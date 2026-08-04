Tiền gửi tại một ngân hàng giảm hơn 7.000 tỷ đồng trong một quý, lợi nhuận đi ngang do trích lập dự phòng tăng vọt

﻿Tiền gửi khách hàng giảm hơn 7.000 tỷ đồng trong quý II/2026

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank - Mã: BAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với tổng tài sản tính đến ngày 30/6/2026 đạt 214.351 tỷ đồng, tăng 18.531 tỷ đồng, tương đương 9,5% so với cuối năm 2025.

Động lực tăng trưởng tài sản tiếp tục đến từ hoạt động tín dụng. Cho vay khách hàng đạt 136.220 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cuối năm trước.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng mở rộng danh mục tài sản thanh khoản. Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác tăng từ 26.328 tỷ đồng lên 32.722 tỷ đồng, tương ứng tăng 24,3%, trong khi chứng khoán đầu tư tăng 34,4%, lên gần 16.983 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, diễn biến đáng chú ý nhất là tiền gửi khách hàng tiếp tục suy giảm.

Đến cuối tháng 6, tiền gửi khách hàng đạt 120.142 tỷ đồng, giảm 6.882 tỷ đồng (tương đương 5,4%) so với cuối năm 2025.

Nếu nhìn theo diễn biến từng quý, quy mô huy động của Bac A Bank đã có dấu hiệu chững lại từ cuối năm ngoái. Sau khi đạt đỉnh 130.419 tỷ đồng vào cuối quý III/2025, tiền gửi khách hàng giảm xuống 127.024 tỷ đồng vào cuối năm 2025, trước khi nhích nhẹ lên 127.458 tỷ đồng vào cuối quý I/2026. Tuy nhiên, sang quý II, chỉ tiêu này giảm mạnh 7.316 tỷ đồng, xuống còn 120.142 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ sau ba quý, quy mô tiền gửi khách hàng của Bac A Bank đã giảm 10.277 tỷ đồng, tương đương 7,9% so với mức đỉnh thiết lập vào cuối quý III năm ngoái.

Trong bối cảnh tiền gửi khách hàng suy giảm, Bac A Bank đã chủ động chuyển dịch sang các kênh huy động khác để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tài sản.

Cụ thể, phát hành giấy tờ có giá tăng từ 24.900 tỷ đồng lên 36.419 tỷ đồng, tăng 11.519 tỷ đồng, tương ứng 46,3% chỉ sau 6 tháng. Đồng thời, tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác cũng tăng từ 25.357 tỷ đồng lên 38.333 tỷ đồng, tăng 12.975 tỷ đồng, tương ứng 51,2%.

Việc gia tăng huy động qua giấy tờ có giá và thị trường liên ngân hàng đã bù đắp phần lớn sự sụt giảm của tiền gửi khách hàng, tuy nhiên sẽ gây áp lưc lên chi phí vốn - khi đây là kênh huy động có lãi suất cao hơn so với tiền gửi.

Tính đến cuối tháng 6, vốn chủ sở hữu của Bac A Bank đạt 13.739 tỷ đồng, tăng 3,2% so với đầu năm.

Chi phí dự phòng tăng vọt, lợi nhuận đi ngang

Trong qúy II/2026, lợi nhuận trước thuế Bac A Bank đạt 304 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, ngân hàng ghi nhận 682 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 1,6% so với mức 671 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Mặc dù hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng trưởng tích cực, lợi nhuận chỉ nhích nhẹ do ngân hàng gia tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Trong nửa đầu năm, hoạt động tín dụng tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của Bac A Bank.

Thu nhập lãi thuần đạt 2.258 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt 8.039 tỷ đồng, tăng 24,3%, trong khi chi phí lãi và các chi phí tương tự tăng 23%, lên 5.780 tỷ đồng.

Ở mảng ngoài lãi, kinh doanh ngoại hối ghi nhận sự bứt phá khi mang về 106 tỷ đồng lãi thuần, cải thiện mạnh so với khoản lỗ 12 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, nhiều nguồn thu ngoài lãi suy giảm. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 46 tỷ đồng, giảm 27,6% so với cùng kỳ; lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm mạnh từ 118 tỷ đồng xuống còn gần 9 tỷ đồng, trong khi lãi thuần từ hoạt động khác giảm từ hơn 6 tỷ đồng xuống còn khoảng 1 tỷ đồng.

Nhờ sự cải thiện của hoạt động tín dụng và ngoại hối, tổng thu nhập hoạt động đạt 2.424 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, chi phí hoạt động chỉ tăng 7,6%, lên 1.228 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng của tổng thu nhập. Nhờ vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng đạt 1.196 tỷ đồng, tăng 48,5% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, Bac A Bank tiếp tục tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Trong 6 tháng đầu năm, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên tới 573 tỷ đồng, tăng gần 196% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi ghi nhận 59 tỷ đồng hoàn nhập dự phòng, chi phí dự phòng ròng vẫn ở mức khoảng 514 tỷ đồng, cao gấp gần 3,8 lần cùng kỳ.

Việc gia tăng mạnh bộ đệm dự phòng đã làm thu hẹp đáng kể mức tăng của lợi nhuận, khiến lợi nhuận trước thuế chỉ tăng 1,6%, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng của hoạt động kinh doanh cốt lõi.