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi 36 tháng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa điều chỉnh biểu lãi suất huy động theo hướng tăng lãi suất ở các kỳ hạn 6 – 13 tháng nhưng giảm mạnh tại kỳ hạn dài.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới áp dụng, VPBank tăng 0,2%/năm lãi suất tiền gửi tại các kỳ hạn từ 6-13 tháng. Ở chiều ngược lại, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 36 tháng giảm tới 1,4%/năm. Đây cũng là kỳ hạn có lãi suất thấp nhất trong biểu lãi suất huy động trực tuyến của VPBank.

Trong khi đó, ngân hàng giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn 1-5 tháng và kỳ hạn 15-24 tháng.

Với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng , lãi suất Online kỳ hạn 1-5 tháng được giữ ở mức 4,75%/năm. Các kỳ hạn 6-13 tháng cùng hưởng 6,2%/năm, trong khi kỳ hạn 15-24 tháng là 6%/năm. Riêng kỳ hạn 36 tháng giảm xuống còn 4,2%/năm.

Với khoản tiền từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng và từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng , biểu lãi suất Online cũng được áp dụng tương tự: 4,75%/năm cho kỳ hạn 1-5 tháng; 6,2%/năm cho kỳ hạn 6-13 tháng; 6%/năm cho kỳ hạn 15-24 tháng và 4,2%/năm tại kỳ hạn 36 tháng.

Với khoản tiền từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng , lãi suất Online cao hơn 0,1 điểm phần trăm tại các kỳ hạn trung và dài hạn. Cụ thể, kỳ hạn 6-13 tháng được hưởng 6,3%/năm, kỳ hạn 15-24 tháng là 6,1%/năm, còn kỳ hạn 36 tháng ở mức 4,3%/năm.

Với khoản tiền từ 50 tỷ đồng trở lên , VPBank áp dụng biểu lãi suất tương tự nhóm từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng: 6,3%/năm cho kỳ hạn 6-13 tháng, 6,1%/năm cho kỳ hạn 15-24 tháng và 4,3%/năm cho kỳ hạn 36 tháng.

Như vậy, mức lãi suất cao nhất trên kênh Online là 6,3%/năm, áp dụng cho khách hàng gửi từ 10 tỷ đồng tại các kỳ hạn 6-13 tháng. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 36 tháng chỉ còn 4,2-4,3%/năm tùy quy mô tiền gửi, thấp hơn nhóm kỳ hạn 6-13 tháng tới 2%/năm.

NHNN ra chỉ đạo nóng tới các ngân hàng: Một nhóm khách hàng sắp được vay vốn với lãi suất thấp hơn ít nhất 1%/năm

Quang Hưng

Nhịp sống thị trường

Sự kiện: Lãi suất hôm nay

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều 10/8 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều 10/8 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải Nổi bật

BIDV triển khai gói tín dụng ưu đãi 50.000 tỷ đồng cho khách hàng doanh nghiệp

BIDV triển khai gói tín dụng ưu đãi 50.000 tỷ đồng cho khách hàng doanh nghiệp Nổi bật

NHNN ra chỉ đạo nóng tới các ngân hàng: Một nhóm khách hàng sắp được vay vốn với lãi suất thấp hơn ít nhất 1%/năm

NHNN ra chỉ đạo nóng tới các ngân hàng: Một nhóm khách hàng sắp được vay vốn với lãi suất thấp hơn ít nhất 1%/năm

16:51 , 10/08/2026
Phó Thống đốc NHNN: Yêu cầu các ngân hàng công bố gói tín dụng ưu đãi cho SMEs và lĩnh vực ưu tiên ngay tháng 8/2026

Phó Thống đốc NHNN: Yêu cầu các ngân hàng công bố gói tín dụng ưu đãi cho SMEs và lĩnh vực ưu tiên ngay tháng 8/2026

15:42 , 10/08/2026
VPBank tăng tốc từ hoạt động cốt lõi

VPBank tăng tốc từ hoạt động cốt lõi

15:30 , 10/08/2026
Tập đoàn Sovico được vinh danh “Dấu ấn Thương hiệu Việt hàng đầu”

Tập đoàn Sovico được vinh danh “Dấu ấn Thương hiệu Việt hàng đầu”

14:02 , 10/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên