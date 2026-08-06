Một tập đoàn gửi gần 167.000 tỷ đồng tại ngân hàng, chiếm hơn một nửa tổng tài sản, được hưởng lãi suất lên tới 8,9%/năm, thu về gần 5.000 tỷ đồng tiền lãi

Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng tích cực.

Hoạt động tài chính tiếp tục dẫn dắt lợi nhuận

Nửa đầu năm nay, Bảo Việt ghi nhận 2.289 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng khoảng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, phần lớn mức tăng này tiếp tục được dẫn dắt bởi hoạt động đầu tư tài chính. Theo báo cáo, doanh thu hoạt động tài chính đạt 8.430 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận tài chính đạt 6.196 tỷ đồng, tăng 17,5%.

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh bảo hiểm đóng vai trò tạo dòng tiền, hình thành nguồn vốn để đầu tư vào các tài sản sinh lãi.

Động lực tăng trưởng doanh thu tài chính chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và lãi đầu tư trái phiếu.

Riêng lãi tiền gửi đạt 4.926 tỷ đồng, tăng 42,3% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 58% doanh thu hoạt động tài chính. Trong khi đó, lãi từ trái phiếu, kỳ phiếu và tín phiếu đạt 2.868 tỷ đồng, tăng 17,8%. Hai khoản mục này đóng góp gần 7.800 tỷ đồng, tương đương hơn 92% doanh thu tài chính của tập đoàn.

Gửi gần 167.000 tỷ đồng tại ngân hàng

Đằng sau mức tăng mạnh của thu nhập lãi là việc Bảo Việt tiếp tục mở rộng quy mô tiền gửi và danh mục đầu tư giấy tờ có giá.

Đến cuối tháng 6, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 290.111 tỷ đồng, tăng hơn 23.400 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp đang gửi 166.709 tỷ đồng tại các tổ chức tín dụng, tăng gần 18.900 tỷ đồng so với hồi đầu năm và chiếm hơn một nửa tổng tài sản.

Đáng chú ý, Bảo Việt dịch chuyển cơ cấu tiền gửi theo hướng kéo dài kỳ hạn. Tiền gửi ngắn hạn giảm từ 123.877 tỷ đồng xuống 115.668 tỷ đồng, trong khi tiền gửi dài hạn tăng mạnh từ 27.443 tỷ đồng lên 51.041 tỷ đồng, tương đương tăng tới 86%.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, các khoản tiền gửi dài hạn đều có kỳ hạn trên một năm với lãi suất lên tới 8,6%/năm, còn tiền gửi ngắn hạn có kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới một năm với lãi suất tối đa 8,9%/năm.

Động thái gia tăng tiền gửi dài hạn cho thấy Bảo Việt đang tận dụng mặt bằng lãi suất ở mức cao để cố định lợi suất trong nhiều năm tới. Đây cũng là chiến lược phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp bảo hiểm, khi nguồn vốn hình thành từ dự phòng nghiệp vụ có thời hạn dài và cần được đầu tư vào các tài sản có dòng tiền ổn định.

Bên cạnh tiền gửi, Bảo Việt tiếp tục mở rộng danh mục trái phiếu. Đến cuối tháng 6, giá trị đầu tư trái phiếu đạt 118.485 tỷ đồng, tăng gần 6.900 tỷ đồng so với đầu năm, bao gồm 72.783 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ và 45.703 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, các khoản đầu tư này có kỳ hạn từ 3-30 năm, với lãi suất lên tới 10%/năm.

Ở nhóm tài sản có mức độ rủi ro cao hơn, chứng khoán kinh doanh đạt 4.255 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Danh mục cổ phiếu niêm yết có giá gốc 3.836 tỷ đồng, trong đó Bảo Việt nắm giữ nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như ACB (815,5 tỷ đồng), FPT (440,9 tỷ đồng), VietinBank (419,8 tỷ đồng) và Vinamilk (351,4 tỷ đồng).

Ngoài ra, doanh nghiệp còn đầu tư khoảng 351 tỷ đồng vào các chứng chỉ quỹ và khoảng 68 tỷ đồng cổ phiếu chưa niêm yết.

Đáng chú ý, giá trị hợp lý của danh mục cổ phiếu niêm yết thấp hơn giá gốc khoảng 210 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản hợp nhất của Bảo Việt đạt 315.683 tỷ đồng, tăng 23.878 tỷ đồng, tương đương 8,2% so với đầu năm và là mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, danh mục đầu tư tài chính đạt 297.244 tỷ đồng, tăng hơn 22.400 tỷ đồng sau 6 tháng, chiếm tới 94% tổng tài sản, tiếp tục là nhóm tài sản lớn nhất của tập đoàn.

Với quy mô danh mục đầu tư tài chính gần 300.000 tỷ đồng, phần đầu tư cổ phiếu chỉ chiếm khoảng 1,3%, cho thấy Bảo Việt vẫn duy trì chiến lược đầu tư khá thận trọng. Phần lớn tài sản của tập đoàn vẫn được phân bổ vào tiền gửi ngân hàng và trái phiếu - hai loại tài sản mang lại nguồn thu ổn định và cũng là động lực chính giúp lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026.