Lãi suất ngân hàng 8/8 tại MB, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

ACB giữ mức cao nhất 7,8%/năm

Ở kỳ hạn 12 tháng, ACB tiếp tục dẫn đầu với lãi suất 7,8%/năm . Đây cũng là ngân hàng niêm yết mức cao nhất ở các kỳ hạn 6 và 9 tháng, lần lượt là 7,6% và 7,7%/năm .

Đứng ngay sau ACB là LPBank , với lãi suất 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7,25%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Saigonbank xếp tiếp theo với mức 7,2%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. Bac A Bank niêm yết 7,1%/năm .

Nhóm tiếp theo gồm MBV, VCBNeo, PGBank và VIB , cùng áp dụng mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, có 8 ngân hàng đang niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên tại kỳ hạn 12 tháng.

Big4 cùng niêm yết 6,8%/năm

Nhóm ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm ở kỳ hạn 3 tháng, 6,6%/năm ở kỳ hạn 6 và 9 tháng, đồng thời áp dụng 6,8%/năm cho cả kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Mức 6,8%/năm cũng được MSB áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng.

Trong khi đó, BVBank và OCB cùng niêm yết 6,9%/năm . Techcombank áp dụng 6,75%/năm , còn Nam A Bank và Sacombank cùng ở mức 6,6%/năm .

MB, SHB và HDBank đang ở mức nào?

Trong nhóm ngân hàng được nhiều khách hàng quan tâm, MB niêm yết lãi suất 12 tháng ở mức 6,35%/năm , tương đương khoảng 0,45 điểm phần trăm thấp hơn Big4.

SHB áp dụng 6,5%/năm , trong khi HDBank niêm yết 5,3%/năm .

Một số ngân hàng khác cũng đang duy trì mức dưới 6,5%/năm. ABBank và TPBank cùng ở mức 6,25%/năm ; Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng ở mức 6,1%/năm . VPBank niêm yết 6%/năm .

Ở nhóm thấp hơn, PVcomBank áp dụng 5,6%/năm , GPBank 5,55%/năm , KienlongBank 5,5%/năm , trong khi Eximbank và HDBank cùng ở mức 5,3%/năm .

SeABank có lãi suất 12 tháng 5%/năm sau đợt điều chỉnh giảm trước đó.

Ở cuối bảng, SCB tiếp tục là ngân hàng có lãi suất thấp nhất với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Chênh lệch 4,1 điểm phần trăm

Khoảng cách giữa mức lãi suất cao nhất và thấp nhất tại kỳ hạn 12 tháng hiện lên tới 4,1 điểm phần trăm , từ 7,8%/năm tại ACB xuống 3,7%/năm tại SCB.

Diễn biến này cho thấy sự phân hóa khá rõ trong chính sách huy động vốn giữa các ngân hàng. Trong khi một số ngân hàng tiếp tục duy trì lãi suất ở mức 7%/năm trở lên, nhóm ngân hàng lớn, đặc biệt là Big4, vẫn giữ mặt bằng tương đối ổn định.

Đáng chú ý, sau động thái tăng lãi suất của LPBank đầu tháng 8 và đợt giảm lãi suất của SeABank, biểu lãi suất ngày 8/8 chưa ghi nhận thêm thay đổi đáng kể.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 8/8/2026 , dành cho tiền gửi tiết kiệm trực tuyến của khách hàng cá nhân. Đây là lãi suất niêm yết , mức áp dụng thực tế có thể khác tùy số tiền gửi, kỳ hạn, hình thức gửi và chính sách của từng ngân hàng.